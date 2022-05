En un día histórico y con muy buena predisposición de la gente, se realizó el Censo 2022

jueves 19 de mayo de 2022 | 6:07hs.

Una jornada ágil gracias a la incorporación de la herramienta digital, pero compleja, debido a las quejas de ciudadanos que no llegaron a ser relevados, fue el resultado del censo 2022 realizado ayer.

Sin números concretos aún, el director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) Marco Lavagna indicó en conferencia de prensa que la primera boca de urna estaría hoy, mientras que los resultados preliminares se conocerán en un lapso de uno a tres meses. Pasadas las 18, al confirmar el cierre del operativo, el funcionario especificó además que recién a los ocho meses se tendrán los primeros datos definitivos y en un año y medio, aproximadamente, estará la totalidad del censo procesado.

Desde las 8 y hasta las 18, unos 652 mil censistas se dedicaron a recorrer las casas de todo el país. Fueron 17 millones de viviendas las que se relevaron, según resaltó el titular del Indec. En Misiones, la jornada se desarrolló con tranquilidad, tanto en Posadas como en las demás localidades. Sin embargo, una de las imágenes que llamó la atención fue la del gobernador Oscar Herrera Ahuad, quien se sumó al equipo de voluntarios y censó parte de Villa Cabello en Posadas. En los demás municipios ya se venía realizando el trabajo en los días previos, con las encuestas en zonas rurales, aunque durante el día de ayer se llevó a cabo el trabajo más arduo (más información en páginas de 4 a 7).

Cambio de paradigma

Lavagna ponderó la agilización que se obtuvo con el censo digital y expresó que representará un cambio de paradigma en este tipo de encuestas. Cabe destacar que unas 23.813.773 personas completaron el censo en su modalidad virtual. De ellas, 447.575 son de Misiones (ver “Más de 447 mil misioneros...”)

“Hemos visto todo el día imágenes, testimonios, que nos pone muy contentos. Creemos en el cambio de paradigma en los censos”, manifestó. Asimismo, remarcó que “hemos podido romper la barrera de lo nuevo, de lo digital y realmente los resultados estuvieron a la vista. Fue un salto cualitativo y seguramente en próximos censos habrá esta tecnología”.

Ante la consulta de si era necesario paralizar el país para llevar adelante el operativo, el funcionario respondió que quizás en un futuro esto también sea parte del cambio. “Hubo otros censos en fin de semana que no tuvieron el resultado esperado. Hubo que postergarlos y hacerlos en dos días porque la población no se quedaba en su lugar de residencia habitual. Sobre el feriado y sus características tiene que ver con una ley del Congreso de 1993 y nosotros cumplimos la ley. Sí creo que para censos futuros, este cambio de paradigma con lo de digital, va a acelerar mucho. Espero que en los próximos censos no tengamos que recurrir a estas inmovilizaciones, pero hay que tener en cuenta que los censos son muy importantes y se hacen cada diez años”, apuntó.

Pasadas las 18, los censistas comenzaron a cargar los datos al sistema de relevamiento. Foto: Federico Gross

No censados

Según explicó Lavagna, la incorporación de la tecnología hizo que el operativo sea más rápido, aunque distinguió casos en los que pasadas las 18 los censistas seguían recorriendo las casas o bien, aquellos donde directamente no pasó nadie. Para este último caso, mencionó que habrá diversas alternativas .“Los que hicieron el censo digital, ya tenemos los datos, lo tomamos como válido y vamos a utilizar, el pasar por el domicilio era una validación. Aquellos que no hicieron el digital, sí vamos a tener distintas alternativas”, resaltó (ver “Qué hacer...”).

En tanto, recordó que la semana que viene será la “semana de recuperación”, que ya está prevista para casos puntales. “Desde el 19 y hasta el 24 de mayo próximo se realizará la etapa de supervisión Ahora vamos a tener los datos de viviendas que hemos ido recaudando, y en la semana posterior nos queda ese trabajo para cerrar todos los datos”, distinguió.

Más allá de estas cuestiones, destacó que se trató de un operativo normal, “sin grandes inconvenientes”. “Ha sido un operativo muy ordenado, hubo algunas cuestiones puntuales en distintas provincias. Y la intención no es salir a multar a nadie sino que todo el mundo participe y lo haga desde el entendimiento de la importancia que tiene el censo”, determinó.

Y añadió: “Lo de la falta de censo fue algo disperso, no es de una sola provincia. Hubo cuestiones como censistas que no se presentaron o no terminaron el trabajo y eso deja huecos. Es una porción chica la que faltó pero es un dato muy importante y lo sabemos, por eso pedimos disculpas aunque entendemos que en los operativos de este tamaño suele pasar”.



Qué hacer si no fuiste censado

El titular del Indec, Marco Lavagna, indicó los pasos a seguir en caso de aquellos vecinos que no recibieron la visita del censista en la jornada de ayer.

Se podrá enviar un mail a censo@indec.gob.ar, y poner en el asunto “No fui censado/a”.

Allí se deberá detallar los siguientes datos personales: nombre, provincia, partido/departamento, localidad, calle, número, piso y el departamento. Además, si se había completado el censo digital, se deberá sumar el código de seis dígitos y un teléfono de contacto.

También, por cualquier duda o irregularidad se puede llamar al 0800-345-2022 y se puede contactar al Indec mediante canales digitales: Sitio web: estadistica.cba.gov.ar.

En tanto,desde el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec) de Misiones también informó que abrió varias líneas para comunicarse entre hoy y el 22 de mayo para que la vivienda sea visitada por un censista. Por whatsapp al 3764334559 o por las redes sociales.

