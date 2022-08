Sanar con lo natural, tradición trasmitida por generaciones

domingo 28 de agosto de 2022 | 6:05hs.

Los conocimientos de los mayores mezcladas con las costumbres milenarias llevan a conocer las hierbas medicinales y productos naturales que ayudan a sanar dolencias y a curar enfermedades.



Desde tiempos antiguos existieron y se usaron plantas que poseen propiedades curativas, esenciales para sanar el cuerpo y prevenir enfermedades, por lo que es importante conocerlas. Estos conocimientos pasan de generación en generación y muchos de los yuyeros recibieron esta sabiduría de sus padres y así continúan con la tradición familiar de la salud natural.



Doña Ana Benítez es un ejemplo de ello y desde hace muchas décadas vende hierbas medicinales, también llamadas yuyos, como ella prefiere decir a los más allegados, en la esquina más importante de Puerto Iguazú.



Mantiene el negocio familiar, del cual se hizo cargo cuando su esposo falleció. Actualmente sus hijos y nietos conocen cada uno de los productos, no solamente el nombre sino para qué tipo de enfermedades o dolencias deben ser usados. Por ello, puede ausentarse del puesto para hacer un famoso brebaje para el tereré mientras sus familiares atienden el puesto.



El carro de doña Ana tiene tanta popularidad que de todos los barrios de la ciudad se acercan a comprarle plantas medicinales frescas o secas.



“Las plantas medicinales curan, quizás de forma más lenta que los medicamentos, pero no hacen tanto daño. Los remedios que nos dan los médicos son efectivos, pero muchos de ellos son elaborados con hierbas”, manifestó Ana, para quien la venta de hierbas medicinales es su sustento diario y principal.



Los remedios naturales son muy eficaces y capaces de curar y prevenir enfermedades que en el pasado se consideraban incurables.



“Tengo hierbas que curan hasta 300 enfermedades. Todos los que se acercan al puesto buscan ayuda, a la mayoría les caen mal los medicamentos que les recetan los médicos y me preguntan qué pueden tomar” reconoció.



Respecto a los yuyos más buscados, la mujer manifestó que no existe un producto que sea el más vendido. “Depende mucho, porque varios buscan hierbas para bajar el azúcar, otros para mantener la presión normal, se busca mucho algo para el estrés, llevan mucho la menta para un tecito antes de dormir o las flores de tilo, pero es muy variado. Por eso siempre tenemos de todo y si no tenemos lo que buscan, para el otro día conseguimos”, sostuvo



La cultura del consumo de hierbas medicinales está muy arraigada en Puerto Iguazú por la cercanía con Paraguay y debido a la cantidad de ciudadanos de ese país que viven en la Ciudad de las Cataratas.

