Capacitan a docentes para afrontar el desafío de las nuevas tecnologías

domingo 23 de abril de 2023 | 6:05hs.

La inteligencia artificial (IA) se posiciona cada vez más en diversas áreas. En Misiones desde el sector educativo, capacitan a los docentes para que sepan afrontar este desafío tecnológico y plasmarlo en el aula. Además, desde que se inició el 2023 se realizaron charlas y disertaciones con especialistas en la temática como Fredi Vivas, en la Unam, que disertó acerca del impacto de la IA en la educación. Y por otra parte, Matías Caldez y Andrea Larangeira en el marco de Misiones Startup en el Centro de Convenciones, quienes debatieron sobre las carreras del futuro y los tips a tener en cuenta para trabajar con la IA.



Al respecto, Alejandra Pacheco, directora general de Tecnología de la Información y la Comunicación, en diálogo con El Territorio, relató cómo están trabajando desde el Ministerio de Educación de Misiones para abordar sobre la inteligencia artificial, herramienta que genera curiosidad a nivel mundial. La funcionaria sostuvo que desde el Estado provincial actualmente están capacitando a los docentes y que a futuro también implementarán actividades con los estudiantes en las aulas.



“Hace poco se lanzó un curso en el que hubo 1.500 docentes inscriptos de parte de la Provincia. Se conectan todas las sedes a nuestros especialistas. Y en la segunda clase se abordó sobre una de las aplicaciones que es el GeoGebra y cómo incorporar esta herramienta de manera transversal a distintas áreas”, contó. Las sedes están ubicadas en Posadas, Jardín América, Eldorado, Puerto Iguazú, Apóstoles, Oberá, San Vicente, San Antonio y Aristóbulo del Valle.



Luego, indicó que la inteligencia artificial desde el área de educación irrumpió a nivel mediático con el uso del Chat GPT. “Una vez difundido el Chat GPT, existe un interés concreto de los docentes para saber qué es, cómo se usa, cómo afrontarlo y cómo va a modificar el aula”.



Señaló que a partir de este interés sobre la inteligencia artificial y todas las nuevas herramientas tecnológicas, inmediatamente desde el ministerio propusieron lanzar una diplomatura sobre inteligencia artificial que inició el pasado 13 de abril con 12 módulos a desarrollarse durante ocho meses. Se trata de un nuevo postítulo docente en gestión del aprendizaje en tiempos de la inteligencia artificial.



Pacheco aseguró que “la inteligencia artificial es una herramienta que puede llegar a facilitar muchísimo diversas tareas”. Destacó que lo importante es tener en cuenta la información precisa que uno necesita adquirir de esta herramienta. “Al Chat GPT se le puede dar coordenadas y te resuelve tareas en el ámbito de la comunicación o incluso un vendedor de planes de obras sociales me contó que hace los informes con esta herramienta”, reflexionó. No obstante, resaltó que no es más que una herramienta y es la utilidad que debe darle el ser humano.



Profesiones del futuro

Por su parte, Vivas, ingeniero en sistemas informáticos con posgrados en inteligencia artificial, machine learning y big data, docente y autor del libro ‘Cómo piensan las máquinas’, estuvo presente el pasado jueves en una charla sobre los impactos de la inteligencia artificial en la educación y la gestión política en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones (Unam). En este contexto, el experto remarcó que es importante abrir el debate sobre esta herramienta “para que las personas sepan en qué les puede servir y cómo puede ser utilizada. Para perderle el miedo”.



En primera instancia, Vivas en diálogo con este medio explicó qué es la inteligencia artificial en los siguientes términos: “Se trata de una inteligencia comparada a la que tenemos los humanos pero creada por una computadora. Resuelve situaciones cotidianas que el ser humano lo hace sin darse cuenta como caminar o distinguir un animal. Está también recibe instrucciones y crea en base a lo solicitado. Simula mediante algoritmos”.



Tras ser consultado por las profesiones del futuro, indicó que “todas las carreras tienen algo que podría ser reemplazable y automatizable, pero no todo”. Luego, dio un ejemplo sobre las carreras de abogacía y contabilidad: “Son labores rutinarias que ya fueron cambiando con el tiempo. Un contador de hace 15 años atrás hasta hoy cambió mucho. Hoy los conocedores de los números, contadores, economistas realizan análisis de datos”.



Señaló que la tecnología debe ser pensada para innovar y hacer las cosas de mejor manera. “Las carreras del futuro son todas, pero con un plus que es la tecnología como parte diaria de cada profesión. No obstante, ingeniería y las carreras relacionadas al ámbito humanidades pueden ser una buena opción para estudiar ya que lo que nos va a diferenciar de los robots será la parte humana”.



Por otro lado, mencionó sobre el uso eficiente de la inteligencia artificial “las habilidades, competencias sociales, capacidades, empatizar, es una práctica que nos diferenciará de este cambio que nos llegó”. Como ejemplo, sostuvo que el sistema en los sistemas de salud podría ser bien utilizada la inteligencia artificial para organizar a los pacientes mientras esperan ser atendidos a modo de disminuir el tiempo de ser anotados y también llamados. “Esto puede facilitar que el médico pueda atenderlos más rápido y en el caso de una urgencia la persona esperaría menos tiempo”.



Misiones Startup

En el marco de Misiones Startup, una conferencia que se realizó en el Centro de Convenciones de Posadas el pasado 11 de abril. Allí, disertaron dos especialistas en genética recibidos de la Unam, quienes despegaron hacia otras partes del mundo para especializarse en otras áreas. Ambos destacaron la importancia de estudiar, capacitarse constantemente y sobre las carreras del futuro, las cuales, según los disertantes, no podrán ser reemplazadas por máquinas.



Caldez, licenciado en Genética recibido de la Unam, se refirió a los elementos que diferencian al ser humano de la inteligencia artificial. El especialista habló sobre las habilidades blandas las cuales, según el disertante, “nos pueden diferenciar a los humanos de las máquinas debido a que no pueden ser reemplazadas por la inteligencia artificial”.



Este tipo de habilidades están relacionadas con la inteligencia emocional, el pensamiento crítico, el liderazgo, la resiliencia o la gestión del cambio.



Caldez aseguró que dentro del pensamiento crítico hay puntos que son difícilmente reemplazados por la inteligencia artificial: “La observación es innata en los humanos. Preguntarse lo que sucede en el mundo natural y lo que nos pasa a nosotros mismos es muy importante. Cuando se combina la observación interna con la externa nace la experimentación”.



Por su parte, Andrea Larangeira, también licenciada en Genética con un máster en negocios, dialogó con los estudiantes presentes sobre las carreras Stem.



Stem se refiere, por sus siglas en inglés, a las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas.



Planteó que “antes, nuestros abuelos o padres estudiaban una carrera y se quedaban con eso toda la vida. En la actualidad, debemos superarnos constantemente, por ello es relevante estudiar diversos ámbitos porque además de ampliar el conocimiento, te abre puertas a nuevos mercados laborales” planteó.

