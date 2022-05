El frío, un obstáculo superado con mucha actitud y compromiso

jueves 19 de mayo de 2022 | 6:04hs.

En San Pedro, uno de los departamentos más extensos de Misiones, la jornada del censo 2022 se concretó pese a algunos inconvenientes que fueron resueltos de forma práctica; así los 577 censistas llegaron a las más de 17 mil viviendas de la zona urbana. Las condiciones del tiempo jugaron en contra, temperaturas de un dígito, llovizna y viento en el inicio de la jornada; no obstante, primó la buena actitud ante uno de los procesos más importantes del país.

Desde primeras horas, los censistas se reunieron en las escuelas donde de manos del jefe de radio que estuvo a cargo de las nueve fracciones en la localidad, recibieron el material censal y salieron a las vacías calles, desafiando la llovizna y bajas temperaturas. Los que comenzaron temprano se encontraron con los habitantes de viviendas durmiendo, debieron avanzar y luego regresar, más de una vez para completar el segmento. Cada censista registró un promedio de 30 viviendas donde fueron bien recibidos.

En Eldorado, hubo docentes y estudiantes en el relevamiento. Foto: Matías Bordón

Entre algunos de los inconvenientes, surgió el reemplazo de diez censistas, ya que dos no se presentaron y ocho, al conocer el segmento que deberían censar, decidieron no hacer el trabajo. También hubo faltante de material como los logos de hogar censado que no alcanzaron para el total de las viviendas de algunos de los censistas. En los barrios con condiciones precarias, como una zona del barrio Cristo Resucitado, fue muy bajo el porcentaje de familias que completó el censo de manera digital. En el casco céntrico, de diez viviendas, no más de cuatro dejaron el comprobante digital en la puerta.

Teniendo en cuenta que por primera vez en la historia, el formato digital es implementado para la realización del censo, la adaptación a esta tecnología estuvo entre los retos para los censistas mayores, que supieron estar a la altura y pusieron la mejor actitud frente el tiempo inestable. “En mi caso es la primera vez que soy censista, me parece un proceso muy importante para conocer la realidad de nuestro país. Cuesta mucho porque tenemos que trabajar con nuevas tecnologías aparte del formato papel, tenemos la dificultad de la conectividad en San Pedro y eso dificulta un poco. Me encontré con personas muy predispuestas, “señaló Lorena Rojas, censista.

Bajo techo, algunos vecinos permitían el ingreso del censista. Foto: Carina Martínez

En la Biósfera Yabotí

De forma simultánea, desde la departamental se completó la carga del material obtenido por los guardaparques que se ocuparon de censar toda la zona de la Biósfera Yabotí; con esto se llegó a cubrir el 89% del censo rural, donde las viviendas que no fueron censadas se tratan de casas temporarias, es decir, son ocupadas por trabajadores o pertenecen a una familia que vive habitualmente en otra zona de la localidad. De este porcentaje, sólo cerca del 22% completó el censo digital.

Quienes lo hicieron, corresponden a la zona de Siete Estrellas, Las Minas, Esmeralda, Terciados Paraíso y Pozo Azul, por ejemplo. Para ello contaron con el servicio realizado por los propios censistas o algún establecimiento educativo que facilitó el acceso a internet, los dispositivos y brindaron asistencia para completar el formulario online. Así también, en la zona rural fue valioso el aporte voluntario realizado por Gendarmería Nacional y Guardaparques que facilitaron la llegada a los lugares más distanciados.



“La gente nos recibió bastante bien”

En Bernardo de Irigoyen, con un día gris los censistas salieron a hacer su recorrido, con una tenue llovizna y temperaturas que estuvieron entre los 5 y 7 grados, y las térmicas oscilaron entre 2 y 4 grados. Sin sobresaltos se puso en marcha el censo en la localidad más oriental del país.

“La gente por lo general nos recibió bastante bien, nos dieron espacio en su casa para poder trabajar cómodos, no tuvieron inconvenientes en contestar las preguntas y un 30 por ciento han completado el censo digital y eso nos facilitó y agilizó mucho el trabajo y sobrellevarlo teniendo en cuenta las condiciones climáticas adversas”, manifestó Cintia Wallisch, censista.

Por su parte Hugo Gauna, jefe de zona rural, mencionó: “Por suerte lo que tiene que ver con zonas rurales ya hemos empezado con el trabajo la semana pasada y culminamos en el día martes; eso nos facilitó mucho el trabajo de esta jornada teniendo en cuenta las condiciones del tiempo y la accesibilidad”.



La jornada en Montecarlo y Eldorado

Ayer los censistas se embarcaron a sus zonas de tarea, muchos de ellos con transporte público, otros con sus vehículos particulares y para llegar a las zonas más alejadas los municipios pusieron a disposición móviles para el traslado. Montecarlo tiene una extensa zona de colonias, al igual que Caraguatay. En esta última las casas están muy alejadas unas de otras y a varios kilómetros de la zona urbana, lo que requirió viajar más temprano

Por otro lado, Haydee Flaig, directora de la Normal 11 y jefa de la fracción 13 de Eldorado, destacó el trabajo de los docentes que desde hace semanas se preparan para desempeñarse en la jornada. “La mayoría de los censistas son docentes, después también se convocó a estudiantes terciarios y que estén en el último año de la secundaria”, explicó.

