“Cada día que salgo sé que me expongo pero si no, no comemos”

Martes 31 de marzo de 2020

Pese a la cuarentena por el Covid-19, Héctor Daniluk, que es cortador de pasto y vive en el barrio San Jorge, sale cada día para hacer unos pesos y que su familia pueda tener algo para comer.“Yo no tengo planes sociales, fui a la Policía a pedir permiso para seguir trabajando, porque mis clientes me llaman que están preocupados por el dengue y el pasto que crece. Me dijeron que compre barbijos para circular. Así que hice un esfuercito, no comí un día, compre el barbijo y el alcohol y pude salir a cumplir con mis clientes”, comentó el cortador de pasto.“Cada día que salgo se que me expongo pero si no, no comemos. Hago cuatro kilómetros desde mi casa en barrio San Jorge hasta Villa Urquiza, donde están la mayoría de mis clientes, es un esfuerzo, trato de tomar todos los recaudos y cuando vuelvo no toco a los chicos hasta que me baño”, explicó antes de empezar una nueva jornada que le permitirá llevar la comida a su casa.“Esperemos que pase pronto, así volvemos a tener más trabajo, el dengue está fuerte y con eso se mueve un poco las cortadas de pasto porque la gente no quiere mosquito, pero sabemos que tenemos restricciones para movernos por los distintos barrios, pero nosotros no tenemos otro ingreso”, dijo antes de seguir pedaleando.