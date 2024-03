Maradona convirtió el gol que estaba buscando

domingo 17 de marzo de 2024 | 6:05hs.

“Yo lo venía buscando desde hace mucho tiempo al gol desde la mitad de cancha. Hoy lo intenté como última posibilidad, porque sabía que el tiempo que tenía era escaso. Le había preguntado al referí hacía poquito y me respondió que faltaban cuatro minutos. Entonces me animé, cuando sacamos del medio, la levanté y no me quedaba para pegarle. Sabía que si tardaba más le daba posibilidad al arquero a que llegue. Pero gracias a Dios le pude pegar fuerte; le pude pegar bien, con todo el pie y tuve la suerte de que entrara”.

Diego Maradona la levantó con la zurda, la quiso acomodar con la derecha, necesitó un toque más con la izquierda y ahí sí, con la seguridad necesaria, sacó un remate potente que se clavó en el arco de la tribuna Napoleón Ayrault del Clemente Argentino Fernández de Oliveira.

Doce mil personas vieron asombradas, porque Maradona siempre podía asombrar un poco más, un gol inédito. Uno que hasta el propio Maradona le confesó a El Territorio esa tarde del 9 de mayo de 1992 que deseaba convertir. Un gol que quedó en la memoria de quienes estaban esa tarde en la cancha de Guaraní, pero también de las miles de personas que vieron el partido por la tele y que, muchos años después siguen viendo esa jugada en internet. Si hasta la propia cuenta del Diego, manejada por su familia, lo puso como uno de los grandes recuerdos del 10.

En esa época, en ese 1992, Maradona estaba suspendido por doping, el primero de su carrera que lo sacó de Napoli en marzo de 1991. Se dedicó, entonces, a recorrer el país con distintos partidos a beneficio y por eso llegó a la tierra colorada en mayo de 1992.

El sábado 9 de mayo de 1992, 12 mil personas colmaron el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira de Guaraní. La misión era juntar dinero para el pabellón de Niños del Hospital Madariaga de la capital misionera. Se armaron dos selecciones, una posadeña y otra misionera. El Diego jugó para las dos.

Marcó para las dos, tiró lujos y revolucionó la tierra colorada, dentro y fuera de la cancha. Es que la llegada de quien ya era una figura mundial fue un gran acontecimiento para Misiones. Maradona dividió sus días en la provincia entre Posadas, Apóstoles y Puerto Iguazú. Pasó casi una semana en Misiones entre su llegada el viernes 8 de mayo y su partida el jueves 14. En el medio jugó el encuentro a beneficio, que dejó ese gol de mitad de cancha, una joya.

Apenas terminó el partido y en un mano a mano con El Territorio, el 10 confesó que buscaba el gol y era tajante sobre su regreso a las canchas de manera profesional.

“No, ya no vuelvo al fútbol. El fútbol me ha dado muchísimas cosas, pero también a través del fútbol me tuve que enfrentar con un poder estúpido, pero ya está. Fueron quince años de jugar, de divertirme, de luchar. De luchar contra el poder y ahora quiero descansar”, aseguró.

No cumplió. En octubre de ese 1992, luego de 18 meses sin jugar de manera profesional, el pibe de Villa Fiorito desembarcó en Sevilla, de la mano de Carlos Bilardo.

Esa tarde de mayo de 1992 escribió, sin saberlo seguramente, una de las páginas doradas del fútbol de la tierra colorada. Ese gol de mitad de cancha, sumado a uno de tiro libre y otro de penal, hicieron delirar a los fanáticos que colmaron la cancha de Guaraní, que lo siguieron por todos lados para obtener un autógrafo, una foto, un mimo del 10.

Informe de domingo

Días de gloria y hazañas

Maradona convirtió el gol que estaba buscando

El mejor Diego Maradona y un show único en Villa Sarita

Goleada a Boca y un triunfo ante el campeón del mundo

El día que el River de Labruna inauguró la cancha de Mitre

“Me tocó marcarlo a Pinino Más y lo saqué del partido”

Crucero irrumpió en la era moderna y se llevó los flashes

Eldorado portó la bandera fuera de la capital

Monges se dio el gustito de convertirle a Gatti

El recuerdo vigente de la llegada de Bochini a Jardín América

El Boca de Bianchi y Juan Román Riquelme pasaron por Misiones