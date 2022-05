El operativo censal seguirá hoy tras cerrar la jornada con casas sin relevar

jueves 19 de mayo de 2022 | 6:04hs.

Misiones fue escenario, al igual que todo el país, del Censo Nacional. Sin embargo, a raíz de diversos reclamos que relevaron ciudadanos en distintos municipios quienes indicaron no haber sido censados al momento del cierre de la actividad, a las 18 de ayer, se dispuso que en la tierra colorada se continuará con el relevamiento durante la jornada de hoy.

Ello fue dispuesto de manera oficial. En este sentido, desde el Instituto Provincial de Estadística y Censo (Ipec) habilitaron líneas de comunicación para informar que si el censista no llegó a visitar el domicilio, se dirija al Instituto. Dicha modalidad se hará entre hoy y el domingo, precisaron desde la entidad.

Al mismo tiempo, precisaron que el contacto puede ser vía telefónica al 0376-154334559 o a través de las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram que tiene el Ipec Misiones. Al igual que a nivel nacional, se deberá brindar detalles en relación a la calle y número en el caso de que deba realizarse el relevamiento de forma presencial.

Es que a pocos minutos de la conclusión de la jornada del censo, varias personas elevaron sus quejas y expresaron no haber sido visitados por el censista. Según supo El Territorio, en diversos puntos de Posadas no se concretó el relevamiento e incluso hubo edificios que no fueron censados en su totalidad. Similar reclamo hubo en otras comunas, como por ejemplo en Candelaria donde vecinos hicieron llegar su preocupación al respecto. Lo mismo ocurrió en Jardín América. En Puerto Iguazú, se multiplicaron los reclamos de ciudadanos, que informaron que llegó la hora 18 y no acudieron los censistas a los domicilios.

Otros, dejaron el código pegado para que el censista lo vea. Fotos: Federico Gross

Al igual que a nivel nacional, en la tierra colorada se destacó el desarrollo del censo que, en algunos casos, se realizó con mayor celeridad debido a que muchos optaron por el relevamiento de forma digital, hecho que derivó que el relleno de la planilla sea más rápido.

En medio de una jornada de mucho frío sobre Misiones, se vivió una jornada tranquila, sin sobresaltos. La solidaridad y la buena atención a los censistas marcaron el pulso de un día que fue distinto, tanto en Posadas como en el interior provincial (más información en las páginas 6 y 7).

Uno de los puntos más sorpresivos del feriado por el censo fue la participación del propio gobernador Oscar Herrera Ahuad, quienes desde tempranas horas de ayer recorrió las casas en la zona de las avenidas Jauretche, Tacuarí, Vivanco y Centenario. Su rol sorprendió a los vecinos y allí, destacó el operativo, al que consideró un eje fundamental para definir las nuevas políticas públicas al respecto (ver Página 5).

El décimo primer relevamiento nacional desde 1869 finalizó con amplia participación ciudadana, censos virtuales en buena parte y reclamos por no haber sido relevados al cierre que, para estos casos, continuarán entre hoy y el domingo según se notifique al respecto.

El resumen del día en Posadas

Fue un miércoles distinto. Posadas amaneció con menor tránsito al habitual por motivo del feriado declarado por el Censo. Entre las 7 y 7.30, las escuelas abrieron sus puertas para recibir a los censistas. Es que los establecimientos oficiaron de sedes de las fracciones, un conjunto de cuadras en una determinada zona de la ciudad, como punto de partida y de encuentro para la recepción de datos. Antes del arranque, se ultimaron detalles de la organización, de cómo se tiene que cargar en la planilla los datos y se realizó la entrega de una bolsa con las planillas, lápiz, tablero, borrador, alcohol en gel, barbijo y la pechera distintiva con el logotipo del Indec.

Escuelas oficiaron de puntos para la preparación del censo y carga de datos.

Cuando el reloj marcó las 8, el operativo arrancó. El décimo primer censo nacional se puso en marcha. A partir de allí, los censistas dejaron las escuelas y se fueron hacia sus respectivos radios (cuadras) a relevar las propiedades, en una jornada que se caracterizó por las temperaturas frías y escasos momentos de sol. Algunos hicieron el trabajo de manera individual, como ocurrió en el centro, mientras que en barrios más alejados fue con duplas.

“Tuvimos un trabajo previo al censo, con la capacitación, luego el recorrido que tenía que hacer cada uno a su cargo y ahora fue ir al campo. Se notó mucho compromiso de la gente, puesta en el campo, en trabajar con responsabilidad”, destacó Teresa Moras, jefa de la fracción 2, cuya sede se ubicó en la Escuela 1 Félix de Azara. Asimismo, indicó que gran parte del equipo censal está compuesto por docentes y por jóvenes, en buena cantidad.

Indicó que una de las claves para el operativo fue la organización previa, además de que el censo hecho en forma digital facilitó el trabajo en campo. E insistió en el cuidado sanitario, en tiempos de cuarta ola de la pandemia.

El Territorio recorrió diferentes puntos de la ciudad para conocer el operativo de censo que se hizo ayer después de doce años.

Marcos, un joven censista y que por primera vez se anotó, arrancó el recorrido en la esquina de La Rioja y Junín. Se mostró emocionado y concentrado por esa labor. Los primeros relevamientos fueron de negocios. A los pocos minutos, llegó a la primera casa para censar. Allí, un hombre lo recibió en la vereda para completar el formulario de manera presencial, que demandó unos quince minutos aproximadamente. En las casas lindantes, el trámite fue más ágil: todos habían hecho previamente el censo digital. Allí, Roberto, propietario, atendió al censista y mostró el Código Único de Vivienda (CUV) para la posterior comprobación. Todo, en apenas un minuto.

Sobre calle San Luis, María esperaba desde su balcón su turno de arribó de una joven censista que recorría la cuadra. Al llegar, inmediatamente abrió la puerta, se ubicó detrás de la reja y mostró un papel impreso con el CUV. “Elegí el censo digital para agilizar el trabajo de los censistas. Años anteriores me tocó censar y demandaba mucho tiempo hacerlo. Por eso, en esta oportunidad, decidí hacerlo digital por una cuestión de tiempo. En un minuto recibí la censista y ya estaba todo”, narró en diálogo con este matutino.

En la misma línea se expresó Diego (70), quien también completó el formulario online. “Fue muy rápido. Le presenté el papel y me entregó la calcomanía de vivienda censada. Fue muy interesante esta modalidad, hace rato teníamos hecho el censo digital. Hace doce años que no sabía y ya teníamos preparado todo”, indicó.

Situación contraria pasó con Pablo, en la avenida Corrientes, quien no pudo realizar el censo online. “Me olvidé”, reiteró ante la consulta de este medio. Por ello, recibió a la censista en su casa y completó el formulario de manera presencial, cuyas respuestas demandaron diez minutos.

En otros puntos de la ciudad, se observó que algunos vecinos decidieron pegar en la puerta o en la pared, de una manera visible, el código de vivienda. Ello, en el afán de agilizar el procedimiento y ante la imposibilidad de atender al censista durante la jornada, que se extendió hasta las 18. Una metodología que primó en viviendas céntricas.

“Es la primera vez que acompaño como censista y fue una experiencia buena. Algunas preguntas a la gente les pareció rara o costaba contestar. La gente fue muy cálida, una señora nos regaló turrones. También nos contaban experiencias de sus antepasados”, señaló Melina Micolis, quien participó del operativo.



Si no llegó el censista

Vías de comunicación Desde el Ipec precisaron que, en caso de que el censista no llegó al domicilio, se deberá comunicar al 0376-154334559 o a través de las cuentas oficiales del Ipec Misiones en Facebook, Twitter o Instagram.

