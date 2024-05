Desde el Inym afirman estar de acuerdo con los pedidos de auditorías planteados en Diputados | El Territorio

Hacklander, como representante de la Producción, detalló el sistema de control de gastos en el Instituto. También pide a los diputados votar en contra del DNU que degradó el Inym

miércoles 15 de mayo de 2024 | 17:55hs.

El representante de la Producción del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) Claudio Hacklander afirmó que están “totalmente de acuerdo” con la realización de auditorías, al indicar que realizan de forma regular en el Instituto, como también la necesidad de que los legisladores nacionales tanto de Misiones como de Corrientes y de otras provincias con economías regionales, voten en contra de la vigencia del DNU Nº70/2023 que degradó el funcionamiento del Inym.

Hacklander, fue uno de los participantes en el jornada del martes 14 de la reunión realizada con productores y legisladores en las comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Economía y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados de la Nación.

Indicó que uno de los objetivos planteados en ese ámbito, fue plantear la importancia de la continuidad del Inym con todas las facultades otorgadas por la Ley 25.564, de creación del Instituto. “Para que no se le quite –al Inym-ningún tipo de atribuciones”. Indicó que la quita de atribuciones a través del DNU, “nos puso en un par de meses, en una situación muy vulnerable a los productores. Y ni hablar de los pequeños secaderos que pudieron ponerse en pie y seguir trabajando. Eso es algo que ya se está notando, donde se pone en riesgo la existencia de los pequeños y medianos productores”.

En tal sentido, detalló que “solamente los productores somos 13.500 familias más las 15 mil familias de trabajadores rurales. A eso, tenemos que sumarle encima la cantidad de gente que trabaja en los aserraderos que están contemplados dentro de la Corresponsabilidad Gremial. Entonces el blanqueo de esta cantidad impresionante de familias que representa este número es sumamente interesante y necesario que continuemos teniendo una institución que nos proteja a todos los que producimos”.

Reclama designación del presidente

El representante titular de la Producción en el Inym, a su vez recordó que “se planteó la necesidad de que el Gobierno nacional tome la potestad otorgada por ley y designe al presidente del Inym, para que se complete el directorio y podamos seguir trabajando como corresponde. Hoy somos once los directores y no tenemos presidente, necesitamos esa comunicación directa con el gobierno nacional. Y siempre dijeron que una vez que se designe presidente del Inym recién se abrirá ese canal de diálogo que ahora no tenemos”.

Productos importados

Sobre el ingreso de yerba importada recordó que provoca efecto negativo tanto por la dificultad de competir con países de la región como por la baja calidad del producto ingresado. Apelando a estudios realizados por el Inym, indicó que “la yerba que ingresa viene con metales contaminantes pesados. Las yerbas provenientes de Paraguay y en especial de Brasil, están por encima de los límites permitidos para el consumo diario de metales pesado”. Ello para indicar que “representa un problema de salud para los consumidores y para la futura exportación del producto en el exterior”.

Auditorías

Sobre los pedidos de auditorías planteados por los asistentes en la reunión en Buenos Aires, afirmó estar totalmente de acuerdo. “Queremos que se realicen las auditorías, porque necesitamos tener la tranquilidad y que se demuestre realmente en qué se invirtió la plata que se recaudó”. Ello en respuesta a los supuestos gastos excesivos en el Inym.

Respecto a los controles que se realizan desde el Inym, detalló: “En el caso de las compras, se evalúan al menos tres presupuestos en el directorio, luego se toma por el mejor presupuesto presentado y pasa a la administración para hacer las compras y antes de ser pagado, pasa a la auditoría interna donde se revisa que todo esté en regla. Una vez hecha las compras, se realiza la auditoría externa que tiene el Instituto y una vez con los balances de auditores externos viene la auditoría general de la Nación”.

Hacklander, planteó que se realiza “un proceso realmente complejo y serio”, en referencia a lo que hace el Instituto “para llevar adelante las compras y las inversiones que se realizan. Todo está bien controlado”.

La modernización

Otro aspecto abordado en la reunión con los diputados fue el pedido de modernización del Instituto. “Es algo que veníamos trabajando muy fuerte”, aunque recordó que en estos momentos adquirir nuevos sistemas “tiene un costo alto”, citando un presupuesto actual acotado. No obstante reiteró que se avanza viene trabajando en “buscar la forma de actualizar los sistemas para que sea mucho más ágil”. Citó como ejemplo, el trabajo de un digesto sobre la normativa del Inym desde el 2002.

Derogar el DNU

Recordó que en el Cámara de Diputados se planteó la necesidad de “contar con el compromiso de nuestros diputados nacionales tanto de Misiones como de Corrientes y el compromiso de los demás diputados nacionales, porque sabemos que el DNU no solo afectó a nuestra actividad regional como la yerba o té, sino que también escuchamos a otras zonas productoras que exponía en una situación muy parecida a la nuestra”.

Es por ello que pidió “que se vote en contra del DNU que termina afectando directamente a las economías regionales y nos pone en una situación de vulnerabilidad con respecto a la importación del producto, porque el gobierno nacional decidió otorgar beneficios impositivos, que podrían aplicarse a la producción local para conseguir mayor competitividad y no como sucede ahora con los países de la región”.