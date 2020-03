Actividades continuarán restringidas tras la extensión de la cuarentena

Martes 31 de marzo de 2020

Donarán el salario por la pandemia A través de su cuenta oficial de Twitter, el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad, anunció el aporte de los salarios como funcionarios públicos, cuyo capital se destinará a la emergencia sanitaria y epidemiológica en la provincia.

“El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira, el gobernador y vice hemos decidido el aporte del sueldo para ser destinado a la emergencia sanitaria”, publicó el gobernador. Al mismo tiempo, invitó a que acompañen la decisión a diputados provinciales, ministros y presidentes de entes descentralizados y sus respectivos directorios.

De esta manera, los integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo aportarán el salario para reforzar el dinero destinado para evitar posibles contagios de coronavirus en la tierra colorada.

El viernes abren bancos para pago a jubilados Este viernes los bancos que pagan jubilaciones abrirán las sucursales y centros de pagos para que puedan cobrar por cajero quienes no tienen tarjeta de débito. La noticia fue confirmada anoche a través de un comunicado del sindicato bancario. Las sucursales sólo se abrirán para pagar los beneficios de la seguridad social.

Por su parte, los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo que el mismo viernes comenzarán a percibir los 10.000 pesos adicionales del Ingreso Familiar de Emergencia deberán retirarlo por los cajeros automáticos, para evitar que personas jóvenes se aglomeren junto a los jubilados.

Por decisión del presidente Alberto Fernández, el aislamiento social preventivo y obligatorio continuará hasta el 12 de abril, cuya extensión se optó con el objetivo de aplanar la curva de contagios del Covid-19 en el país. En este sentido, gran parte de las actividades cotidianas seguirán restringidas para evitar posibles aglomeraciones.En esa línea, el gobernador de la provincia Oscar Herrera Ahuad tomó contacto con el presidente y brindó su apoyo a la decisión de prolongar la cuarentena. Además, precisó algunas de las acciones encaradas en el marco de la emergencia sanitaria y epidemiológica, como la concreción de análisis de casos sospechosos de coronavirus en la provincia. Además, dispuso el aporte del salario del gobernador y vice y del presidente de la Cámara de Representantes a la emergencia sanitaria (ver El Ejecutivo...). También manifestó que hoy se depositará el salario para los empleados de la administración pública y reforzarán los protocolos de distancia por fuera de los cajeros automáticos. Lo mismo, para los operativos.De esta manera, supermercados, farmacias, correo, transporte urbano continuarán con atención reducida. Mientras, otros, como escuelas, cines y gimnasios, estarán cerrados hasta el final de Semana Santa.También se conocieron ayer decisiones de extender algunos plazos, como el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia que prolongará hasta esa fecha la feria extraordinaria. En tanto, en materia de transporte de media distancia y otros rubros, se aguarda por más precisiones sobre si estarán contemplados en la restricción de actividades.En lo que respecta a bancos, se analizaba una posible apertura de las sucursales en horario restringido, para que jubilados y pensionados puedan retirar el dinero de sus haberes por la ventanilla y en atención presencial. Sin embargo, no precisaron si esta medida entraría en vigencia mañana o el viernes.El gobernador Oscar Herrera Ahuad, en conjunto con el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, y el ministro de Salud, Oscar Alarcón, realizó ayer una videoconferencia en la que comunicó las medidas encaradas por la Provincia a raíz de la pandemia. La acción se adaptó a los protocolos de sanidad necesarios, y permitió el diálogo en simultáneo con diversos medios de la provincia.Explicó que el Laboratorio de Alta Complejidad de la Provincia recibió la validación para la realización de análisis sospechosos de Covid-19. Estas actividades se realizarán en tiempo real, “en el mismo día que se toma la muestra podemos llegar a tener los resultados, siempre y cuando podamos tener una cantidad de muestras que no supere la capacidad operativa de los laboratorios de la provincia”, precisó el mandatario.También habló de la difusión de noticias falsas (fake news), asegurando que “diezman el sistema” y que “es que esa información tendrá un efecto muy negativos en las personas”.Consideró que “todavía no entramos en lo más importante de la pandemia, estamos dando los primeros pasos en la etapa de contención”. Y contó sobre el diálogo que mantuvo el domingo por la noche con el presidente Fernández, a quien comunicó el apoyo de la continuidad de la cuarentena, medida en la que Misiones fue precursora, ante la suspensión de espectáculos públicos y las clases, la ayuda de la Policía provincial para evitar que la gente camine por las calles, “porque los misioneros tenemos experiencias en epidemias”.Abordó también en la complejidad del tema del cierre de fronteras. “Desde el 17 de marzo hasta ayer ingresaron por el paso fronterizo 15.440 argentinos, la Provincia colaboró con 97 colectivos que llevaron a las personas a sus hogares y 42 vuelos”, detalló. Al mismo tiempo, añadió: “La frontera es responsabilidad federal y de la Nación, y asumí personalmente la tarea de gestionar ante el gobierno argentino para que llegara a dimensionar y comprender la verdadera dimensión del planteo”.En materia judicial, se resolvió la continuidad de la feria extraordinaria, hasta el 12 de abril. Según consignó Rossana Venchiarutti Sartori, presidenta del STJ, se prorroga la feria desde el 1 hasta el 12 de abril.Indicó que la medida alcanza a todas las dependencias judiciales de las cuatro circunscripciones, estableciendo que deberán seguir cumpliendo funciones de guardia de 8 a 11, ampliando las medidas de seguridad, higiene y protección del personal de la justicia.Además de por la disposición de Nación, la decisión del STJ se da en el marco de Emergencia Sanitaria y Epidemiológica decretada por el gobierno provincial.Uno de los rubros exceptuados en el DNU de aislamiento obligatorio es el de supermercados, que deberán estar abiertos para garantizar el abastecimiento de mercadería. Sobre este punto, y a través de una decisión de la Municipalidad de Posadas, los locales mayoristas y minoristas deberán continuar con la atención de 8 a 16, incluyendo en ese horario la atención particular a los grupos de riesgos, contemplados en la emergencia sanitaria.Sergio Bresiski, titular de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), afirmó que “los horarios de atención de corrido se mantendrán hasta el final de la nueva extensión de la cuarentena”.Sin embargo, aguardan por un decreto que apunte a la flexibilización de apertura de otros rubros comerciales, sobre todo, para evitar la parálisis de la actividad.En otros municipios, también seguirá la restricción horaria de atención en los supermercados, quienes deberán garantizar las medidas de higiene y reducir el cupo de ingreso a los locales.Respecto al agua, desde la firma Samsa señalaron que garantizarán el servicio de agua en Posadas y Garupá, e insisten que el pago de las boletas se puede efectuar a través de medios electrónicos.Por decisión del gobierno provincial, el sector del transporte de media distancia también cesó su actividad en el lapso de la cuarentena. La semana pasada, se decidió desde el Ejecutivo misionero prorrogar la medida hasta el 31.Al respecto Juan Manuel Fouce, titular de la Cámara Misionera del Transporte Automotor de Pasajeros (Caemtap), expresó que “hay una decisión de acompañar todas las medidas de prevención y evitar la propagación del coronavirus”, aunque especificó que, al cierre de esta edición, aguardaban por la confirmación de no continuar con la actividad hasta el 12 de abril.En Leandro N. Alem afirmaron que hasta el 12 de abril regirá el decreto de suspensión del transporte público en el municipio.En Garuhapé, en tanto, se aguardaba por definiciones sobre el servicio de transporte urbano, aunque se garantizó el servicio desde Garuhapé Mí para el cobro en cajeros.