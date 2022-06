Oberá, centro de referencia de varios municipios vecinos

domingo 26 de junio de 2022 | 6:05hs.

Oberá es una ciudad que cuenta con muchos veterinarios que brindan servicios a dueños de mascotas de diferentes localidades vecinas, que no tienen estos profesionales disponibles. Sí trabajan con asociaciones protectoras de animales, que lo que más solicitan es concientización sobre tenencia responsable.



Además, los profesionales cuentan con una red de emergencia privada que funciona los feriados y los fines de semana. Lo integran ocho veterinarios que tienen un celular que va rotando entre ellos, pero atienden solamente emergencias en sus clínicas o en sus casas, no van a domicilios particulares.



En Campo Ramón, por ejemplo, hay un veterinario que trabaja para el municipio y hace castraciones de forma gratuita. El pueblo no cuenta con veterinarias privadas, a excepción de Villa Bonita, que dista de 16 kilómetros y tiene apenas una sóla clínica.



Mientras, Guaraní -a 8 kilómetros de Oberá- también tiene ausencia de clínicas de salud animal, pero en este municipio la situación se agrava porque tampoco cuenta con departamento de zoonosis o veterinario que dependa del municipio.



En este aspecto, el presidente del Concejo Deliberante, Walter Verón, contó que piden al intendente gestiones para resolver la problemática. “Desde el concejo volvimos a solicitar que el Ejecutivo trabaje en la contratación de un profesional para trabajar sobre la problemática de las mascotas que deambulan en la vía pública”, señaló.



Asimismo, los productores insisten que se debe volver a crear la Casa del Colono y a partir de allí que tengan los veterinarios para atención, no solamente de mascotas, también de animales vacunos, equinos y de los que componen las granjas.



“Muchas veces solicitamos que se reactiven las casas de los colonos para que en esos lugares haya un profesional, porque aparecen enfermedades nuevas y podemos hacer desastre al querer tratarlos, hace muchos años pedimos, pero no hay decisión política”, manifestó el productor Cristian Kleingbeil.



En Oberá hay ocho asociaciones protectoras de animales que están activas los siete días de la semana y realizan rescate, contención, promoción de buenos cuidados, adopciones y hasta se hacen cargo de los gastos que genera cuidar a mascotas abandonadas o maltratadas.



Afortunadamente, trabajan en conjunto con veterinarios locales que atienden las urgencias y les hacen más accesible el modo de pagar valor de la consulta, los remedios y muchas personas depositan en cuentas virtuales dinero para ayudar.

