Concejales de Bernardo de Irigoyen declararon la “urgencia educativa” en el municipio | El Territorio

Docentes de la localidad más oriental del país presentaron un escrito ante el Honorable Concejo Deliberante local que fue analizado por los ediles donde plantearon la necesidad de garantizar condiciones laborales justas y acordes con el sector educativo

jueves 16 de mayo de 2024 | 11:00hs.

Los concejales de Bernardo de Irigoyen, en la tarde de ayer, miércoles, por unanimidad declararon la “urgencia educativa” por 30 días en el municipio, en apoyo al reclamo docente que se da en toda la provincia. En la tarde del último miércoles, docentes de la localidad más oriental del país presentaron un escrito ante el Honorable Concejo Deliberante local que fue analizado por los ediles donde plantearon la necesidad de garantizar condiciones laborales justas y acordes con el sector educativo.

“Con este pedido pretendemos insistir en el reclamo de una solución definitiva a la problemática que padecen los docentes de la Provincia de Misiones. Si bien la educación en nuestra provincia afronta diferentes problemáticas a resolver, hoy es el reclamo por aumentos salariales el que exige urgente tratamiento y solución” manifiestan los docentes en un fragmento del escrito.

A lo que agregan: “Los sueldos docentes de la Provincia de Misiones están por debajo de lo que establecen los indicadores económicos (INDEC): una familia tipo para no ser pobre debe percibir en forma mensual $690.000 y para no ser indigente $322.000, "No nos alcanza el sueldo", un maestro de grado gana en promedio poco más de $ 230.000 incluyendo los conceptos no remunerativos, entonces la desesperación obliga a los docentes a adoptar modalidades de protesta que se extienden y replican en toda la provincia”.

En la ocasión un importante grupo de docentes lleno el recinto del poder legislativo local, donde expresaron la difícil situación a la que se enfrentan, las falencias y faltas que enfrenta el sector, los costos de logística y el salario insuficiente para afrontar los gastos diarios de sostener una familia.

Ante la situación el legislativo local acompañó por unanimidad la presentación de los docentes declarando la “urgencia educativa” en la localidad y además, los ediles se comprometieron en acompañar la declaración con un comunicación a las autoridades competentes poniéndoles en concomimiento de la situación del sector docente de la zona nordeste de la provincia.