Dura carta de repudio de rectores universitarios al secretario de Educación por “calificaciones infundadas” | El Territorio

Carlos Torrendell había puesto en dudas la elaboración de estadísticas desde las casas de estudios y acusó a sus autoridades de generar caos y miedo, en el marco de la marcha federal contra el ajuste. Desde el Consejo Universitario Nacional lo cuestionaron por prestarse a una entrevista televisiva

jueves 25 de abril de 2024 | 17:44hs.

Las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) repudiaron las declaraciones que dio el secretario de Educación, Carlos Torrendell, después de la masiva marcha del último martes contra el ajuste presupuestario en las universidades del gobierno de Javier Milei. La semana próxima, los rectores se juntarán con el Gobierno para seguir negociando, pero hubo una entrevista televisiva que irritó a las autoridades universitarias.

"Repudiamos profundamente que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, convalide en medios de comunicación calificaciones infundadas sobre rectores y rectoras que, claramente, dañan no sólo la honestidad de las personas sino, también, el prestigio de las instituciones que conducen", expresó el comunicado.

Torrendell, durante una entrevista en LN+ y luego de un informe en contra de las autoridades de las universidades, había asegurado que "hay un montón de información que no está" y que incluso el Censo docente de 2014 "no se procesó".



"Es muy importante en este contexto para cuidar a la universidad pública, que las autoridades de las universidades cuiden a los docentes y a los chicos. Cuando te enterás que apagan las luces y en edificios altos prohíben los ascensores porque no van a poder pagar la luz, me parece delicado. Nadie está cortando la luz de ningún edificio universitario. Se está haciendo eso intencionalmente para generar un miedo en gente que votó a Milei para pensar que no hay recursos", sostuvo el secretario.



Durante la entrevista, en LN+ se pasó un informe titulado "los rectores de la casta", que apuntaba a varias autoridades de universidades como la de Lomas de Zamora o Hurlingham. Desde el CIN leyeron que con la presencia en el estudio, Torrendell avaló ese segmento periodístico que generó irritación.