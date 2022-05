Jardín América: se acercaron a la escuela y pidieron ser censados

jueves 19 de mayo de 2022 | 6:04hs.

En la localidad de Jardín América el censo se desarrolló con éxito, destacándose la presencia de los censistas, como así también en tanto la primera parte de la jornada evidenció un bajo nivel de adhesión a la instancia digital.

En este sentido en horas de la siesta, Julia Echenique, directora de la Escuela 284 del municipio y coordinadora general de la jornada precisó a El Territorio: “Hasta el momento a las 14, el 60% de la población ya fue censada en el radio urbano de Jardín América, además quiénes lo han hecho de manera digital fue tan solo un 20% por lo que el acatamiento fue muy bajo y se tuvo que trabajar con las planillas censales como corresponde”.

Incluso, la docente contó que Jardín América formó parte de la fracción 12 dentro del departamento San Ignacio y se anotaron gran número de personas. “Tuvimos en total 201 censistas y lo más importante, ninguno renunció, ellos son los que hicieron el mayor esfuerzo, nosotros desde acá en la escuela hacíamos la apoyatura y recibíamos los datos que ellos traían”.

A su vez, la docente detalló que hubo tres personas que se acercaron al establecimiento educativo para ser censadas. “Una mujer vino y contó que su abuela tiene problemas de audición, pasó el censista y ella no escuchó, luego otro caso, donde la persona que se acercó contó que no estaba en su domicilio, le avisó su vecino que pasó el censista y por último, un habitante de la zona rural que no fue censado también decidió trasladarse hasta este predio”, relató dejando así en evidencia el compromiso de la comunidad en una fecha histórica.

Para concluir, Echenique contó que el único incidente que se registró fue el caso de un chico, que en el barrio Mariano Moreno recibió el ataque de un perro, pero con la mochila que llevaba, evitó la mordida del animal y pudo continuar con su trabajo.

En Santo Pipó

En Santo Pipó el censo se realizó con total normalidad, con alto porcentaje en cuanto la realización online en el casco urbano del municipio. Al respecto, Sonia Esther Fleita, directora de la Escuela 214 y supervisora de la fracción 2, señaló a El Territorio: “Tuvimos 64 censistas, diez jefes de radio con un 80% de la población censada con la planilla”. Y comentó que en las zonas rurales el censo fue presencial 100%.

Jardín América: se acercaron a la escuela y pidieron ser censados