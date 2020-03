Comercios de rubros esenciales se adecúan a la cuarentena

Martes 31 de marzo de 2020

Inician causa a un ex Gran Hermano La División Cibercrimen de la Policía de Misiones continúa iniciando causas contra quienes difunden a través de redes sociales noticias falsas.

Ayer fue el ex participante del programa Gran Hermano Matías S., de 24 años, quien habría sido detectado en este tipo de maniobras.

La Policía de Misiones viene realizando, desde hace varias semanas, patrullajes virtuales para detectar personas que difundan noticias falsas. En ese sentido, fuentes cercanas a la fuerza informaron que detectaron que a través de una cuenta en la red social Twitter, que pertenecería al joven, se venía difundiendo este tipo de materiales. Y por ello se procedió a notificarle de la apertura de una causa acordé el artículo 211 del Código Penal.

El ex Gran Hermano no es el único que en los últimos días quedó bajo la mira de la justicia por estas supuestas prácticas. También ayer, la comisaría de Bernardo de Irigoyen le notificó una causa penal por intimidación pública a un hombre de 34 años quien está sindicado como el presunto autor de un audio viralizado a través del cual alerta a los vecinos del municipio sobre casos falsos de contagios de coronavirus. El audio daba cuenta de que el 50 por ciento de la gente de Bernardo de Irigoyen habría contraído coronavirus por la imprudencia de dos vecinos que supuestamente incumplieron la cuarentena.

El undécimo día de la cuarentena se hizo sentir en Posadas, que además vio paralizada la actividad de los municipales debido al decreto de asueto determinado por el intendente, Leonardo “Lalo” Stelatto.Así, la avenida Uruguay, principal acceso a la capital provincial, estuvo semivacía y solamente hubo movimiento en los comercios que son esenciales abrir, como supermercados, farmacias, estaciones de servicio y cajeros automaticos, donde se siguen formando largas colas sin ningún control.A diferencia de otras jornadas, no se vieron grandes operativos de fuerzas federales, pero sí presencia de la Policía de Misiones en las calles.Los que sí estaban abiertos son los comercios de rubros esenciales, que se van adaptando al ritmo de la cuarentena y ven un cambio de hábito en los consumidores.“Por suerte la gente se acostumbra, ya no vienen con chicos, nosotros tenemos clientes celíacos, que no consiguen alimentos en las grandes cadenas y ahora se están vendiendo muchos suplementos vitaminicos”, indicó Gabriela Aquino, de la dietetica Grandiet, que atiende de 8 a 16.Una de las medidas que tomaron es no dejar ingresar a las personas al local y son recibidas en la puerta con alcohol líquido. “Se hizo eso para prevenir y así tampoco tenemos aglomeraciones. La gente respeta las distancias. A la mañana temprano vienen las personas mayores y cerca del mediodía más jovenes”, destacaron.Por su parte, Cecilia Fontaine, de Parrilla Don José, explicó: “Nosotros trabajamos a pedido, y hoy estamos haciendo sólo pollo, empanadas y sandwiches que se les lleva a la casa o a los comercios de la zona que están abiertos en horario corrido. Tenemos muchos clientes en el barrio, la mayoría se adaptó y pide con tiempo”.Sobre el comportamiento de los clientes explicó que “la mayoría se maneja con delivery, son muy pocos los que vienen a buscar porque son de la zona. Lo bueno es que la gente ya no se mueve con chicos por la calle y va tomando conciencia”.Sobre la caída de ventas, Fontaine expuso: “Estamos trabajando el 10 por ciento de lo que trabajabamos antes”.Por ultimo, Santiago Ramírez, de la despensa y carnicería El Sol, valoró que “la gente entendió que tiene que comprar en el barrio, nosotros estamos teniendo buenas ventas, manteniendo los precios, aunque algunas cosas siguen subiendo, como la carne”.