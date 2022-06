Salud de las mascotas. En la búsqueda de la excelencia

domingo 26 de junio de 2022 | 6:06hs.

La concepción de lo que significa tener una mascota cambió radicalmente en la sociedad. De ser considerados netamente guardianes de hogares, galpones o lugares de trabajo -en el caso de los perros- o una simple presencia complementaria - en cuanto a los gatos- pasaron a ser un miembro importante dentro de la familia, con los mismos derechos y atenciones que tienen los integrantes humanos.



Es esta mayor conciencia sobre lo que supone ser responsable de un animal lo que lleva a que las personas demanden cada vez más una mejor atención y profesionales veterinarios especializados para atender su salud.



En ese sentido, la provincia de Misiones avanza en esta cuestión atendiendo diversas inquietudes médicas: hay ecografistas, radiólogos, etólogos (especialistas en conducta), fisioterapeutas, oncólogos, cirujanos, cardiólogos, existen laboratorios clínicos que trabajan exclusivamente con las mascotas. Asimismo, hay profesionales que son especialistas en felinos y otros que se dedican a la atención de mascotas no convencionales.



Si bien la oferta es amplia, la mayoría se concentra en la ciudad de Posadas y en algunas localidades más grandes como Oberá y Eldorado e Iguazú. Esto implica que las comunas más pequeñas o alejadas estén carentes de atenciones específicas y deban trasladarse hasta estos centros más grandes para que sus mascotas sean atendidas.



“Como institución vemos un déficit muy marcado en lo que hace al interior y sobre todo a lo que refiere a producción. Es algo que venimos viendo y la verdad que más allá de pasar todo el tiempo propuestas laborales para que los colegas se puedan afincar en el interior, realmente cuesta, no hemos encontrado una manera que podamos decir que es eficaz y que logremos que se incremente la cantidad de profesionales en el interior. Pero no es algo privativo de Misiones, pasa en todo el país”, reconoció, en diálogo con El Territorio, Pablo Castillo, titular del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Misiones.



Detalló que en localidades como San Pedro, Andresito y otras son los mismos habitantes quienes demandan más profesionales y que esto significaría una provechosa oportunidad para los que recién egresan.



“Posadas, Oberá, Eldorado, Iguazú consideramos que están cubiertas, pero es una falencia en otras localidades y pensamos qué es lo que podemos hacer: si ayudamos con la búsqueda laboral, pero también podríamos hacer una excepción en el pago de la matrícula para algunos colegas para irse al interior”, sostuvo.



Agregó que piensan estrategias como la de dejar cartelería con ofertas laborales en facultades veterinarias de la zona para que los estudiantes avanzados conozcan la situación y generen un interés.



Además del propósito de satisfacer las necesidades de las comunas más chicas de la tierra colorada, Castillo indicó que si bien hay muchas especialidades cubiertas, quizás sean necesarios profesionales que se formen en dermatología y oftalmología. En la provincia hay actualmente 470 veterinarios matriculados activos, casi la mitad se encuentra en Posadas.



Respecto a una mayor conciencia de las personas sobre el bienestar de las mascotas, consideró: “Creo que sí, se nota en esto de que la gente busca mejor atención, especialistas, eso va hacia una evolución a lo que hace a la tenencia responsable de mascotas. Falta muchísimo, desgraciadamente hemos tenido casos de personas que han ido presas por agresiones a las mascotas, eso sigue y no va a terminar de un día para el otro”.



Las guardias y el hospital público

Como ya se dijo más arriba, la ciudad capital es la más avanzada en cuanto a atenciones profesionales, asimismo lo es en cuanto a guardias veterinarias nocturnas y atenciones los días domingos.



En el caso de las guardias, tres clínicas veterinarias de Posadas -Biovet, Tropical y Campos y Mascotas- se organizaron para atender la demanda de urgencias todos los días en la franja de las 21 y hasta las 6 de la mañana. Por supuesto, el costo de la consulta y las intervenciones que en esas horas se hagan tienen un costo más elevado al del horario comercial. La consulta nocturna tiene una base de 2.625 pesos, mientras que la normal puede ser de 1.400 pesos, sin embargo, varía según cada clínica.



También en la ciudad Capital, hay algunas veterinarias que brindan atención los domingos, como Alma Veterinaria, de 11 a 16, y Animal World, en su sucursal de Francisco de Haro, de 16 a 20.



Por otra parte, en el Concejo Deliberante de Posadas se encuentra ingresado el proyecto del concejal Pablo Argañaraz para la creación de un hospital público veterinario, que insta a una ampliación de los servicios del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa). En las páginas de este informe se podrá saber qué plantea el proyecto y si es factible implementarlo.



Mejores amigos de los humanos, compañía incondicional, amor inconmensurable, las mascotas tienen un papel valioso dentro de las familias y si bien aún queda mucho por hacer en cuanto a la tenencia responsable para evitar los maltratos y los abandonos, la preocupación de los propietarios por su salud y la excelencia en las atenciones, denota que se está yendo por el buen camino.

