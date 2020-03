Instituto del Cáncer: siguen tratamientos pero suspenden los controles

Martes 31 de marzo de 2020

Por Griselda Acuñainterior@elterritorio.com.ar

El aislamiento social, obligatorio y preventivo obliga a reorganizar hábitos y costumbres en la sociedad. Es imperiosa también la necesidad de mantener activo servicios básicos, como por ejemplo, los tratamientos oncológicos. En ese sentido, el Instituto Misionero del Cáncer (IMC) que funciona en el predio del Parque de la Salud, en Posadas, sigue con los tratamientos de radioterapia y quimioterapia, en tanto suspendió los turnos para control de rutina de pacientes en buen estado.“El aparato de radioterapia está funcionando normalmente, hay más de 40 pacientes que hacen tratamiento con radioterapia por día y cerca de 20 a 30 tratamientos de quimioterapia diarios; así que renovamos el compromiso con la sociedad para los pacientes que hacen tratamiento con intenciones curativas, que vamos a continuar haciendo nuestras tareas”, señaló en diálogo con El Territorio el director del IMC, Angel D’Annunzio.Asimismo, confirmó que estan en una etapa de suspensión y reprogramación de turnos de controles anuales. “Es para aquellos pacientes que ya están en buen estado, con controles hace años y no están en tratamiento y se encuentran bien. Se retrasa su control anual y no van a ser atendidos pero la atención será programada”, dijo el oncólogo.“Queremos comunicar que están todos los sectores desde radioterapia, farmacia, enfermeria, oncologia, administrativa, de limpieza y camilleros están funcionando”, destacó.El equipo de radioterapia funciona desde mayo del año pasado en el IMC, convirtiéndose en un servicio esencial para el sector público. Se trata de un equipo de radioterapia externa que ataca la célula cancerígena; antes de esta adquisición por parte del Estado, los pacientes con necesidad de radioterapia eran derivados a un centro asistencial privado ubicado en el centro de Posadas.“Continuamos atendiendo con normalidad la sala de internación de oncología, nivel C, con 32 camas. Seguimos con atención a los pacientes internados, que son los pacientes más graves y también vale decir que no se interrumpieron en el hospital todo lo que tiene que ver con cirugías oncológicas. Esta semana se operaron pacientes con cáncer de mama y eso es valorable, ya que la institución protege a las personas con enfermedades potencialmente curables”, manifestó D'Annunzio.“Tenemos el proyecto armado y estamos ejecutando la posibilidad de realizar consultas virtuales, principalmente con pacientes del interior. Vamos a tener una agenda de consultas online para hacer monitoreo de nuestros pacientes, vía telefónica o videollamada”, explicó y agregó: “Asignamos a un médico específicamente para realizar esta tarea telefónica para las consultas de bajo riesgo”.En el caso de que sea evidente que el paciente requiera otro tipo de consulta, será convocado al consultorio. “Esto nos permitirá seguir la conectividad con los pacientes”, deslizó.“La comunidad debe recordar que los pacientes oncológicos son más vulnerables a contraer infecciones como la del coronavirus y pueden presentar casos más graves, por lo tanto las precauciones en esta población deben ser bien estrictas”, remató el médico.