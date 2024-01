Apuñaló a su esposa, estuvo preso cuatro años y cuando salió, la asesinó

domingo 28 de enero de 2024 | 6:05hs.

El femicidio de Cecilia Marlene Krujowski (34) constituye una verdadera tragedia anunciada, ya que previo a ultimarla de 15 puñaladas, el homicida purgó cuatro años de cárcel por tratar de matar a la misma mujer.

El 5 de noviembre de 2018, Miguel Ángel Feldick -actualmente de 42 años- abandonó la Unidad Penal Dos de Oberá como un hombre libre. Justo tres semanas más tarde, el 26 de noviembre, terminó con la vida de la madre de sus tres nenas.

Le alcanzaron 21 días para planificar y ejecutar su plan. En realidad, salió de la cárcel con la idea fija de asesinar a su exesposa, lo que no pudo lograr en el primer intento.

El crimen se registró a media mañana en pleno centro de la localidad de Aristóbulo del Valle y frente a varios testigos, entre ellos la mamá de la víctima.

Incluso, se probó que el femicida actuó con premeditación, ya que citó a su ex con la excusa de firmar los papeles de una chacra. Se escondió, la esperó y la asesinó.

Acorralado por las pruebas en su contra, antecedentes y testigos, Feldick no pudo más que reconocer su culpabilidad en juicio abreviado. El 18 de junio de 2019, el Tribunal Penal Uno de Oberá lo condenó a prisión perpetua.

Previamente, como burlándose del sistema, quiso negociar un acuerdo y llegó a solicitar una pena de doce años, un monto irrisorio por la gravedad del delito, lo cual ni siquiera fue considerado por los magistrados. Es más, trató de presionar con una huelga de hambre.

“Ojalá que ahora cumpla su pena completa y no lo suelten más. Dejó tres inocentes huérfanas, no tiene perdón lo que hizo”, reflexionó entonces Dorcelina Camargo, madre de la víctima mortal, tras la sentencia.

Quince puñaladas

El femicidio de Krujowski se registró el 26 de noviembre de 2018, alrededor de las 10, sobre calle Mariano Moreno, de Aristóbulo del Valle, a metros de la Municipalidad y del Centro Cultural, una zona muy transitada y concurrida.

Pero nada evitó la tragedia, ya que el asesino planificó el ataque y actuó con extrema sangre fría. Feldick esperó agazapado atrás de un árbol y sorprendió por la espalda a su ex esposa.

El informe de la autopsia graficó la saña del femicida. La víctima recibió tres lesiones cortopunzantes en el cuello, de las cuales dos llegaron hasta las arterias del cuello y el cayado de la aorta; dos puñaladas en la región facial, tres en la espalda, dos en el antebrazo derecho, una en la mano izquierda y cuatro en la zona abdominal.

Las heridas en el antebrazo y la mano son claros indicios de que Krujowski trató de defenderse con desesperación, pero nada pudo hacer ante la traición del agresor.

Las serias lesiones en el cuello produjeron una profusa hemorragia y su deceso fue casi inmediato.

Su mamá presenció el hecho y son escenas que la sobresaltan por las noches, aunque tiene que ser fuerte por las tres nietitas que está criando, reconoció en una entrevista con El Territorio.

Sobre el día del hecho precisó que el femicida citó a su hija al Juzgado de Paz para resolver la situación de una chacra que poseían, al menos esa fue la excusa para poder verla y asesinarla.

“Como el juez no estaba nos dijeron que vayamos a buscar unos papeles a la Comisaría de la Mujer. Salimos caminando y, de repente, él le saltó encima a ella. No dijo nada. Con una mano la agarró de los cabellos y empezó a hincarle. Yo corrí y empecé gritar auxilio, pero no hubo tiempo de nada”, lamentó.

Anticipo del desastre

A mediados del 2014, Feldick trató de matar a su esposa frente a sus propias hijas. En aquella ocasión también la atacó con un cuchillo y le produjo un corte en el cuello. Desde entonces la mujer siempre se cubría esa parte del cuerpo con un pañuelo.

Incluso, según la instrucción de aquel primer hecho, el agresor creyó que su mujer había muerto y se dio a la fuga. Luego fue detenido y sentenciado a seis años de prisión.

Purgó su condena en la Unidad Penal II y el 5 de noviembre de 2018 recuperó la libertad tras cumplir con dos tercios de la pena.

El implicado cumplió su sentencia sin mayores inconvenientes de conducta. Tampoco habría registrado incidentes en el período de prueba ni durante las salidas transitorias, por lo que los profesionales consideraron que estaba en condiciones de reinsertarse a la sociedad. Claramente, se equivocaron.

En tal sentido, fuentes de la misma institución mencionaron que luego de homicidio varios reclusos comentaron que Feldick solía alardear con que al salir se vengaría de su mujer, aunque nadie creyó que cumpliría con su palabra.

“Comentan que decía que iba a terminar lo que no pudo la primera vez, pero no pensaban que realmente lo haría. Es más, dicen que cuando lo liberaron dijo que no lo extrañen, que pronto iba a volver”, comentó un penitenciario.

El diácono Omar Cristaldo, testigo del hecho, comentó que luego de asesinar a su exesposa, Feldick manifestó que no se arrepentía porque en la cárcel lo maltrataron mucho y lo violaron.

Tras la segunda sentencia, el femicida regresó al penal de Oberá para purgar 35 años de cumplimiento efectivo, sin posibilidad de libertad condicional.



Testigos del horror

“Era las 10 de la mañana cuando escuché unos gritos, giré mirando a la calle y veo una señora mayor corriendo. Gritaba pidiendo ayuda: ‘Le matan a mi hija, le matan a mi hija…’, decía. En eso lo veo al hombre apuñalando a la mujer. Vi que le apuñaló muchas veces, ella cayó boca abajo y él se fue corriendo”, recordó Clarisa, una empleada municipal que observó la escena desde la ventana de su oficina, en la Casa de la Cultura de Aristóbulo del Valle.

Visiblemente conmovida, agregó que “minutos antes, una chica que barre y le conocía (a la víctima) charló con ella. Dice que le contó que estaba con mucho miedo porque el ex le amenazaba a ella y a las hijas, que tenía los mensajes en el celular”.

Precisamente, un grupo de barrenderas vio al sujeto descender de una moto, pararse atrás de un árbol y atacar por la espalda a Krujowski, pero nada pudieron hacer ante la violencia desatada.

En cifras

15

Es la cantidad de puñaladas que recibió Cecilia Krujowski (34) durante el ataque que recibió de parte de Feldick, el 26 de noviembre de 2018

