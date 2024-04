"Ya no hay más dolor", señaló aliviado el luchador Ricardo Báez tras la operación | El Territorio

El talentoso deportista posadeño tuvo una exitosa intervención quirúrgica para extirpar una hernia de disco lumbar que lo aquejaba. Ahora tendrá tres semanas de reposo y luego podrá lentamente volver a la actividad física

viernes 26 de abril de 2024 | 16:47hs.

Ricardo Báez junto al doctor Balderrama

El luchador misionero Ricardo Báez tuvo el miércoles una exitosa operación de columna ya que tenía una hernia de disco lumbar que lo tuvo en los últimos meses a maltraer por los dolores que le generaban y no podía entrenar normalmente. “Ya no hay más dolor”, compartió Ricardo con El Territorio hoy desde un sanatorio posadeño a la espera del alta médica para seguir con reposo y rehabilitación posterior.

“Un poco de reposo, rehabilitación y mucho trabajo por delante. Los sueños son más grandes que cualquier obstáculo y esto es solo un bache en el camino”, agregó en sus redes sociales el deportista que fue operado por el doctor Santiago Balderrama a quien agradeció por su profesionalismo.

El brillante deportista de la Tierra Colorada, quien forma parte de la selección argentina hace muchos años, aprovechó que este año merman las competencias internacionales, ya que todo estará abocado a los Juegos Olímpicos de París –del 26 de julio al 11 de agosto-, y se sometió a la cirugía que subsanará los dolores y darán solución a esta patología para comenzar nuevamente con un ciclo olímpico apuntando a Los Ángeles 2028.

“Desde el Preolímpico ya no podía estar más así. Intenté hacer rehabilitación, pero cada vez era peor”, había explicado el misionero en la previa a su operación y justo ayer, en el día de su cumpleaños número 28 fue operado.

Ahora Ricardo tendrá tres semanas de reposo y tras este período podrá volver de a poco a la actividad física.

“La hernia ya la arrastraba hace un par de años, pero podía seguir entrenando. Pero en el último tiempo la hernia creció, me apretaba los nervios y ya no tenía tratamiento”, señaló.

Es que desde su regreso al país tras el Preolímpico a inicios de marzo en Acapulco, México, el dolor fue muy intenso y ya previo a esta importante competencia “estaba a base de calmantes y ya no podía seguir así”, se explayó el Yacaré ya que el dolor se extendía a toda la pierna derecha y el glúteo.

“Y eso que estuve dos meses quieto porque en Acapulco me rompí la costilla en el Preolímpico e igual me sentía con dolor lumbar. Fue muy difícil estar así y competir”, relató.

Un año corto en lo deportivo, pero positivo

Ricardo logró llegar hasta cuartos de final en el torneo mexicano que otorgaba plazas para París, pero ‘esa maldita costilla’ se lo impidió de igual manera, siente que “fue bueno lo que hice y el análisis es muy positivo”.

Y agregó que “fue un año corto, pero bueno. Ahora después de la operación arrancaré de a poco y estoy seguro que voy a volver más fuerte”.

Ricardo viene de dos ciclos olímpicos -ocho años- en los que está muy cerca de ganarse el honor de ser olímpico, pero nunca se rinde.

“Si bien no clasifiqué, en el Preolímpico me di cuenta de que estoy en nivel alto, físico y mental, y puedo luchar a la par de un cubabo o un norteamericano. Así que con seguridad siento que las cosas se van a ir dando porque me lo merezco. En lo deportivo sólo me falta ir a un Juego Olímpico”, resaltó el posadeño que ya tiene en su carrera sudamericanos y panamericanos y sólo le resta ir a la máxima cita del deporte mundial.