Ex candidatos y un gobernador piden la renuncia de Bolsonaro

Martes 31 de marzo de 2020

Brasil tuvo el mayor número de muertos: 23 El número de muertos por el coronavirus en Brasil subió ayer de 136 a 159 y los casos confirmados ascendieron a 4.579, según informó el Ministerio de Salud.

Estos nuevos 23 fallecidos son el mayor número de muertes en un día y la mortalidad de la enfermedad es de 3,5%.

San Pablo tiene el mayor número de infectados: 1.517 casos, seguido por Río de Janeiro (657), Ceará (372), Brasilia (312) y Minas Gerais (261). En tanto, y en medio de una tormenta política contra Bolsonaro, defensor de eliminar las restricciones, el gobierno presentará medidas para articular acciones frente a la pandemia.

A través de una carta, tres ex candidatos presidenciales, un gobernador y los presidentes de seis partidos progresistas y otros líderes de la centroizquierda brasileña exigieron ayer la renuncia a la presidencia de Jair Bolsonaro, al que consideran “incapaz” de enfrentar la crisis provocada por el Covid-19 y lo acusan de enfrentar de forma “irresponsable” la pandemia.“¡Basta! Bolsonaro es más que un problema político, se volvió un problema de salud pública (...) Debería renunciar”, dice el texto firmado, entre otros, por los ex candidatos Fernando Haddad y Ciro Gomes, que terminaron en segundo y tercer lugar la elección presidencial de octubre de 2018, además de los líderes de los partidos de los Trabajadores (PT), Socialista Brasileño (PCB), Democrático Laborista (PDT), Socialismo y Libertad (PSOL), Comunista do Brasil (PCdoB) y Comunista Brasileño (PCB).“En nuestro país la emergencia es agravada por un presidente de la República irresponsable. Jair Bolsonaro es el mayor obstáculo en la toma de decisiones urgentes para reducir el avance del contagio, salvar vidas y garantizar los ingresos de las familias, el empleo y las empresas”, dice el comunicado, donde también se lanzan acusaciones contra el mandatario: “Comete crímenes, adultera informaciones, miente e incentiva el caos, aprovechándose de la desesperación de la población más vulnerable”.Con estas palabras se alude a las polémicas actitudes adoptadas por el líder de la ultraderecha brasileña, quien además de minimizar el impacto del Covid-19, ha criticado las cuarentenas y otras medidas de prevención adoptadas por gobiernos regionales y municipales, que han seguido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).La prensa nacional informa a diario sobre bastidores políticos que hablan de una tensión de Bolsonaro con su ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta.Además, el diario español El País aseguró que el vicepresidente, Hamilton Mourao, tuvo conversaciones con las Fuerzas Armadas, que “han enviado señales de alerta ante las reacciones del presidente a la crisis del coronavirus”.