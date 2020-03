Ingresaron al país los varados en el puente Tancredo Neves

Martes 31 de marzo de 2020

Semana intensa con cierre de frontera

Como informó El Territorio el sábado, el magistrado Miguel Ángel Guerrero, titular del Juzgado Federal de Eldorado, imputó el jueves por la noche al intendente Claudio Filippa y a varios concejales que formaron parte del comité de emergencia formado en la localidad, por infracciones a los artículos 194 y 230 del Código Penal argentino. Las imputaciones se dieron luego del polémico decreto en el cual se ordenaba que a partir de la medianoche del último miércoles no se permita el ingreso de personas y transportes de ninguna nacionalidad por el paso fronterizo que une Iguazú con Foz de Iguazú y se dispuso el bloqueo de la salida del Centro de Frontera con camiones . Finalmente, el cierre oficial de la frontera fue concretado el domingo por Gendarmería Nacional y la Policía de Misiones.

Por orden de Cancillería, el Ministerio del Interior permitió el ingreso al grupo de argentinos que se encontraba en el límite del país, sobre el puente internacional Tancredo Neves, aunque legalmente estaban a la deriva ya que habían efectuado la salida de Brasil pero no habían ingresado a la Argentina.Desde el pasado domingo, 17 personas reclamaban autorización para ingresar al país ya que alegaban que desde el Consulado Argentino en Foz de Iguazú no les habían prestado la asistencia tal como lo había anunciado el presidente Alberto Fernández. Pasaron la noche en el viaducto debajo de una carpa cedida por Gendarmería Nacional.Luego de pasar más de 36 horas sobre el puente, los argentinos lograron ser escuchados e ingresaron al país en la tarde de ayer, aunque no están autorizados a seguir viaje. Desde el Ministerio del Interior cumplieron las órdenes de dejarlos entrar y les brindaron insumos básicos como la cercanía a los baños y resguardo en las tiendas de campaña del Ejército Argentino, ubicado en el lugar conocido como Zona de Cuarentena.Muchos de los argentinos varados se encontraban trabajando en países como Brasil y Estados Unidos y se vieron obligados a volver debido a la pandemia. “Estar en nuestra tierra ya nos da tranquilidad, la pasamos muy mal, estamos insolados, pero gracias a Dios ya estamos acá. Completamos la ficha médica y nos tomaron la temperatura. Ahora al menos estamos cerca del baño y tenemos techo”, expresó Anabel Ojeda, una de las personas varadas en la frontera.Además comentó que todo el grupo debió entrevistarse con una médica para evacuar dudas sobre su situación particular y agregó que ninguno presenta síntomas, aunque deberán realizar el aislamiento correspondiente.Al cierre de esta edición, aguardaban instrucciones de Nación sobre la vuelta a sus respectivas provincias.