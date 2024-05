Dieciséis mujeres acusan al mago David Copperfield de abusos sexuales | El Territorio

El ilusionista negó las imputaciones y las calificó de "completamente falsas" e "inverosímiles".

miércoles 15 de mayo de 2024 | 19:00hs.

Según una investigación realizada por The Guardian y publicada este miércoles, dieciséis mujeres acusaron al mago estadounidense David Copperfield de conducta sexual inapropiada desde 1980 hasta 2014, con algunas de ellas siendo menores de edad en el momento de los presuntos incidentes. Basándose en entrevistas con más de cien personas, así como en documentos de tribunales y registros policiales, el diario detalla denuncias de tres mujeres que afirman que Copperfield las drogó antes de tener relaciones sexuales, impidiéndoles dar su consentimiento.

El mago, de 67 años, negó estas acusaciones a través de sus abogados, calificándolas de "completamente falsas" e "inverosímiles". Además, afirmó que nunca actuó de manera inapropiada con nadie, especialmente con menores de edad.

La investigación, liderada por la periodista Julie K. Brown del Miami Herald, revela una serie de nombres y detalles que aún están por confirmar. Las mujeres que presentaron las denuncias afirman que conocieron a Copperfield por su trabajo como mago, y algunas mencionan que no se sintieron capaces de hablar sobre sus experiencias hasta que estalló el movimiento Me Too en 2017.

El mago fue objeto de escrutinio previo por su relación con Jeffrey Epstein, el financiero acusado de tráfico sexual de menores, y apareció en documentos desclasificados relacionados con el difunto multimillonario en enero pasado.

Dos denunciantes dieron la cara y apuntaron directamente contra David Copperfield

Entre las acusadoras se encuentra Brittney Lewis, quien en 2018 acusó públicamente a Copperfield de drogarla y agredirla sexualmente en 1988, cuando ella tenía 17 años.

Fallon Thornton, de 38 años, llevó su denuncia contra Copperfield hasta la policía de Las Vegas. Según informó a The Guardian, durante un espectáculo en un casino en 2014, el mago supuestamente le "apretó el pecho". A pesar de reportarlo al Departamento de Policía, el caso fue cerrado

Otras mujeres relatan experiencias similares, incluyendo ser drogadas y agredidas sexualmente por el mago. Algunas afirman que Copperfield las tocó de manera inapropiada durante actuaciones en vivo, prometiendo ayudarlas con sus carreras en el mundo del entretenimiento.

Los abogados de Copperfield negaron las acusaciones de 'grooming' y cualquier otra conducta indebida, afirmando que él tuvo una relación consensuada y legal con una de las mujeres, la cual comenzó cuando ella era menor de edad y duró cuatro años