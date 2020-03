Ser médico: entre la vocación y el miedo

Los trabajadores de salud pública son algunas de las más notables en estos tiempos de lucha contra el coronavirus. Es así que una de las acciones que encara el hospital Samic de Alem es llevar los medicamentos a domicilio a casi 1.000 pacientes que tienen un tratamiento prolongado y de esta manera evitar que esta población, en su gran mayoría ancianos o enfermos crónicos, salga de sus casas.

Sergio Kosachik (51) trabaja hace 30 años en el hospital y es quien con su automóvil particular realiza este delivery sanitario. “Hablamos con el director Matías Sebely y le dije que destinar una ambulancia para hacer esta recorrida era restar un recurso que por ahí se necesita para otra cosa, así que me hicieron una autorización para circular y salgo con mi auto”, contó.

“Es un tema de solidaridad y compromiso con la profesión”

Olga Martínez (56) ejerce la enfermería en Salud Pública hace más de tres décadas y además lleva diez años brindando servicio en la farmacia del hospital de Candelaria. Hace seis años fue diagnosticada con cáncer de mama, por lo que la situación actual para ella es doblemente riesgosa, aunque en diálogo con El Territorio, aseguró que seguirá trabajando.

“Yo sigo trabajando por voluntad propia, sin que nadie me obligue, es una decisión personal. Como el flujo de personas es menor porque sólo se atienden urgencias, pedí para seguir viniendo”, comentó.

La vocación de Olga está intacta y ahora más que nunca, “es cierto que el temor, pero también sé que es un tema de solidaridad, compañerismo y compromiso con la profesión que uno eligió”.





“Es una guerra donde las balas las tira un virus invisible” “Trato de vivir esta situación con tranquilidad, cumpliendo la función que corresponde en el hospital, tomando los recaudos necesarios como el uso del alcohol en gel, llevo mi propio aerosol desinfectante de superficies a mano y barbijo. Mi mayor preocupación es ver demasiada gente que no cumple el aislamiento social, es algo que no se puede creer”, consideró Claudo Solís, médico clínico de Candelaria. Agregó que están muy atentos a los pacientes que son hipertensos, diabéticos, que sufren epoc, asma o alguna otra enfermedad de base para que no queden sin su medicación y estar así protegidos e insistirles que son vulnerables y deben quedar en sus casas.



“Acá estamos, poniéndole el pecho a la situación” “Esta es una situación inédita, porque siempre tenemos mucho tránsito de pacientes. Ahora es un lugar vacío, prefiero mil veces tener un piso lleno, con gente hablando, es raro todo”, dice Mariela Leites, enfermera con 25 años de experiencia laboral. Los sanatorios ya no tienen la misma circulación de pacientes y se vive un ambiente de ansiedad que se mezcla con una tranquilidad excesiva.



“Tranquilos, nos guiamos con información oficial” El médico gerente del sanatorio Iot, Guillermo Vymazal, también siente el cambio que se dio luego de los anuncios del gobierno. “Hace tres semanas se armó un comité de crisis en el sanatorio donde nos reunimos y vamos bajando protocolos de cómo deben protegerse los médicos y todo el personal”. “En la entrada hay una chica que le hace preguntas de rigor a los pacientes que van llegando y chequea la temperatura. Ella tiene una cofia, barbijo especial, botas y guantes, depende de qué rol cumpla cada personal es el equipo que tiene que utilizar. Hay un móvil en la puerta para atender a pacientes febriles,” contó Vymazal. Quedarse en casa es la mejor manera de prevención y por eso solamente se atienden situaciones graves a través de la guardia de emergencia. “El ambiente es un poco de ansiedad, esto de estar “guardado” genera un montón de sensaciones, pero a la vez estamos tranquilos porque nos guiamos por la información oficial. El personal está preparado, informado y trata de dar contención a la gente que cree muchas cosas y viene nerviosa a hacerse atender”. “El sanatorio es como mi casa. Tenemos un grupo de compañeras unidas, charlamos todos los días entre todos. Esta pandemia también hizo que la gente se vuelva más humanitaria, hay situaciones que te emocionan, que te hacen llorar. Me llegaron mensajes de tanta gente... es impresionante y así nos pasó a todos. Nosotros llegamos al sanatorio y nos preguntamos cómo estamos todos, cómo anda la familia. Sabemos que estamos ante algo grave y acá estamos, poniéndole el pecho a la situación. Al principio uno veía lo que pasaba del otro lado del mundo y como todos decís ‘no, capaz no va a llegar, a nosotros no nos va a tocar’, pero nos tocó y tenemos que afrontar esto”. “No tengo miedo, sólo recaudos, no sé cómo lo vivirán otros colegas ya que el médico está muy expuesto y puede convertirse en un contagiado o una fuente de contagio. Por eso es muy importante la protección que cada uno tome para evitar lo máximo posible todo eso”, expresó el médico. “Me siento como un soldado común que está en la trinchera aguardando el llamado si es necesario, ya que esto lo califico como una guerra, sólo que las balas son de un virus invisible que si nos alcanza puede hacer mucho daño”. Olga es madre de cuatro hijos y dos son gendarmes, uno está en Misiones y el otro en Neuquén. “Eso sí me preocupa mucho más porque ellos están muy expuestos, tienen que estar en las rutas en los controles, con gente que no toma conciencia”, manifestó.

Está casado con Mariela confesó que su hija Tania Evelyn (26) es “la que más se preocupa y tiene miedo, me llama cada rato, me manda mensajes. Le digo que estoy manejando y no me voy a chocar con el coronavirus”.