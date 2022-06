Las ventajas y los desafíos de tener un hospital de mascotas

domingo 26 de junio de 2022 | 6:05hs.

La salud pública comprende la protección de la población de agentes que sean perjudiciales para la integridad de sus integrantes, mediante acciones que aporten a resguardar la sanidad en el ámbito que todos comparten. En este aspecto, los animales, si no reciben los cuidados pertinentes, pueden convertirse en potenciales propagadores de enfermedades (zoonosis) que tengan un impacto negativo sobre la sociedad.



En este sentido, el mes pasado fue presentado en el Concejo Deliberante de Posadas un proyecto que busca convertir al actual Instituto Municipal de Sanidad Animal (Imusa) en un hospital de mascotas, para aportar desde las acciones políticas a la seguridad e higiene.



Acerca de este proyecto dialogó con El Territorio Pablo Argañaraz, médico veterinario y concejal, uno de los impulsores de la iniciativa. “El proyecto ahora está en varias comisiones, ahí se va a discutir artículo por artículo para que después se dé dictamen y una vez realizado esto, vuelve al recinto donde los concejales votan o no por su aprobación. El proceso es largo y estamos en el primer paso, esperamos que para fin de año se pueda reglamentar”, dijo.



Y agregó sobre el único dato estadístico disponible: “Cuando comencé a investigar sobre estadísticas encontré que en el 2008 se hizo un relevamiento a cargo del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) y el Imusa en el que se registró que había alrededor de 180.000 mascotas, es decir, una superpoblación notable. La gran mayoría no había visitado un veterinario en su vida, el estado de salud de esas mascotas era deplorable, no habían sido vacunados”.



En ese contexto, el legislador resaltó que el Imusa no puede hacer frente a la cantidad de castraciones que se necesitan para poder disminuir la reproducción masiva de la fauna urbana. “Para que se pueda empezar a reducir la propagación se necesita castrar del 15% al 20% de la población total de animales en un año”, señaló el edil.



A esto se suma un contexto mundial en el que el 70% de las enfermedades emergentes que afectan a los humanos son zoonosis, por esto todas las ciudades intentan bajar o controlar la cantidad de animales para que la propagación de este tipo de patologías no sea un riesgo para la salud pública.



El argumento detrás de esto es que si más del 50% de los animales no visitan nunca un veterinario, hay una propagación masiva y riesgo de zoonosis constante en la ciudad. “Por ejemplo, la rabia es una enfermedad endémica en los alrededores de Posadas, esta enfermedad está en vacas y caballos. Hay que darse cuenta de que estamos ante un riesgo sanitario y de salud pública”, sostuvo.



“Hay que hacer que el Imusa se convierta en un hospital veterinario, esto implica otorgarle otro tipo de servicios a los que ya tiene, como un equipo de radiografías, uno de ecografía, un laboratorio de alta calidad y otras implementaciones como profesionales que hagan clínica veterinaria”, detalló.



Al respecto, hay varios antecedentes de hospitales veterinarios en el país. En Salta y Rosario tienen los propios. “También en la ciudad de Buenos Aires, que ahí era un centro similar al Imusa y se convirtió en un hospital porque hacen mucha clínica y castraciones masivas, que es lo que logró que en cinco años que la superpoblación de perros y gatos se haya estabilizado”, comentó.



“No tiene que ser gratuito para todos, sino para aquellos que no puedan pagar, cuando se reglamente esto se va a tener en cuenta”, aclaró Argañaraz. “Lo que hay en la ciudad son muchos servicios, pero privados y en lo público la oferta no incluye alta complejidad”, sumó.



Viabilidad

Desde el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Misiones apoyan la moción por el proyecto que supone una ampliación de los servicios que viene prestando el Imusa, pero remarcan que hay otras prioridades. Al respecto se refirió Pablo Castillo, titular de la entidad: “Nosotros no vemos con malos ojos que en algún momento se pueda hacer un hospital público como sucede en medicina humana. Sentimos que quizás hay otras cosas que vienen antes, como los centros de zoonosis en todos los municipios”.



“También se necesitará de recursos como infraestructura, veterinarios, administrativos, limpieza. Ahí es donde notamos que quizás se va a complejizar porque los recursos de algún lado tienen que salir”, dijo Castillo.



Al mismo tiempo señaló que en el país los hospitales universitarios veterinarios como los de la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad del Salvador sede Virasoro o la Universidad de Buenos Aires que funcionan con cobro de bonos o colaboraciones. Es decir, la gratuidad no es total.

