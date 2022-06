“El único camino para un cambio real y profundo es la educación”

domingo 26 de junio de 2022 | 6:05hs.

La tenencia responsable es un aspecto clave que incluye el compromiso ciudadano con las mascotas que se decide adoptar.



Es una dimensión que se relaciona con la salud animal directamente, ya que son los cuidadores quienes deben ocuparse del bienestar de perros y gatos.



Acerca de esto habló con El Territorio Melisa Vera, miembro de El Refugio de Animales, de Posadas. “Actualmente se distinguen dos grandes grupos de personas, por un lado quienes tomamos a las mascotas como miembros de la familia, por otro, quienes aún los ven como animales y punto”.



Y agregó: “Aún muchísimas personas piensan que dar cuidados es consentir al animal y no es así. Falta mucha información al respecto e incluso un cambio de paradigma que de a poco se está dando”.



Si bien Vera advierte que los cuidados de salud de cierta forma se dan gracias a la información de asociaciones de animales, falta ocuparse más de la recreación y la salud mental de los animales.



“Por ejemplo, los animales tienen que estar desparasitados y vacunados, pero también necesitan horas semanales de ejercicio y esparcimiento, que es algo que se ignora”, reflexionó.



En cuanto a los estudios de alta complejidad, la rescatista destaca que en los ámbitos privados se tiene un abanico de posibilidades para la atención y contención de los animales, “desde análisis de sangre y placas hasta terapias neurales, acupuntura”, destacó.



Pero desde el lado de servicios públicos falta por hacer: “Si bien desde el Imusa se realizan de forma gratuita atenciones primarias y castraciones, lo cierto es que no dan abasto con la cantidad de turnos”.



Otro aspecto que desde hace tiempo se discute dentro de la tenencia responsable tiene que ver con el abandono. Según la activista, “basta con pasar por cualquier barrio alejado de la zona céntrica de la ciudad para observar lo que pasa con el abandono de cachorros y adultos”.



Para enfrentar esta problemática, desde el Refugio hacen un llamado a que los vecinos se comprometan no sólo con donaciones, sino también poniendo el cuerpo con la asistencia. De este modo, mencionó que en vez de pedir que rescatistas acudan al lugar y se encarguen de la situación, se podría pedir que protectores orienten e informen acerca de cómo actuar.



“Nosotros realizamos un voluntariado en el que nos encargamos del cuidado y mantenimiento de los animalitos que se encuentran esperando un hogar. Siempre son bienvenidas las personas que quieran colaborar o aprender acerca de estas cuestiones”, difundió.



“El único camino para un cambio real y profundo es la educación”, dijo Vera. El Refugio funciona en avenida Monseñor D’Andrea 6728 casi Quaranta, de Posadas.



En Alem

En noviembre de 2020 y mediante el mecanismo de iniciativa popular, la Asociación Protectora de Animales de Alem (Apaa) logró que el Concejo Deliberante de Leandro N. Alem apruebe una ordenanza que obliga al municipio a realizar “como método ético y eficiente para el control del crecimiento poblacional de animales de compañía la práctica de la castración quirúrgica gratuita”.



Según previsiones llevadas a cabo por las entidades benéficas, en Alem habría una mascota cada dos habitantes, por lo que la población superaría los 15.000 animales entre gatos y perros, teniendo en cuenta una población de poco más de 30.000 habitantes.

Con la información de corresponsalía Leandro N. Alem

Salud de las mascotas. En la búsqueda de la excelencia Oberá, centro de referencia de varios municipios vecinos Aspiran a la calidad en el cuidado y apuntan contra remedios caseros Seis profesionales cubren Jardín y zonas aledañas Hay alta demanda de vacunación y castraciones La evolución de la medicina animal está en Posadas Enfermedades más consultadas por tutores Las ventajas y los desafíos de tener un hospital de mascotas Los servicios gratuitos más solicitados del Imusa