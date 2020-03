Infodemia, la otra pandemia que estamos combatiendo

Mientras el coronavirus avanza en la Argentina, a un ritmo más acelerado avanza la aparición de noticias falsas sobre el tema.

En Misiones, la información falsa se multiplica día tras día y genera confusión en la población. La temática varía al ritmo que varía la realidad.

En los primeros días de marzo, las noticias falsas giraban en torno a la cuarentena, los controles y personas con síntomas, con falsos decretos presidenciales, audios que hablan de casos positivos inexistentes, mensajes que anuncian fumigaciones desde helicópteros militares o videos filmados en otros países que se publican como contenido local.

Esta semana, con el aumento de los casos sospechosos, los aislamientos y la aparición del primer positivo de Covid-19 en la tierra colorada, la temática viró hacia teorías conspirativas sobre información que se esconde, personajes políticos que se infectan e infectan a otros, o personas que andan por la calle contagiando a los demás.

Todo esto a través de audios, mensajes de textos, noticias en medios de prensa irresponsables, imágenes y hasta videos que no paran de circular a través de servicios de mensajería o redes sociales.



La infomedia

Todo esto se encuadra dentro de lo que los expertos en comunicación han dado en llamar “la infodemia”, algo que desde El Territorio estamos decididos a enfrentar, porque estamos convencidos de que una de las mejores armas para enfrentar a la pandemia del coronavirus es la información certera, veraz y profesional.

Esa que permite tomar decisiones disminuyendo el margen de error y permite también saber cómo actuar ante cada situación.

La infodemia, una práctica que consiste en difundir noticias falsas o maliciosas sobre la pandemia y que aumenta el pánico o la angustia en las sociedades: frente a este fenómeno, algunos analistas sostienen que “cuando hay una emergencia sanitaria, las operaciones de desinformación pueden poner en riesgo la salud de millones de personas” y establecen recomendaciones para el tratamiento correcto del tema.

Investigadores del rol de la comunicación en las sociedades contemporáneas dialogaron con Télam sobre las formas de construcción de sentido en un escenario de proliferación informativa que va desde prejuicios en la terminología a los riesgos de viralización de contenidos falsos para llenar vacíos, a la vez que analizaron la responsabilidad de los medios, las plataformas digitales y el Estado.

Mario Riorda, académico, docente, politólogo e investigador, define la infodemia como “un serio problema de desinformación que aumenta la propagación producto de la desinformación a escala masiva. Técnicamente es una epidemia de mala información, o bien mala información que posibilita una epidemia vía datos falsos, errados o maliciosos que se propagan por redes sociales”.

Para el profesor, investigador y referente en análisis de medios Martín Becerra, “cuando, como en el caso actual, hay una pandemia, una emergencia sanitaria, las operaciones de desinformación e incluso las noticias falsas pueden poner en riesgo la salud de millones de personas”, y apunta que es allí donde “el Estado, los medios de comunicación y las empresas de plataformas digitales como Google, Youtube o Facebook tienen una responsabilidad mucho mayor para evitar que se propaguen informaciones falsas que ponen en serio riesgo la salud de millones de personas”.

Becerra marca que “difundir informaciones que puedan poner en riesgo la salud de los demás es uno de los límites legalmente aceptados para la difusión de la palabra, para la libertad de expresión” y ese límite se identifica en los estándares de derechos humanos, tanto en nuestro país como en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que establecen que “cuando se pone en riesgo la salud de los demás hay un límite que tiene que ser marcado por parte del Estado y por las empresas en cuyas plataformas o soportes se difunde ese tipo de información”.



En Misiones

En los últimos días, como en todo el país, también proliferaron las noticias falsas en la tierra colorada. Videos, audios, posteos falsos de redes sociales y hasta mensajes de textos malintencionados han circulado en estos días.

Desde El Territorio nos tomamos el trabajo de ir desmintiendo y llevando tranquilidad en cada uno de los casos.

Durante esta semana circularon muchas noticias falsas de diferentes temáticas, como por ejemplo las clases, los supuestos contagiados inventados de Covid- 19 y sobre el primer caso positivo de coronavirus en Misiones.

En lo que respecta a las clases, la maniobra fue bastante elaborada. Alguien tomó una captura de pantalla de un tuit del gobernador Oscar Herrera Ahuad y, tapando el texto original con un recuadro blanco, generó otro texto en el que se anunciaba la extensión de la suspensión de clases hasta el 13 de abril.

Algo que fue desmentido rápidamente por las autoridades provinciales, que indicaron que lo que suceda con las clases se analizará en los próximos días, cuando esté por vencer el plazo de suspensión impuesto hace dos semanas.

Pero lo más alarmante es lo que se generó en torno a los casos positivos. Desde hace varios días circulan cientos de mensajes y audios que aseguran que hay gente infectada, con análisis positivo, en distintos puntos de la provincia.

El presidente y el gobernador, víctimas de noticias falsas

Esta semana, el gobernador Oscar Herrera Ahuad fue víctima de las noticias falsas. Un tuit suyo fue manipulado para hacer anuncios falsos. Esto lo llevó a hacer declaraciones públicas respecto de cómo se debe informar en tiempos de crisis. En la misma línea se manifestó ayer el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien a través de Twitter indicó que “en WhatsApp y en las redes circula muchísima información falsa sobre el coronavirus, que sólo te perjudica y nos perjudica a todos. Evitar la infodemia también es una forma de cuidarte y cuidarnos”.

Por su parte, el gobernador expresó su postura en tres ocasiones durante el viernes pasado.

La primera fue en una entrevista en FM Street, de Posadas. Allí cuestionó a quienes difunden estas noticias falsas, al advertir que “esas informaciones falsas van a grupo de las mamás, de los papás, de los tíos y todo el mundo se convulsiona y entra a preguntar y empiezan a saturarse los sistemas. Hay que tratar de ser muy serios en este tiempo, porque está en juego la vida de las personas”.

Para el gobernador, las fake news son la variable de la estupidez en este tiempo y allí debe estar el compromiso de la prensa seria, que se preocupa por informar bien”.

Luego, en una de las recorridas diarias por las actividades de gobierno, en diálogo con la prensa afirmó que “apelamos a la responsabilidad comunicacional, aunque hay muchos irresponsables, y la irresponsabilidad mata”, e hizo referencia a que “cualquier irresponsable hace una página y carga cualquier cosa, dañando a mucha gente. Con esto no se juega”.

Pidió también evitar la estigmatización que muchos hacen de las personas enfermas, “la reserva es inherente al secreto profesional de nosotros, los médicos. Y como médico y como gobernador voy a seguir comunicando e informando con responsabilidad, mostrando absolutamente todo el trabajo, la dedicación y el esfuerzo de cientos de misioneros”, sostuvo.

El viernes, en Canal 12, afirmó “no podemos ir contra un mundo globalizado, donde todo fluye con rapidez. Pido a la población tranquilidad, no montarse sobre cadenas que no tienen asidero ni información lógica u oficial, lo que obliga a que muchas personas deban dedicar y perder mucho tiempo en desmentir la mala información, no sólo el gobernador, sino los médicos, las enfermeras”.

La única información fidedigna es la suministrada por las autoridades oficiales y por los medios de comunicación serios, con redacciones especializadas que investigan, validan y curan las múltiples informaciones que circulan.