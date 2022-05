Arribo de turistas, algunas quejas y un gesto de aliento

jueves 19 de mayo de 2022 | 6:04hs.

El feriado nacional tuvo por objetivo que los ciudadanos se queden en sus domicilios, no así con fines turísticos. Sin embargo, Puerto Iguazú registró un porcentaje de ocupación del 60 por ciento, cifra que se mantendrá durante toda la semana con tendencia a aumentar el número el fin de semana. Los turistas continúan llegando, muchos recorren las calles vacías en busca de locales abiertos.

Los hoteles tienen huéspedes que deben prever sus itinerarios y visitar atractivos turísticos como la costanera, la plaza central o el Hito de las Tres Fronteras porque los demás estuvieron cerrados sin atención al público entre las 0 horas de ayer hasta las 20. El primer atractivo en anunciar el cierre fue el Parque Nacional Iguazú hace aproximadamente quince días. Luego tanto la Cámara de Comercio como las asociaciones fueron notificadas de que no están autorizadas a funcionar.

Por otro lado, se registraron quejas respecto del relevamiento en edificios o terrenos que tienen en su parte posterior casas o departamentos de alquiler donde viven más familias. Es el caso de Oscar Breza: “Somos diez departamentos atrás y los censistas no nos quisieron censar porque es una vivienda colectiva, estamos preocupados; yo estaba afuera y los vi pasar por delante de la casa, salí y los llamé, le pregunté a la chica cuándo entraban al inquilinato y me respondieron que sólo censaban casas particulares no viviendas colectivas”. Como este vecino, muchos se acercaron a los censistas para exponer la situación y consultar cuando pasarían a censarlos.

Tras la consulta con el encargado de la zona el docente Lorenzo Jara explicó que otro equipo estaba encargado de censar las viviendas colectivas y que pasarían en el transcurso del día, situación que finalmente sucedió en horas de la tarde.

Al margen de la confusión, en la Ciudad de las Cataratas hubo algunos gestos que bien valen la pena destacar. “Sr/Sra Censista, bienvenida”, rezaba el cartel de una vivienda del barrio Altos del Paraná. La familia Jardín-Kaelin colgó en la entrada de su casa una bolsa con alimentos para quienes estaban en plena labor, en la calle.

“Mis alumnos del Nivel Superior la mayoría fueron censistas y mis colegas también. Más allá de que sea un trabajo remunerado, sentí la necesidad de facilitar un poco su trabajo. Pensando en ellos y en cómo estaba el clima, nació la iniciativa, hay que reconocer el labor de los censistas”, dijo Facundo Jardín al ser consultado por este medio.

Censo 2022

Más de 650 mil censistas relevaron 17 millones de viviendas en el país

Más de 447 mil misioneros hicieron el censo de forma digital

El operativo censal seguirá hoy tras cerrar la jornada con casas sin relevar

El gobernador fue censista y dijo que el censo marcará políticas a seguir

El frío, un obstáculo superado con mucha actitud y compromiso

Arribo de turistas, algunas quejas y un gesto de aliento

Jardín América: se acercaron a la escuela y pidieron ser censados