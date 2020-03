El sur de Italia registra saqueos y rebeliones por la cuarentena

Domingo 29 de marzo de 2020

El gobierno italiano ya había expresado hace unos días su temor a que las medidas para evitar la propagación del Covid-19, que han paralizado el territorio, provocasen revueltas. Los supermercados han reforzado su seguridad por la situación generada, pero han empezado los primeros problemas derivados del confinamiento y la crisis económica que ha provocado el coronavirus.

En el sur de Italia se están dando saqueos en supermercados y llamadas a la revuelta por parte de la ciudadanía que peor lo está pasando por esta pandemia. En Palermo, un grupo organizado de 20 personas se ha presentado ante las cajas de un supermercado de la cadena Lidl con carros de la compra llenos de productos negándose a pagar al tiempo que gritaba: “Basta de estar en casa, no tenemos dinero para pagar, tenemos que comer”.

La llamada al saqueo de los supermercados no sólo afecta a la región de en Sicilia. También se extiende a otros lugares del sur. En algunas zonas de la provincia de Nápoles han aumentado los robos en la calle y los asaltos a las farmacias.

El país registra los peores datos y sigue acumulando muertos por el coronavirus. En un nuevo balance oficial publicado ayer, se cifra en 10.023 las personas fallecidas por esta pandemia que está asolando el mundo.



Exigen alimentos

“La gente tiene hambre”, es el mensaje que han lanzado desde el sur a los gobiernos, aseguró el corresponsal en Italia del diario español ABC. Incluso este grito de alarma se ha hecho presente en los alcaldes y fuerzas del orden de toda esta zona para evitar cualquier alteración del orden público en plena cuarentena obligatoria.

Una de las imágenes que se hizo viral ayer en Italia fue la de un padre con su hija, que muerden un pedazo de pan con Nutella. Es justo en ese momento cuando el padre en apariencia amenazadora se dirige al primer ministro Conte y al alcalde de Palermo: “Si mi hija no podrá comer un trozo de pan iremos a asaltar los supermercados”.

Los pobladores también colocan videos llamando a una rebelión social. Incluso, muestran a sus propios hijos gritando.

Un usuario identificado como Luky gritaba que “en casa pueden estar los que tienen un salario fijo, si nosotros debemos estar encerrados, el Estado nos tiene que llevar la comida y debe pagar los alquileres, no somos Cristiano Ronaldo: Aquí tres cuartas partes de italianos trabaja en negro; ¡rebélense!”.

Las autoridades también han reportado que no solo en Palermo están ocurriendo este tipo de hechos. En Bari, la consejera de Asuntos Sociales, Francesca Bottaloci, tuvo que llevarle productos de primera necesidad a una familia que viralizó un video gritando desde su balcón: “Ya no tenemos dinero, no tenemos nada”.