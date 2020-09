Fundamentos del pedido realizado por Herrera Ahuad al presidente - El Territorio Misiones

Domingo 6 de septiembre de 2020

Por Antonio Villalba avillalba@elterritorio.com.ar

Para dimensionar el movimiento, según las Estadísticas Migratorias correspondientes a 2018, en total 10,5 millones de personas cruzaron el paso Posadas-Encarnación, cuando por el Aeropuerto de Ezeiza venían circulando unos 10,7 millones por año.





Los seis pedidos elevados a Nación desde Misiones

1) El pedido de un área aduanera especial o territorio aduanero especial previsto en el Artículo 600 del Código Aduanero. Esto implica que las empresas radicadas en Misiones no quedarán gravadas por los impuestos al IVA, internos y a las Ganancias. Los productos que ingresen a Misiones son libres de impuestos y los productos que egresen de Misiones ingresan al territorio nacional con los impuestos IVA.



2) La estructura impositiva de Paraguay es entre 38/45 puntos más baja que en la Argentina considerando que Paraguay tiene 10% de IVA (versus 21% en Argentina), 10%-/15% de impuesto a las ganancias (versus 25%-/30%) en Argentina y 10% de contribuciones patronales (versus 24,5% en Argentina).



3) Brasil posee una estructura impositiva no muy lejana a la Argentina, pero se sancionó en Brasil la ley 12.723 que en 2012 habilitó la creación de tiendas libres de frontera (lojas francas) en 28 ciudades gemelas, es decir fronterizas la gran mayoría con Argentina, cuyas condiciones de competencia serán muy desfavorables para Misiones.



4) Un relevamiento de precios entre mismos productos en Paraguay y Misiones, muestra que en promedio en Paraguay los productos son 28% más baratos, y su causa no es el comportamiento del tipo de cambio sino la estructura impositiva. Misiones es la única provincia que tiene estas condiciones geográficas limítrofes con otros países.



5) Esta modificación debe hacerse por ley del Congreso de la Nación.



6) Como alternativa, está la facultad otorgada al Poder Ejecutivo del artículo 10 de la Ley Pyme 27.264 que para implementar programas tendientes a compensar a micro, pequeñas y medianas empresas en las zonas de frontera que éste establezca por asimetrías y desequilibrios económicos provocados por razones de competitividad con países limítrofes, para lo cual podrá aplicar en forma diferencial y temporal herramientas fiscales así como incentivos a las inversiones productivas y turísticas con un diferencial de como mínimo 5 por ciento y como máximo 15 por ciento. Si bien esta medida se puede dictar por decreto, es de menor impacto pues la reducción tributaria es menor, por lo cual se puede complementar con un mayor cómputo en el IVA de las contribuciones patronales definidas en el artículo 21 de la ley 27.541 que hoy es de 7,30% para Posadas y 8,05% para el resto de Misiones, elevando estas alícuotas de cómputo al 18%.





La administración provincial realizó un pormenorizado estudio respecto al desafío de mantenerse competitivo ante el país más poderoso de Sudamérica como es el caso de Brasil, con un gran mercado interno y políticas fiscales agresivas. En estos mismos momentos, ese país avanza hacia la habilitación de lojas en 28 ciudades, muchas de ellas fronterizas con Misiones. Del mismo modo, el estudio revela que muchos productos en el Paraguay son 28 por ciento más baratos que en la tierra colorada. Son apenas algunos de los puntos más salientes entregados en forma personal el pasado lunes por el gobernador Oscar Herrera Ahuad al presidente de la Nación, Alberto Fernández.Ese encuentro se había pactado en Rosario en oportunidad en que Misiones fue incorporada a Hidrovías Sociedad del Estado, para el uso de este importante recurso que se torna aún más vital ante la posibilidad de contar con menos presión fiscal y la pronta habilitación del puerto de Posadas. Son dos aspectos requeridos con claridad a la Nación, la de un área aduanera especial junto a la reglamentación del artículo 10 de la Ley Pyme.Son en total seis los puntos en los que se resume el pedido formulado por la administración provincial al gobierno nacional (ver Los seis pedidos elevados…).En forma previa, ya la administración provincial había realizado un estudio pormenorizado de la situación, lo que fue muy bien visto por muchos sectores económicos que ponderaron el trabajo minucioso y riguroso.En cuanto al encuentro, el gobernador destacaría tanto el buen diálogo como la buena predisposición demostrados por el mandatario argentino para analizar las medidas solicitadas. Quedó además allí el compromiso de abordar el tema con el ministro de Economía y se conoce también de la intervención que tendrá el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.Son numerosos los organismos, que vienen brindando apoyo. Como se viene mencionando en este matutino. Con mucho énfasis lo hizo la Confederación Económica de Misiones a través de su presidente, Alejandro Haene, y se sumaron cámaras de comercio, sectores empresariales y políticos que apoyan de manera abierta, entendiendo que es la única forma que Misiones pueda afrontar la pospandemia.En esa misma línea, se sumó esta semana la Cámara de Estaciones de Servicios y Afines del Nordeste (Cesane) cuyo titular, Faruk Jalaf, destacó la necesidad de contar con algún esquema que atienda las asimetrías que se generan cuando las fronteras con Paraguay y Brasil permanecen abiertas.Resaltó que Herrera Ahuad fundamentó muy bien el pedido al hacer los cálculos que se ven en esta cuarentena, “ya que al cortar el tránsito en el puente de Posadas- Encarnación, sólo en Posadas dejaron de emigrar 5.600 millones de pesos por mes, que es muchísimo dinero que sale de la provincia, porque los misioneros se van a comprar a Brasil o Paraguay por la sencilla razón de que es más barato”.En forma previa, el gobierno de Misiones le había enviado una nota al presidente solicitando disponer la modificación de la normativa vigente, ya sea a través de cambios en la legislación vía el Congreso Nacional o haciendo uso de la delegación de facultades.Entonces, en el escrito el mandatario provincial había indicado que uno de los objetivos de la creación de un área aduanera especial es atraer inversiones a la provincia de Misiones en sectores capaces de generar empleo de valor agregado con un crecimiento de las exportaciones en 1.100 millones de dólares anuales, es decir, casi tres veces el valor actual.Indicaba que el motivo de la reducción de las alícuotas de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias al 10% y de las contribuciones de la Seguridad Social al 16,5% es poner en igualdad de condiciones a empresas y consumidores misioneros respecto de empresas y consumidores paraguayos.A las asimetrías impositivas mencionadas se suma que territorios limítrofes, tanto en la República del Paraguay como en la República Federativa del Brasil, cuentan con programas específicos de beneficios para la radicación de inversiones así como para la instalación de zonas francas, en especial la creación de tiendas libres de frontera (lojas francas) en 28 ciudades fronterizas de Brasil.Por su lado, la República del Paraguay, a partir de la ley 523/95 creó el Régimen de Zonas Francas con exención del IVA.