Algunos colegios aplicarán descuentos en cuotas de abril

Martes 31 de marzo de 2020





Rebajas

En cifras 40% Según el relevamiento de El Territorio, dos colegios resolvieron una quita de entre el 6% y casi el 40% en la cuota del mes de abril.

Suspenden hasta el 12 de abril las actividades en la Unam

La prórroga de la cuarentena ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) impacta en todos los sectores. La suspensión de clases hasta mediados de abril es una de las medidas vigentes en el marco de lo dispuesto por el presidente, Alberto Fernández.Ante la emergencia sanitaria, surgió en los últimos días por parte de establecimientos educativos de gestión privada la iniciativa de otorgar descuentos en las matrículas mensuales de sus alumnos.Según relevó este matutino, en Posadas al menos dos establecimientos tomaron como medida una quita de entre el 6 y hasta casi el 40 por ciento en la cuota de abril. El Instituto Jardín Modelo, cuya cuota original es de 3.000 pesos para el nivel primario, la dejó en 2.240 pesos -por pago hasta el 10 del mes- y 2.800 -después del 10-.De su lado, el Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen, sobre la cuota de 2.300 pesos, dispuso una quita de 850 que regirá en abril.Desde el Servicio Provincial de Enseñanza Privada Misiones (Spepm) manifestaron que cada establecimiento tiene la autonomía para evaluar los beneficios que les sean más convenientes aplicar en base a su contexto educativo particular. En tanto, aclararon que desde el organismo no se dispuso ni determinó hasta el momento un monto específico de rebajas.En diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, el director de Control y Financiamiento del Spepm, Gustavo Lezcano, sostuvo que la comunicación que se mantiene con los distintos centros educativos de la provincia sigue siendo más que fluida en torno al trabajo y la aplicación de nuevas modalidades en el sistema educativo en todos sus aspectos. Y mucho más aún en el contexto sanitario que atraviesa el país.Al ser consultado sobre estos descuentos, el funcionario comentó: “Las escuelas se manejan de acuerdo al contexto en el que se mueve su población o con su comunidad educativa. Seguramente cada una de ellas tiene la suficiente autonomía para tomar decisiones respecto al valor nominal de la cuota. Sabemos que hay escuelas que han operado en ese sentido y eso forma parte de una decisión de la autonomía de las organizaciones”.“Las escuelas conocen su realidad mejor que nosotros, que estamos en un organismo que se encarga de regular y administrar. Apelamos a esa autonomía para que en función a eso administren como mejor les parezca, teniendo conciencia de una gravedad que nos afecta a todos a esta altura de las circunstancias”, agregó Lezcano.En el caso de la Escuela Jardín Modelo, de la capital provincial, redujo en nivel inicial, turno mañana, de 2.700 a 2.000 en el caso de abonar antes del 10 de abril (27%). Luego de esta fecha y hasta final del mes, el padre deberá pagar 2.500 pesos. En el caso de la primaria, turno mañana, pasó a costar de 3.000 a 2.450 pesos (18%), y después del 10 de abril 2.800 pesos (8%).En tanto, en el turno tarde, el nivel inicial pasó de 2.400 a 1.760 pesos (30%) antes del 10 de abril y 2.200 pesos posterior a esta fecha. Y en la primaria, de 2.550 a 1.880 pesos (25%) (antes del 10) y 2.350 pesos después de esa fecha (8%).El Janssen, también de Posadas, notificó a los padres que el pago para el mes entrante pasó de ser de 2.300 a 1.540 pesos (38%).De su lado, desde el Instituto Gutenberg se notificó a los tutores que la cuota mensual tendrá una rebaja del 10%. La cuota del nivel primario es de 3.720 y con el descuento del 10% de abril queda en 3.348 pesos.En cuanto al interior de la provincia, en el caso del Instituto Madre Teresa Michel, de Montecarlo, se informó a los tutores que la bonificación que habitualmente se hace para quienes abonan las respectivas cuotas antes del 10 ahora se extendió hasta el final de mes. “Mandamos una carta, con fotos, sobre la inversión realizada, aclarando principalmente que nuestra institución mantuvo el monto de las cuotas de 2019 para 2020. En el convencimiento que iba a ser un año muy difícil para las familias, sin imaginar siquiera lo del coronavirus”, sostuvo el representante legal, Raúl Dalmau.Tras la decisión de Nación de prorrogar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, desde la Universidad Nacional de Misiones (Unam) se dispuso la suspensión de actividades presenciales hasta el 12 de abril, en consonancia con la medida nacional.El Territorio se comunicó con Alicia Bohren, rectora de la casa de altos estudios, quien explicó que la iniciativa adoptada tiene el objetivo de cumplir con la cuarentena y evitar posibles aglomeraciones dentro de las unidades académicas. Así, las clases en modalidad presencial y las mesas de exámenes quedarán suspendidas hasta después de Semana Santa, al igual que los plazos y trámites administrativos.“Por el momento, el plantel docente de las facultades está trabajando en clases virtuales. Hay algunas carreras que ya adoptaron esa modalidad, sobre todo en Ingeniería, Ciencias Económicas y Ciencias Forestales. Y también hay diversas capacitaciones para la utilización del Aula Virtual y adaptación de los sistemas”, precisó.A su vez, contó que durante el lapso de la cuarentena “muchos estudiantes decidieron quedarse en los albergues para bajar los contenidos virtuales, dado que hay alumnos que provienen de localidades con escaso acceso a un buen sistema de internet”.Sobre el inicio del ciclo lectivo en la modalidad presencial, anticipó que no hay una fecha prevista y que el comienzo de las clases dependerá de las medidas que adopte Nación: “Estamos en un contexto de incertidumbre, de que no sabemos si la cuarentena se extenderá o no más allá del 12 de abril”.También enfatizó que cada facultad determinará el período de inicio de las clases, como es el caso de Humanidades y Ciencias Sociales, que estableció el 30 de abril como fecha de comienzo del ciclo académico 2020.Por último, manifestó que el servicio de comedor para el almuerzo y cena, a través de viandas, continuará bajo la misma modalidad hasta el próximo 12 de abril. “Las comidas estarán garantizadas”, sostuvo Bohren.