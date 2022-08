Don Godoy, el yuyero y curandero de Santo Tomé

domingo 28 de agosto de 2022 | 6:05hs.

En los pueblos del interior es común conocer a la “señora que vence” por cualquier eventualidad. O al yuyero para que nos diga qué tomar para tal o cual dolencia. Don Germán Godoy se presenta como “curandero y yuyero” y su casa en el barrio Tablada, de Santo Tomé, es muy conocida y recomendada por los lugareños.



Contó que siempre le interesó “mirar y escuchar, tuve la suerte de tener personas mucho más antiguas que yo que me fueron indicando el camino, y fui aprendiendo y memorizando, y detallando el conocimiento de las hojas, del vegetal, porque son tantas, la variedad de hojas”.



Don Godoy dijo que primero recomienda que vayan al médico. “Vienen y me dicen ‘me recetaron esto y no me hace nada’, y le buscamos una alternativa. La parte psicológica es muy importante en el ser humano, tener que creer que te va a hacer bien, que te vas a mejorar”, agregó.



Advirtió que no es recomendable la mezcla de muchos yuyos, porque afecta a la presión.

Medicina que viene de la tierra Forman nuevos profesionales en el uso de los saberes ancestrales Dejar de lado el prejuicio en la búsqueda de alternativas Un emprendimiento familiar que llega a las góndolas Trabajo cooperativo para crear aceites y cremas curativas María y Cornelio acercan sus yuyos a la feria franca Sanar con lo natural, tradición trasmitida por generaciones Farmacopea mbya, un saber milenario al alcance de todos Ezequiel y sus remedios del monte