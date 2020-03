Cuatro nuevos muertos y casi mil contagiados por coronavirus

Martes 31 de marzo de 2020

En cifras 10 Las provincias que ayer aumentaron sus casos. Chubut, Catamarca y Formosa son las que todavía no registraron positivos para el coronavirus.

Fernández mantiene la confianza El presidente Alberto Fernández mantuvo ayer una charla con el artista puertorriqueño René Pérez -popularmente conocido como Residente- en la que se mostró satisfecho por los primeros resultados de la cuarentena obligatoria.

Si bien aclaró que el gobierno nacional se está “preparando para el peor escenario”, Fernández destacó que Argentina fue uno de los pocos países de decretar el aislamiento social obligatorio apenas comenzaron a detectarse casos. En ese sentido, reveló que “los primeros resultados parecen mostrar que estamos dominando al virus”.

El mandatario le dijo a los argentinos que si siguen cumpliendo con las reglas de prevención, “nos va a ir bien”, aunque aclaró que eso no significa salir indemnes de la crisis, sino que “suframos lo menos posible”.

Por otro lado, hizo referencia al problema regional de la deuda externa: “Tenemos la oportunidad de hacer un mundo más solidario. Es difícil seguir exigiendo en este estado de cosas que los pueblos tengan que pagar sus créditos antes de salvar a su gente; la economía puede esperar y se puede recuperar, lo que no se recupera es la salud de la gente”, explicó.

Policías internados por contacto con un contagiado

Amplían la definición de los casos sospechosos

El Ministerio de Salud informó ayer por la noche que hubo cuatro muertes y que se confirmaron 146 nuevos contagiados de coronavirus en el país en las últimas 24 horas. En total, la cantidad de infectados ascendió a 966.Según el reporte oficial, fallecieron dos hombres de la provincia de Buenos Aires, de 67 y 58 años; una mujer de la provincia Tucumán de 77 años; y otra mujer de 68 años de la provincia de Neuquén. Los fallecidos hasta el momento suman 24.Respecto de los casos positivos, el 50,6% son importados, el 25% son contactos estrechos de casos confirmados, y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.Del total de casos, el 42% son mujeres y el 58% son hombres.En tanto, las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 43 años.La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires concentran cerca del 70% de los casos del país. Es por eso que uno de los principales focos de atención que tiene el gobierno nacional en este momento está puesto en el trabajo de aislamiento y contención que deben realizar en los municipios del conurbano y los barrios de la Capital Federal.De los 146 casos, “36 se registraron en la provincia de Buenos Aires, 34 en la Ciudad de Buenos Aires, 12 en Chaco, 21 en Santa Fe, 8 en Córdoba, 11 en Tierra del Fuego, 10 en Corrientes, 3 en Entre Ríos, 3 en Mendoza y 8 en Neuquén”, enumera el comunicado del Ministerio de Salud de la Nación.Una mujer de 77 años que tenía coronavirus murió en la provincia de Tucumán ayer y se convirtió en la víctima fatal 23 de la pandemia en el país y la segunda en esa provincia (todavía no fue incluida en el parte de Nación).“Tenía un cuadro de shock séptico por infección de piel y partes blandas en miembro inferior izquierdo. La paciente se encontraba en ARM, sin presentar distrés respiratorio”, precisaron desde el ministerio de Salud de la provincia.La mujer estaba internada en la clínica Centro de Salud y, según precisaron las autoridades, presentaba obesidad, diabetes e hipertensión arterial.Como la mujer había estado de viaje por Chile y Bolivia, los médicos que la atendieron inicialmente le realizaron la prueba de Covid–19 como indica el protocolo. Las muestras fueron enviadas al Instituto Malbrán, desde donde confirmaron que tenía la enfermedad.El domingo, las autoridades confirmaron el primer fallecimiento en esa provincia. Ricardo Laudani, de 50 años, se encontraba internado en la Clínica Mayo desde el sábado 14, conectado a un respirador artificial.Por su parte, las autoridades de la Clínica Chapelco de San Martín de los Andes, Neuquén, informaron en la madrugada de ayer que falleció la mujer de 68 años que se encontraba internada desde el miércoles pasado por coronavirus.El positivo se había confirmado el viernes pasado y después trascendió que el caso pudo haber sido importado por un viaje a España.De esta manera, la mujer se convirtió en la primera víctima fatal oriunda de la provincia patagónica.Hasta el momento y con la información del parte de ayer a la noche del Ministerio de Salud de la Nación, hay otros ocho nuevos casos confirmados en Neuquén y los infectados ascendieron a 20.Existen cinco grandes focos infecciosos en el país, que explican el 85% de los casos: ciudad de Buenos Aires (292), la provincia (253), Santa Fe (111), Córdoba (81) y Chaco (81).El restante 15% se distribuye entre 16 provincias, ya que por el momento Chubut, Catamarca y Formosa no comunicaron casos positivos de coronavirus.El sábado pasado se conoció el primer caso de un policía de la Ciudad de Buenos Aires infectado con coronavirus, con un diagnóstico positivo luego de un test de rigor.El oficial cumplía servicio de calle en el barrio de Caballito. Según publicó Infobae, tras ser atendido, los médicos le dieron la orden por escrito de que debía aislarse.Sin embargo, el martes pasado el uniformado se presentó a trabajar en la dependencia policial en la que trabaja sin informarle a nadie de la cuarentena que debía cumplir.Ayer, mientras el policía permanece en un hospital y en buen estado de salud, cuatro policías que compartían su turno en la comisaría están internados con síntomas compatibles con el virus, según confirmaron fuentes policiales.En consecuencia, otros 63 que también trabajaron en su turno fueron enviados a su casa a cumplir una cuarentena preventiva, aunque sin síntomas visibles.La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, informó que se “amplió la definición de caso” respecto a las pruebas que se indican para verificar si alguien contrajo coronavirus y aclaró que para acceder al testeo se agregará la condición de “residir en una zona de transmisión comunitaria”.“Se amplió la definición de caso, que es más sensible. Hasta ayer, para acceder a un testeo (por coronavirus) se debía estar viniendo de un viaje al exterior, tener síntomas respiratorios, haber tenido contacto con un caso sospechoso o un caso confirmado o tener una infección respiratoria aguda grave”, dijo Vizzotti.