Por el cumpleaños del gran Finito Gehrmann hoy se celebra el Día Provincial del Deporte | El Territorio

Cada 7 de mayo, desde el año pasado, en Misiones se celebra el Día Provincial del Deporte, en homenaje a Ernesto Gehrmann y en conmemoración a su natalicio. Pero al mismo tiempo como una manera de reconocer, a través de la figura de “Finito”, a los deportistas de la provincia.

Gehrmann es el deportista más importante de Misiones, por trayectoria, trascendencia y preponderancia, manteniendo siempre la humildad y la nobleza como rasgos característicos de su personalidad.

Nacido en General Alvear, una colonia rural de Oberá, “Finito” es una institución del básquetbol argentino. Marcó una época en la historia de la disciplina e integra la lista de goleadores históricos de la selección nacional en Mundiales. Recién en 2010, Luis Scola -nada menos- lo superó en la primera posición de ese cuadro. En 2018, en Posadas, la Confederación Argentina de Básquetbol le entregó una camiseta enmarcada, con el número que se identificó durante su carrera, el 15.

El origen de la efeméride data de septiembre de 2022, cuando la Cámara de Representantes de la provincia instituyó el Día Provincial del Deporte el 7 de mayo de cada año. Al mismo tiempo fue creado el premio anual a la excelencia y alto rendimiento deportivo, denominado Ernesto “Finito” Gehrmann, para reconocer y premiar a deportistas de Misiones.

Legado infinito

Finito, un apodo que se convirtió en nombre propio, una figura destacada del básquet nacional, baluarte de la tierra colorada, prócer de la naranja y temible pivote en las canchas. Ernesto ‘Finito’ Gehrmann, el querido exdeportista misionero de 79 años, tuvo el año pasado un homenaje con la puesta en valor del museo que guarda muchos tesoros de su carrera que se encuentran en el polideportivo municipal que lleva su nombre.

Todo lo que allí se conserva fue cedido por su familia y de esa manera propios y extraños pueden apreciar camisetas usadas en los distintos clubes donde jugó (Tokio, Gimnasia de La Plata, la de la selección nacional y Palmeiras), trofeos, medallas, banderines y fotografías.

Se codeó con grandes figuras del espectáculo y el deporte como Carlos Monzón. Pero eso es lo de menos, porque además se puede ver a un joven Finito con sus compañeros de clubes y selección, en volcadas geniales y vistosas jugadas.

El criado en la pequeña comuna de General Alvear dijo, en la últimauna entrevista a El Territorio que “A esta altura de la vida ser homenajeado de esta manera con un estadio y un museo a nombre de uno, creo que soy más popular ahora que cuando jugaba”, confesó entre risas el hombre que es un gigante y no solamente por su contextura física.

“Fueron muchos años que estuve en el deporte, jugué mucho por Misiones, estuve en la selección argentina 14 años, me fui a Brasil, tuve la chance de ir a Estados Unidos y dije que no, después me arrepentí. Son muchos recuerdos y estoy contento por eso”, compartió.Finito despierta la fascinación de las personas de su generación, pero también en los más pequeños que donde lo ven le piden sacarse una foto y guardar ese recuerdo que saben tiene un valor histórico.

El deporte en la niñez y la juventud es un pilar, consideró el exdeportista. “Una maestra me invitó a ir a una escuela para hablar con los chicos sobre lo que hace el deporte en la vida. El deporte es una escuela de la vida, si querés andar bien en el deporte también tenés que andar bien vos, en tu cabeza, portarte bien”, aseguró y agregó convencido: “Debe ser una prioridad de todos los gobiernos que se den más deportes”.

Finito es leyenda viva, la historia que se sigue escribiendo e inspirando a las nuevas generaciones.

