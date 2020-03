Crecen las ventas en almacenes de barrio

Domingo 29 de marzo de 2020

Adaptados a la atención que impone la cuarentena, los almacenes de barrio registran una inusual y selectiva compra. “Estamos atendiendo mucha gente que hace fila para llevar su compra. Alimentos casi todo, poroto, lenteja, azúcar, harina”, comentó Ismael Ortigoza, presidente de la Cooperativa de Almaceneros. Explicó que están trabajando con los horarios fijados por la Municipalidad de 8 a 16 de lunes a viernes y sábado de 8 a 13.

El conocido almacenero comentó que teme que en los próximos días pueda haber escasez de algunas presentaciones de productos. “Mis proveedores me dicen que hay algunas cosas que son difíciles de conseguir, por ejemplo, el aceite por 5 litros ya no se entrega. Harina también se nota alguna escasez. Estoy algo asustado porque si esto sigue así, es casi seguro que va a faltar mercadería. Ojalá que me equivoque”, consideró.