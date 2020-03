“Me encomiendo a Dios pidiéndole que me cuide”

Uno de los trabajos que ganó relevancia en esta cuarentena obligatoria que hoy llega a su décimo día es el de los motomandados.

Ellos son los que se encargan de evitar que la mayor parte de la población tenga que salir de sus casas o, en otros casos más extremos, son los que le brindan un servicio a aquellos que directamente no pueden salir de su hogar.

En ese contexto se mueven, yendo y viniendo de un punto a otro para trasladar los pedidos. Sin lugar a dudas es uno de los trabajos de riesgo en estos días de pandemia.

“Estamos trabajando mucho más desde que empezó la cuarentena”, aseguró Maximiliano Amores (26), de la empresa Motomandados, de Posadas. En cuanto a las medidas de seguridad que toma para realizar esta tarea, explicó que “trabajamos con barbijos y guantes. Yo no tengo miedo de contagiarme porque cumplo con las medidas de seguridad. Sí veo mucha gente mayor que tiene miedo, es en los que más se nota”.

“Acá no hay héroes, hacemos patria”

Recolectores de residuos.

La pandemia de coronavirus tomó por sorpresa a todos y son unos pocos los que prestan batalla cara a cara, con los miedos lógicos de la incertidumbre pero aportando ese granito de arena que promueve el orden en este escenario atípico. Los profesionales de la medicina y la seguridad se llevan buena parte del reconocimiento, pero vale decir que no están solos en esta pelea.

Al caer la noche, y hasta en pleno amanecer, hay guardianes que toman las calles con la importante tarea de limpiar el camino que da paso a la rutina diaria. Ellos son los recolectores de residuos, guardianes de la limpieza.

Marcelo Quintana (43) lleva 12 años trabajando como recolector. Antes de partir desde la base El Zaimán, el también padre de familia dialogó con El Territorio y contó cómo es trabajar en estos tiempos.

“Laburamos con miedo porque tenemos familias. Sólo esperamos que Dios tenga misericordia de nosotros”. Con esas palabras sensibles, Marcelo dejó en evidencia la preocupación de todo el personal, pero al mismo tiempo se apoyó en la fe, algo que volvió a recalcar: “Mis compañeros tratan de sobrellevar este tema que es muy delicado. Soy padre de familia, gracias a Dios mi señora Silvia y mi hija Luz, de 10 años, están haciendo la cuarentena, no quiero que salgan de casa; me toca entonces hacer las compras en el almacén. Tengo temor, no lo voy a negar. Mi nena llora cuando salgo de casa para que no me pase nada, y trato de transmitir esa emoción a los más jóvenes. Confío plenamente en Dios, él nos va a cuidar”.

“La Policía nos para a cada rato, pero tenemos la autorización para circular”, contó sobre las vivencias en la calle. Para finalizar su charla con El Territorio, se refirió a la importancia de su labor: “Trabajamos de esto y les cobramos, pero es cierto que hay mucha gente que prácticamente depende de los motomandados para su día a día”.