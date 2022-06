Seis profesionales cubren Jardín y zonas aledañas

domingo 26 de junio de 2022 | 6:05hs.

La localidad de Jardín América actualmente cuenta con seis veterinarios que atienden en horario comercial, pero si se presenta alguna urgencia, el propietario debe apelar a la predisposición de los profesionales, porque no hay guardias por las noches ni los fines de semana.



“En estos momentos se cuenta con servicio de clínica, cirugía, internación, radiografía, ecografía, análisis de sangre, por ende hay un amplio abanico, pero no hay colegas especializados en cada área, a diferencia de las grandes ciudades. Por ejemplo no hay alguien que se encargue de forma exclusiva a la radiología u otra especialidad”, comentó a El Territorio el veterinario Ciro Bernatenes.



En cuanto a la demanda de pacientes de la ciudad y zonas de influencia, Bernatenes contó: “Recibimos de todas las localidades que están dentro del radio de los 60 kilómetros aproximadamente”.



En relación a este tema, Luis Bartel, veterinario y director de Bromatología, precisó un similar panorama. “Recibimos desde comunas cercanas, aunque hay casos que debemos derivar, por ejemplo, por pinzamiento de vértebras el animalito debe ir a Posadas”.



Bartel dijo que la demanda más frecuente de la localidad y de personas que vienen de otros municipios son las primeras desparasitaciones y vacunaciones.



Asimismo, acude a Puerto Leoni, Jardín América, Colonia Polana, General Urquiza, Hipólito Yrigoyen, Santo Pipó, Gobernador Roca y Corpus.



En referencia a los insumos, Bernatenes indicó: “Generalmente se consiguen todos los elementos necesarios para la atención, sí hubo momentos que por cuestiones de la pandemia se dificultó, pero se cuenta con una buena oferta de insumos como de medicamentos veterinarios”.

