Robaron un CIC a metros del Comando Radioeléctrico y los vecinos piden respuestas por la inseguridad | El Territorio

Los malvivientes se llevaron parte del equipo informático, sillas, barbijos, entre otros elementos. Esta mañana recuperaron una computadora y quedaron detenidos dos personas, entre ellas un menor de edad. “Los hechos de inseguridad son terribles y tenemos poco apoyo de la parte policial. Hacemos una reunión los 15 de cada mes donde el denominador común es la cantidad de robos que hay”, explicaron desde el foro vecinal

lunes 29 de abril de 2024 | 19:09hs.

Fotos: Graciela González

Este fin de semana el CIC del Barrio El Progreso de Puerto Esperanza sufrió un importante robo en el que los malvivientes se llevaron parte del equipo informático, sillas, barbijos, entre otros elementos. Lo que generó más preocupación entre los vecinos es que a los delincuentes no les importó que en el mismo predio funciona el Comando Radioeléctrico de la Policía de Misiones. Por el último robo, en la jornada de hoy se logró recuperar el equipo informático y hay dos detenidos, siendo uno de ellos menor de edad.

En ese contexto, El Territorio pudo saber que fue en la mañana de este lunes cuando la secretaría del CIC notó que en las oficinas faltaban la computadora de escritorio, el estabilizador en el sector de farmacia, y medicamentos que se encontraban dentro de una heladera que estaba desenchufada, porque también robaron el estabilizador del electrodoméstico.

“La enfermería estaba abierta con la llave puesta. Revolvieron todo y de un depósito llevaron cajas de barbijos, y en el comedor se llevaron unas 12 sillas de plástico y un ventilador de pie”, detalló Juliana Jerkovicz, la responsable del Centro Integrador Comunitario.

En esa línea, la mujer explicó que hicieron la denuncia a primera hora y que se tomó testimonio a los encargados de las llaves del lugar. A su vez, Jerkovicz mencionó que creen que el delincuente aprovechó ingresar por una ventana del pasillo, y que una vez adentro entraron a la farmacia que les dio acceso a todos los consultorios del predio.

“Se pudo encontrar la computadora y un ventilador. Hay una persona detenida, que había comprado los elementos y un menor de edad demorado, que supuestamente hizo de campana para que otro robe” detalló la encargada. Esta situación nuevamente puso en alerta a toda la comunidad que viene sufriendo robos en instituciones, espacios públicos, donde no solo provocan daños en el interior de los edilicios, sino que también sustraen cables.

En ese contexto, Isabel Bordón, la integrante del Foro vecinal de seguridad de la citada localidad manifestó ante este medio la gran preocupación que están viviendo todos los vecinos por los delitos que están en aumento.

“Los hechos de inseguridad son terribles, la idea era dar una mano también para ver en qué podemos ayudar, tenemos poco apoyo de la parte policial. Hacemos una reunión los 15 de cada mes donde el denominador común es la cantidad de robos que hay”, alegó Bordón.

Respecto al robo cometido en el CIC, que está en el mismo predio que el Comando Radioeléctrico, la mujer indicó que “es un hecho complejo. Sí frente a la policía entran a robar no sé qué está pasando, no es lógico”, agregando que “desde el foro le propusimos al intendente la posibilidad de reubicar ese comando, que se tenga un espacio para ellos y que sea más visible “.

Además, la entrevistada sostuvo: “La problemática no merma, en nuestra zona roban muchos cables. Nos comunicamos dos veces con el Ministro de Gobierno, hay mucha cantidad de constancia policiales por los robos, pedimos audiencia que todavía no nos dieron. Ya no sabemos qué recursos utilizar”.

Asimismo, la integrante del foro expresó que notaron que por las calles hay poco personal policial, lo que genera más inseguridad. “Todas esas cuestiones le manifestamos al ministro. El interior también existe, es lamentable que sucedan los hechos y nadie nos de respuestas”, lamentó.

A su vez, la mujer contó que en la ciudad hay una gran problemática de consumo de sustancias que podría ocasionar la masividad de los robos. Esto también es un tema de preocupación, ya que “había un proyecto de hacer un centro de rehabilitación y todo quedó en nada”, mencionó.

Puerto Esperanza cuenta con una comisaría, un comando Radioeléctrico y la Comisaría de la Mujer. Sin embargo, desde el foro vecinal notaron que además de la falta de personal también hay faltantes de recursos.

“Lo que preocupa es la falta de respuestas. Tienen un registro de todas las denuncias realizadas de robos y hurtos que afectan a vecinos, a escuelas, plazas y otros espacios públicos y que afecta la tarea diaria de todos los habitantes”, cerró Bordón.

En tanto, se supo que ante el robo del CIC y el reclamo de la comunidad, la Policía de Misiones montó un importante operativo con personal de dependencias policiales de localidades vecinas, para poder contrarrestar las actividades ilícitas que vulneran a los ciudadanos de Puerto Esperanza.