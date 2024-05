Becas Progresar: en Misiones hay unos 64 mil inscriptos | El Territorio

La inscripción cierra mañana viernes. La primera cohorte de beneficiarios estaría cobrando a fines de este mes. "Todos los aspirantes deben volver a inscribirse aunque todavía estén percibiendo las cuotas del año pasado", aclararon desde el Ministerio de Educación

jueves 16 de mayo de 2024 | 11:00hs.

El gobierno nacional confirmó el 10 de abril la continuidad de las becas Progresar, que son un sistema de ayuda económica para que estudiantes de nivel secundario finalicen ese ciclo obligatorio y también para el nivel de educación superior y de formación profesional. El monto de las becas quedó congelado en los $20.000 mensuales que se pagaban el año pasado y no fue actualizado para estar acorde a la inflación de precios que golpeó fuerte en la canasta de útiles escolares en este incipiente ciclo lectivo.

Emilia Lunge directora de Políticas Estudiantiles del Ministerio de Educación, señaló que mañana cierra la etapa de inscripción y actualmente hay casi 64 mil inscriptos en toda la provincia. “El año pasado en la primera convocatoria, habíamos alcanzado un poco más de 50.000 inscriptos y con la segunda convocatoria llegamos a los 81.000, de los cuales resultaron beneficiados unos 65.000”, sostuvo en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

“No hubo aumentos al respecto ni novedades y se va a aumentar. Recordemos que antes las inscripciones siempre abrían en marzo y este año abrieron en abril. Los primeros 10 días no anduvo la plataforma, o sea que hubo menos tiempo de lo que habitualmente había también para inscribirse hasta que pudieron organizar la plataforma”, comentó la funcionaria.

“La primera cuota se estaría pagando a fines de mayo cuando sale la primera cohorte porque ya estamos haciendo las primeras certificaciones, así que tendríamos los primeros becados y más o menos cada 15 días se va largando otra cohorte”, detalló Lunge.

Según la información oficial difundida desde la Secretaría de Educación de la Nación los estudiantes beneficiarios de la beca Progresar “cobrarán 12 cuotas mensuales que sumarán un total de $240.000” lo que se traduce en la cifra de $20.000 por mes, que es lo que ya se cobraba el año pasado y que con el proceso inflacionario que vive el país redunda en un deterioro de la mencionada ayuda.



Inscripción

En cuanto a los pasos de la inscripción, el estudiante debe crear su usuario y contraseña en la plataforma Progresar que es Argentina. “Si no lo tienen, nos pueden escribir en Instagram y les ayudamos a blanquear en el caso que se hayan olvidado o se haya bloqueado o perdido. Si están terminando la primaria o la secundaria de adultos se inscriben en Progresar Obligatorio; si hacen un curso de Formación Profesional se incluyen en Progresar Trabajo; y si están haciendo un curso o terminando una carrera terciaria o universitaria lo hacen en Progresar Superior y van completando los tres formularios. Uno es de datos personales, el segundo es una encuesta que tiene que ver con con la institución y todos los datos; y el tercero de los datos académicos a cada espacio le dan guardar, le dan finalizar y se descargan el comprobante”.

Y resaltó “es importante que aunque estén cobrando cuotas del año pasado todos los jóvenes vuelvan a inscribir porque el sistema no es automático, si no te inscribís, no solicitas la beca el sistema no percibe que vos querés cobrar de nuevo en este año. Entonces si alguno la última es que se inscribió fue el año pasado que no deje de inscribirse este año”