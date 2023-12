El desafío de afianzar la meteorología

domingo 17 de diciembre de 2023 | 6:06hs.

Quienes padecieron en carne propia la fuerza de la naturaleza miran al cielo con temor. Esta primavera, que está a punto de terminar para dar inicio al verano, fue una de las más virulentas que se recuerda en materia climática.



Ríos y arroyos desbordados por acción de lluvias récord en cuestión de horas. Vendavales que arrasaron con todo a su paso. Años de esfuerzo hechos trizas en minutos. Casas y chacras que sufrieron el impacto de piedras de hielo de enorme magnitud. Paseos turísticos como las Cataratas del Iguazú y el Moconá, que debieron cerrar o suspender algunos de sus senderos por la crecida de las aguas.



Así, los fenómenos meteorológicos coparon la agenda este año, se pasó de una sequía que duró casi cuatro años causada por La Niña a lluvias récord con El Niño y feroces temporales.



Con el primero de los eventos climáticos hubo no sólo escasez de agua para consumo humano y animal, sino también incendios que arrasaron selva y pasturas en Misiones y en el Norte correntino, con graves consecuencias en el Iberá.



Desde septiembre último todo se revirtió con la llegada de El Niño. Actualmente las precipitaciones rompen todos los récords, con entre 400 y 500 milímetros caídos cada mes en el último cuatrimestre. La situación cambió de un estrés hídrico por falta de agua a represas hidroeléctricas como Itaipú y Yacyretá -en el Paraná- y Foz do Chapecó sobre el Uruguay, en Brasil, que deben abrir compuertas para liberar líquido y ocasionan inundaciones aguas abajo, como lo sucedido hace pocas semanas en El Soberbio, San Javier y Panambí con la crecida del río que obligó a cientos de familias a dejar sus casas, rutas cortadas y puentes desbordados. La proyección indica que El Niño seguirá mostrando su poder todo el verano.



¿A qué se debe esto? ¿Hay recursos humanos y tecnológicos para la advertencia? En su informe de domingo El Territorio abre sus páginas a expertos locales y nacionales para que opinen.



Si bien era esperado que la sequía se revierta esta primavera/verano, la realidad superó a los pronósticos.



Aunque algunos lo niegan, para Favio Cabello, de la Dirección de Meteorología y Prevención de Riesgos Naturales de Posadas (Opad), no hay dudas de la incidencia del cambio climático.



“Antes llovían 100 milímetros en una semana, ahora pueden caer 150 milímetros en dos horas”, dijo.



“El cambio climático afecta a todo el planeta, en algunos lugares en menor medida que a otros. En nuestra región nos afectan las tormentas fuertes, el granizo y efectos tornádicos”, agregó.



Por su parte, Cindy Fernández, meteoróloga y vocera del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), lamentó la falta de recursos humanos en todo el país y el déficit de profesionales. La carrera de Ciencias de la Atmósfera, pese a tener una altísima salida laboral, sólo se estudia en la ciudad de Buenos Aires, La Plata y San Luis y casi nadie la elige, menos de diez personas por año entran a las aulas para esta disciplina.



“Se necesita contar con más gente en nuestro país que estudie esta carrera. Somos muy pocos los que elegimos esta formación. En nuestro país hay pocos profesionales y hay muchísimo empleo para quien estudie esta carrera. Hay falta de meteorólogos tanto en el ámbito privado como en el público”, sostuvo.



En las páginas siguientes se da cuenta de qué significan cada una de las alertas que emiten los pronosticadores, cuando tomar los recaudos y un repaso de los destructores temporales que ocurrieron en los últimos meses.



Además, lo que se hizo y lo que todavía falta, la tecnología con la que se trabaja y los proyectos en desarrollo para afianzar la anticipación en Misiones.

