Juicio por intento de femicidio se reiniciará este miércoles | El Territorio

Manuel Rivero (59), acusado de intentar matar a su expareja, volverá a ser juzgado por el Tribunal Penal Uno de Posadas luego de más de dos meses de suspensión del debate que comenzó el pasado 26 de febrero y que se interrumpió por un cuadro de dengue manifestado por el juez Ángel Dejesús Cardozo. Rivero está acusado también de intentar matar a un joven y una vecina, durante el ataque a su expareja

lunes 06 de mayo de 2024 | 5:30hs.

Manuel Rivero (59), acusado de los tres intentos de homicidio. foto: Matias Peralta

El correntino Manuel Rivero (59), acusado de intentar matar a su expareja, retomará su lugar en el banquillo de acusados del Tribunal Penal Uno de Posadas este miércoles, luego de más de dos meses de suspensión del debate que comenzó el pasado 26 de febrero y que se interrumpió por un cuadro de dengue manifestado por el juez Ángel Dejesús Cardozo, quien fue el encargado de presidir el juicio.

Según fuentes consultadas, este medio pudo saber que el estado de salud del magistrado fue una inevitable razón para que se anulen las dos audiencias ya realizadas, además de modificar la constitución del tribunal para el caso por el cual Rivero está imputado por los cargos de homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa, por dos hechos de homicidio simple en tentativa y por portación ilegal de arma de fuego.

En tanto, asumirá la presidencia la jueza Viviana Cukla, que estará acompañada por Gustavo Bernie y Fernando Verón (subrogante) como vocales. Mientras que la defensa y la parte acusatoria serán representadas por el defensor oficial Mario Ramírez y el fiscal Martín Rau, respectivamente.

Como informó El Territorio, las víctimas son Elisa De Souza -expareja de Rivero y con quien comparte 10 hijos-, Arnaldo Álvez -el joven que intentó defender a De Souza en la parada de colectivos- y Rosalba Ramírez, la vecina a quien el acusado le habría disparado porque fue testigo desde la ventana de su kiosco como Rivero le apuntaba y gatillaba a las primeras dos víctimas, en la mañana del 14 de diciembre de 2017 sobre la avenida Avellaneda del barrio San Marcos de Posadas.

Foja cero

Que el juicio vuelva a foja cero significa que Elisa De Souza deberá volver a declarar como testigo ante las autoridades, como lo había hecho en la segunda jornada del juicio anterior, ya que dicho debate quedó anulado. Entonces, se espera que la mujer exprese nuevamente todo el calvario que le tocó vivir, tal como lo detalló en febrero sin la presencia del acusado en la sala.

Justamente, en su declaración, la mujer indicó que lo sucedido “fue premeditado”, ya que el imputado había hablado con sus hijos días antes para realizar un supuesto viaje entre todos. Algo que De Souza expresó que fue planeado para que “yo esté sola y no haya testigos”.

En su exposición, la víctima contó con detalles que ese día se levantó a las 6 para acompañar a sus hijos a la parada para que vayan a la terminal, donde estaría Rivero esperando para viajar a Ituzaingó y que después volvió a su casa, se sentó en su galería a tomar mate y “al rato escuché un ruido detrás mío y lo vi armado”, agregando que “me dijo ‘yo te voy a matar porque si no sos mi mujer, no vas a ser de nadie’”.

Fue esta imagen y amenaza que la hizo desesperadamente empujarlo y correr hacia la calle, sin rumbo fijo. Fue entonces que, al correr unos metros vió a un chico (Álvez) en la parada de colectivos que le ayudó y le dijo que se pusiera detrás de él. En tanto, en su declaración, explicó que “el chico Intentó frenarlo (a Rivero) pero le disparó en la mano.

Ese disparo le atravesó la mano y me pegó en el brazo. Después me tiró dos tiros directamente en el pecho y me caí al piso. Escuchaba voces y gritos de mucha gente hasta que me subieron a una camioneta y me llevaron al hospital”.

Por otro lado, De Souza manifestó que el acusado “siempre fue violento conmigo. Siempre me amenazaba que debía estar con él, la violencia era constante física y psicológica”, añadiendo que a pesar de haberla disparado con intento de matarla y ser detenido por ello, “al año volvió a amenazarme por teléfono desde la cárcel y dijo que iba a suceder lo peor”.

Llamada posterior al ataque

Por otra parte, el testigo que volverá a ser citado a declarar es David Rivero, uno de los hijos de De Souza y el acusado, y quien manifestó ser uno de los que más comunicación tenía con su padre en aquellos tiempos.

David, en su oportunidad de declarar como testigo, sostuvo que el hombre de ahora 59 años era “violento con mamá” y un hombre “bruto” con todos los hijos. A su vez, recordó en la sala de audiencia que un día antes del intento de matarla a su madre, su progenitor lo citó para pedirle que a la mañana siguiente llevara a sus tres hermanos más chicos a Ituzaingó para una reunión familiar en la que iba a intentar solucionar los problemas.

Sin embargo, el joven rememoró que ese 14 de diciembre, cuando estaba en la terminal recibió la llamada de su padre, quien en una breve comunicación le dijo: “¿Ustedes están en la terminal?, bueno les aviso para que vuelvan nomás porque acá ya le hice mierda a su madre”. Por el ataque, De Souza estuvo varios días en terapia intensiva hasta que finalmente fue dada de alta, aunque perdió la movilidad del brazo izquierdo y quedó con dificultades para caminar debido al impacto en una de las rodillas.

Respecto a Rivero, fue detenido en horas de la siesta del mismo día agazapado en una zona de malezas de Villa Cariño, a unos diez kilómetros del ataque. Estaba solo y al verse rodeado de policías no opuso resistencia, se entregó voluntariamente y de inmediato lo trasladaron a una sede policial donde quedó detenido a disposición del Juzgado de Instrucción Siete.

A su vez, la Policía de Misiones encontró un revólver calibre 22 con ocho cartuchos en el tambor, el cual había utilizado para el intento de homicidio.

Fuga

En ese contexto, el 26 de diciembre el imputado logró escapar de la celda de la Comisaría Octava. La huída se habría registrado entre las 4 y las 6 de la madrugada, aunque los efectivos tomaron conocimiento del hecho cerca de las 7, cuando realizaron el conteo rutinario de detenidos.

Se reconstruyó que cortó dos barrotes de la celda donde estaba alojado, violentó las mallas de los ventiluces superiores que dan al patio interno del predio y así accedió al techo para desaparecer. Al momento estaba solo en el calabozo, ya que los otros diez detenidos de la seccional estaban en celdas individuales.

Ante esta situación, los uniformados dieron rápido aviso a todas las dependencias policiales e iniciaron un intenso operativo de búsqueda, con más de 200 policías. Finalmente fue recapturado el 24 de enero en la localidad correntina de Villa Olivari, tras permanecer 29 días en clandestinidad con un pedido de captura internacional vigente. Lo hallaron cerca de las 16.30, oculto en un pinar ubicado a un kilómetro del casco urbano Olivari y a unos 500 metros de la ruta nacional 12.

Desde entonces permanece detenido y se espera ahora que el segundo intento de juzgarlo se concrete de manera correcta con las cuatro jornadas pautadas en la que se determinará la responsabilidad de Rivero por intento de femicidio y dos intentos de homicidio, además de portación ilegal de arma de fuego.