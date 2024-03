“Me tocó marcarlo a Pinino Más y lo saqué del partido”

domingo 17 de marzo de 2024 | 6:05hs.

El exmarcador de punta pasó por el césped que tuvo la oportunidad de estrenarlo siendo sub 20. Foto: Guadalupe DE SOUSA

El marcador de punta Victoriano Sánchez (75) fue una de las glorias del fútbol posadeño que jugó aquel histórico encuentro en un estadio movilizado.

“Fue histórico. Hoy la cancha de Mitre es una de las mejores de la provincia, pero el campo tenía algunos sectores pelados y otros pocos con pasto cuando se inauguró. Era algo lógico porque trajeron tierra para emparejar y después plantaron el pasto, entonces el brote no era parejo y la pelota iba saltando”, recordó Víctor, también ex estrella de Cerro Porteño de Paraguay y Guaraní Antonio Franco en las décadas venideras a aquel acontecimiento.

Con toda la juventud a cuestas de un sub 20, el apostoleño tuvo una tarea más que complicada por la banda derecha en aquella tarde soleada: “La comisión y la dirigencia de aquellos tiempos trabajaron para traer a un River repleto de figuras. Llegaron jugadores de renombre, pero del que nunca me voy a olvidar es el de Pinino Más”.

“Oscar era un wing izquierdo muy difícil de marcar y tuve el honor de hacerlo ese día. Era un jugador que ya no existe en el fútbol de estos tiempos por cómo lo utilizaba Labruna”.

“Le hicimos marca escalonada con el Polaco Müller por la banda derecha. Si Pinino me pasaba, salía Müller y yo inmediatamente ocupaba el puesto del Polaco”, recordó.

“Más no iba por la línea, se metía adentro y te confundía para liberar a otro compañero que venía por la banda. Era muy complicado de contrarrestar la táctica de Labruna por aquellos tiempos porque además había gente de experiencia como Amadeo Carrizo, Ermindo Onega y Roberto Matosas”.

Ante esta esta circunstancia, Victoriano tuvo una idea que marcó la diferencia: “A Pinino le daban una patada y rebotaban por las gambas que tenía. Me dije a mí mismo que a patadas no lo iba a sacar del partido, tenía que ser con codazos o llevándolo contra el alambrado. Así le pude asestar uno en el pecho cuando se me quiso adelantar y pidió cambio en el entretiempo”.

“Pero no era el único jugador diferencial. Roberto Matosas estaba en el mediocampo… te amagaba a la derecha y le mandaba el zurdazo a la izquierda. Te ponía un pase extraordinario y no te dabas cuenta. Eran de otro nivel”.

Acontecimiento único

Ya con 75 años y toda una vida recorrida, Sánchez aseguró que lo de aquel día nunca tuvo comparación.

“Recuerdo que la cancha estaba repleta. Había autos alrededor del estadio hasta el cementerio La Piedad. Además, la cancha no daba para más y hasta había gente acostada alrededor del rectángulo, un problema para el referí”.

“La recaudación fue récord, de más de cuatro millones. No es para menos porque vino gente del interior, de Corrientes, de Chaco y de Paraguay. River presentó a todas sus figuras y en ese momento era muy difícil de conocerlos. La oportunidad era única”.

Y como frutilla del postre después de jugar un partido especial, llegó el reconocimiento esperado: “Labruna me dijo en forma de cargada ‘a la pucha, Negro, que sos bravo’, a lo que le respondí que así éramos por esta zona”.

Sánchez dejó de lado su rutina en la chacra 192, volvió al lugar donde inició vuelo y hasta se dio el lujo de pisar el césped que lo inauguró con sus recorridos. Las circunstancias de la vida quisieron que vuelva a conectarse con el Gigante de Rocamora y reforzar ese vínculo eterno.

