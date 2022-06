Aspiran a la calidad en el cuidado y apuntan contra remedios caseros

domingo 26 de junio de 2022 | 6:05hs.

En San Pedro, el cuidado de las mascotas de a poca mejora en cuanto a servicios y calidad para que dueños de perros y gatos -las mascotas más comunes- encuentren respuestas al momento de solicitar atención veterinaria. Si bien los servicios son limitados y se centran en clínica general y cirugías básicas, los profesionales apuestan, con enorme esfuerzo, a ampliar las prestaciones y disponibilidad horaria. Todos los servicios son de índole privada.



En esta localidad es común que los propietarios de mascotas, ante alguna anomalía, recurran a remedios caseros o consulten a personas que no cuentan con los conocimientos idóneos. Esto lleva al suministro de medicamentos que empeoran el cuadro e incluso pueden llevar a la muerte del animal. La situación se da principalmente por la falta de información y también por la condición económica de las familias al no contar con servicios para la salud de la mascota que sean públicos.



Con este panorama, los profesionales, que no son más de tres, buscan estrategias para revertir la situación a partir de la educación e incorporan nuevos servicios a medida que detectan demanda y necesidad, lo que requiere inversión y especialización.



“Lo que hoy tenemos responde a una recopilación de necesidades que se nos presentaron. Por ejemplo, venía un perro fracturado, con síntomas cardíacos y había que derivarlo, no teníamos condiciones. Hicimos capacitaciones y adquirimos los aparatos para electrocardiograma, todo con el objetivo de afinar el diagnóstico y tratamiento con la implementación de nuevas tecnologías enfocándonos a no tener limitantes”, indicó Juan Marcelo Pared, médico veterinario con diplomatura en medicina interna y urgencias veterinarias.



Una de las necesidades al momento de detectar enfermedades es un laboratorio para la realización de análisis clínicos. “Ahora lo que nos falta es la parte de laboratorio, que es bastante costosa”, señaló Pared, que llegó a la localidad hace siete meses y es propietario junto a su mujer de Pet’s Center.



Entre los servicios disponibles en la localidad se encuentran clínica general, traumatología, plan sanitario, cirugías simples, ozonoterapia, electrocardiograma, radiografía digital, ecografía, internación, petshop, farmacia, rehabilitación, estética y alimentación.



De estos, el 90% de las consultas pasa por signos gastrointestinales, es decir, vómitos y diarrea; la segunda causa de consulta es a consecuencia de enfermedades relacionadas con la falta de las vacunas.



En lo que respecta al comportamiento de los dueños de mascotas en cuando a llevar a los animales a una consulta, detalló: “De cada diez propietarios, como máximo cuatro llegan en un inicio de la enfermedad, generalmente recurren después de varios días, cuando ya está muy avanzada y después de haberle dado experimentos caseros, para nada recomendables, como tampoco darle al perro medicamentos que usan para las vacas”



En la localidad no existe una guardia, en el caso de la mencionada veterinaria atienden casos de urgencia mediante llamadas telefónicas que se incluyen los sábados y domingos. En ese aspecto, es importante mencionar que el número de urgencias es bajo en la localidad.



Desde el refugio de animales San Roque apuntaron a la necesidad de que los servicios de veterinaria y zoonosis formen parte de las prestaciones de la municipalidad, porque la falta de salud y la gran superpoblación de gatos y perros, pasa muchas veces por la inaccesibilidad a los servicios de orden privado.

