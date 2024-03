La historia de la Masacre de Oberá

domingo 03 de marzo de 2024 | 6:05hs.

La profesora y licenciada en Historia Severa Barrios recrea lo sucedido aquel 15 de marzo en Oberá a través de la investigación denominada ‘Crónica dolorosa de un pasado histórico’. Allí explica además el marco internacional, nacional y local – tanto económico como social– que desencadenó la protesta de los colonos. “No es un hecho aislado lo que pasó con nuestros colonos del 36, porque a nivel internacional estaban sucediendo cosas que llegadas a nuestro país después, fueron sumamente significativas. Por ejemplo, la Revolución Rusa, el Movimiento Anarquista Sindicalista Socialista cuyas ideas se dispersaron en nuestro país. Y así también tenemos acontecimientos en el orden nacional, como la Semana Trágica de 1919, donde los trabajadores son sumamente reprimidos; La Patagonia Rebelde en el 20 y 21 donde también fueron masacrados los obreros que llevaron adelante una importante huelga; la masacre de los obreros de La Forestal en Chaco, entre otros hechos”, rememoró la historiadora.

En tanto, en el orden provincial, explicó que comenzaba la actividad portuaria. “Había incipientes organizaciones de sindicatos y obreros, el de los panaderos, industria textil, artes gráficas. Pero también para esta época se va a fundar la Federación Obrera Marítima y es importante porque la organización de los trabajadores, más la actividad industrial y la defensa de los derechos de la clase obrera, trajo aparejado el conflicto entre capital y trabajo. Tenemos un vecino importante acá, Marcos Kanner, que vino por 1918, 1919, con la misión de crear un sindicato de obreros marítimos. Él pertenecía a la Federación Obrera Argentina que era la mayor y aglutinaba a los otros sindicatos. Acá en Misiones no había sindicatos grandes como había en Santa Fe por ejemplo. Y él vino con la misión de trabajar en la organización, pidiendo las 8 horas de trabajo, el pago del salario en dinero y no en bono, la posibilidad de comprar en cualquier negocio y no sólo en el establecimiento del patrón”, contó Barrios.

“Con esa misión vino a esta zona y empezaron a organizarse pequeños sindicatos en otros lugares. Misiones, para esta década del 30, tenía a los colonos en situación de pobreza, canjeaban pollos y huevos por harina, sal, querosene y fósforos; y del tabaco que trabajaban el año entero sacaban unos pesos con los cuales compraban tela para todo uso”, expresó.

La situación de crisis en la que vivían los colonos era grave, y se sumó entonces a una sequía que afectó aún más a la producción del tabaco, principalmente. “El malestar entre los colonos radica sobre todo en el mal recibimiento de los acopiadores a su producto. Cuando entregaban les decían que no servía y lo tiraban; pero una vez que se retiraban del lugar, ellos recogían ese tabaco y lo ponían en su acopio. Eso hizo que los colonos se organizaran para protestar. Entre los colonos había dos dirigentes agrarios y luchadores sociales que vinieron a colaborar con ellos: Basilio Kowal y Pedro Mowchan que eran vistos como agitadores sociales, a quienes aplicaron luego la Ley de Residencia para expulsarlos del país”, contó.

Previo a la protesta, se elevó al gobernador un telegrama diciendo que los colonos venían a asaltar Oberá. Como investigadora, Severa determinó que existen dos visiones de este hecho. Uno, era el de los vecinos, que tenían esta mirada de que los colonos venían a tomar por asalto la ciudad; y otra, la de los colonos, que venían en carácter de marcha pacífica, con carros, de a pie, a caballos: “Venían a la usanza europea: primero los niños, después las mujeres y por último los hombres, no traían armas más allá de algunos machetes con los que cortaban las ramas para pasar”.

El 15 de marzo

Donde hoy se levanta la plaza Malvinas Argentinas de Oberá, ocurrió la Masacre del 36. “Era todo monte, y los colonos se venían de diferentes lugares, la columna más grande provenía de Samambaya. Al llegar a esta altura se siente un disparo desde el monte y se produce una confusión enorme. Carros que pasan sobre los cadáveres, gente caída”, relató Severa.

Un dato importante es que nunca se supo a ciencia cierta cuánta gente murió. No existe un registro asentado y la forma en la que se dieron las cosas propició también estas dudas. Es que no sólo los recibieron con las balas, sino que además comenzaron una persecución por el monte que duró mucho más tiempo. Quienes caían heridos no querían ir a las unidades sanitarias por miedo a represalias, mientras que otros fallecieron incluso dentro del monte. Uno de los casos más escalofriantes es el de Basilicia, una niña de no más de 14 años que fue violada en ese contexto.

Luego de eso, vendrían las responsabilidades. “Los testimonios de las personas, los informes médicos, actas, constancias dan cuenta de la participación de las fuerzas y también de vecinos de Oberá, hubo participación civil. La Policía hizo una convocatoria a las personas que querían colaborar con ellos, les dieron armas y caballos y los mandaron a reprimir a los colonos que venían a protestar pacíficamente por el precio de sus productos”, adujo.

Por ello, la Justicia los encuentra culpables como también al sargento que estaba a cargo, Miguel Toledo de Oberá, a otros agentes y cabos de la policía, quienes estaban todos al mando del comisario Leandro Berón.

Sobre esta parte de la investigación, Barrios añadió: “Cuando investigué este tema, encontré a una persona que fue la única que en aquel entonces que participó activamente y lo entrevisté. Y me dijo: ‘Los pobres colonos tenían razón e igual les tiramos’”, resumiendo así las explicaciones sobre uno de los hechos más trágicos de la historia misionera.

