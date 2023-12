Falta de recurso humano, uno de los frenos para la vigilancia del tiempo

domingo 17 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

La Dirección de Meteorología y Prevención de Riesgos Naturales (Opad) es el único organismo público de la provincia que registra información meteorológica, procesa, elabora promedios y estadísticas e informa a través de su sitio web y redes sociales. Actualmente, el mayor desafío que presenta la meteorología misionera es la falta de recurso humano, radares y otras herramientas.



En diálogo con El Territorio, el titular de la Opad, Favio Cabello, relató que diariamente su labor se aboca a brindar el pronóstico del tiempo a corto y mediano plazo. A su vez, realiza informes para la seguridad del hogar, para la extensión de obras para empresas de construcción, entre otros.



“Contamos con estaciones meteorológicas digitales automáticas y la información de satélites de radar que accedemos a través de los sitios web. Es información en tiempo real y tenemos diez modelos de pronóstico numérico y científico para nuestra región, de los cuales nosotros tomamos esa información para procesar el pronóstico para nuestra zona y lo que podemos tenemos a nuestro alcance para brindar la información meteorológica a la comunidad”, detalló.



En lo que refiere a falta de recursos que podrían mejorar la tarea de informar a toda la provincia acerca de las condiciones climáticas diarias, el experto mencionó la carencia de meteorólogos. Si bien dentro del organismo el equipo se compone por profesionales que se abocan a distintas áreas, el único meteorólogo es Cabello.



Otros de los aspectos que podrían facilitar y mejorar el trabajo se refiere a un edificio propio y sumar estaciones meteorológicas.



“Actualmente estamos alojados en una dependencia, en una oficina del Paseo La Terminal, y nos facilitaría el contar con un espacio, considerando la magnitud de información que procesamos y la importancia que tiene lo meteorológico para el desarrollo social y económico. Además, es fundamental adquirir un radar meteorológico propio e integrar más estaciones para medir temperaturas, precipitación, fuerza de los vientos y más personal capacitado que no tenemos”, explicó el director de la Opad en cuanto a recursos y herramientas para mejorar el servicio.



Toda la información recabada y procesada se puede acceder desde cualquier computadora o teléfono móvil a través de la página web de la dirección. Allí está detallado a través de imágenes de satélite y radar: la nubosidad, el desarrollo de la nubosidad, las distintas alertas, entre otros detalles del pronóstico.



Aunque toda la información está disponible, interpretar las imágenes no es un trabajo sencillo.



“Cuando se emite una advertencia naranja significa la ocurrencia de fenómenos fuertes. Esto puede ocurrir en Posadas o cerca si se pronostica para esa zona, pero la inestabilidad meteorológica es importante y se producen esos fenómenos no siempre de manera generalizada. Los fenómenos fuertes, por lo general, tienden a ser aislados y en algunos lugares tiene menor impacto, pero en realidad interpretar la información meteorológica es complicado”, indicó el meteorólogo.



Trabajo diario

Durante la jornada, el trabajo consiste en observar permanentemente las imágenes del satélite y del radar. “Vamos viendo los informes, los modelos de pronósticos que ya nos dicen que puede llover y actualizando cada seis horas para ver si se cumplen. Hay cuatro actualizaciones diarias que por lo general van confirmando lo anterior y pocas veces hay cambios rotundos”, aseveró Cabello.



La incorporación de más profesionales especializados permitiría un trabajo mucho más pormenorizado las 24 horas de los 365 días del año. Según detalló el meteorólogo, si sale de la oficina a las 18 y vuelve a ingresar el otro día a las 7, en el medio queda un lapso vacío sin información. Sin embargo, esta es la metodología actual ya que no cuentan con la capacidad y el recurso humano necesario.



En su extensa trayectoria con más de 40 años de carrera en el área, el especialista habló acerca de las particularidades que se presentaron en lo que refiere al tiempo, específicamente este año.



“En la provincia tenemos la presencia de temperaturas más suaves en invierno con mucho menos fríos que antes. Las temperaturas altas no necesariamente son más altas, pero sí con más días de temperaturas máximas y mínimas más altas”.



Cambio climático

De igual forma, añadió que los temporales cada vez son más fuertes y las cantidades de lluvia son más concentradas que antes. “Antes te llovían 100 milímetros en una semana, ahora pueden caer 150 milímetros -que ya hemos tenido- en dos horas. Eso es muy significativo y es lo más significativo en mis 40 años de carrera. Los temporales son más rápidos, la dinámica atmosférica es mucho más rápida, por lo tanto los fenómenos meteorológicos son más rápidos, llueve mucho en poco tiempo y eso antes no existía”, hizo hincapié el titular de la Opad.



En la misma línea, las tormentas, los granizos, los vientos fuertes son más frecuentes que antes. Cada vez hay más días de temperaturas altas. “Antes teníamos diez de temperaturas altas en el mes, ahora tenemos quince”.



Cabello también mencionó que en ciudades como Posadas, las temperaturas estables pasaron de 21º a 22º. Es decir, que en los últimos 50 años aumentó un dígito la temperatura media anual debido al cambio climático.



“El cambio climático afecta a todo el planeta, pero específicamente en algunos lugares afecta en menor medida que a otros. A nuestra región nos afectan las tormentas fuertes, el granizo y efectos tornádicos. Creo que las autoridades y los Estados tienen que bregar para que los servicios meteorológicos sean buenos y tengan capacidades para cumplir con las necesidades que la sociedad exige. Porque sin personal, sin medios, estaciones que se caen y no se arreglan, se complica el trabajo”, señaló el especialista.

Alerta Temprana también supervisa los ríos de la provincia

La Dirección de Alerta Temprana, que depende del Ministerio de Ecología de Misiones, cumple con una tarea de relevancia aparte de informar el pronóstico, la cual es vigilar el estado de los ríos que rodean la provincia y otros parámetros referidos a la hidrología.



En este sentido, el director del organismo, Daniel Fernández Catá, contó en diálogo con El Territorio que este monitoreo surgió para alertar sobre la posibilidad de que ocurran fenómenos de origen meteorológico y climático que causen algún tipo de impacto.



“Trabajamos haciendo uso de todas las herramientas tecnológicas que hoy están a mano para elaborar un pronóstico propio y vigilar el estado de la atmósfera y de los fenómenos que van ocurriendo. Además, vigilamos el estado de los principales ríos que rodean a la provincia porque sabemos que lo hidrológico también es muy importante. Misiones sufrió la crecida de ríos y las inundaciones y eso también fue y es objeto de preocupación”, sostuvo.



En cuanto a los recursos diarios que poseen para la elaboración de pronósticos, Fernández Catá comentó que utilizan imágenes satelitales como modelos de pronóstico -que algunos son generales- y los radares meteorológicos que funcionan como herramienta para la vigilancia de los fenómenos.



De la misma forma, difunden las alertas que provienen del Servicio Meteorológico Nacional.



Además, el titular de Alerta Temprana destacó que los pronósticos realizados tienen muy buenos comentarios y buena recepción y sumó que en la actualidad, por medio de la tecnología, es más fácil acceder a informes del tiempo desde el celular, lo cual facilita a los usuarios estar informados.

