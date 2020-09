La jugada maestra que pone fin a la discriminación económica - El Territorio Misiones

Domingo 6 de septiembre de 2020

Por Ing. Carlos Eduardo Rovira Presidente de la Honorable Cámara de Representantes de Misiones

La propuesta realizada a las autoridades nacionales bajo la consigna “Misiones libre de impuestos” generó gran repercusión nacional y por sobre todo expectativas en lo provincial.Visto desde afuera, pareciera ser una política económica. Pero si se hace un trazo fino, la cuestión es más profunda. Tiene que ver con un proyecto mancomunado y estratégico donde la tecnología es protagonista. Esto se traducirá en nuevas oportunidades laborales para la provincia con mayor población joven del país.Las asimetrías con los países de frontera producen un daño irreversible. De ahí el pedido a Nación que las alícuotas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias se reduzcan a 10% y las contribuciones de la Seguridad Social a 16,5%. Mientras que para las empresas de bienes y servicios de cualquier tamaño que se dediquen a la exportación, la necesidad es de eximición de todos los impuestos nacionales.Como medida temporal, se agrega la creación de un Fondo Compensatorio de Asimetrías Fronterizas equivalente a 2.500 millones de pesos mensuales que es el resarcimiento que Misiones solicita por cuidar el medio ambiente en casi la mitad de su territorio, a diferencia de lo que ocurre en países vecinos donde desmontaron para cultivar soja.En definitiva, la creación de una zona libre de impuestos para exportadores y proveedores, atraería inversiones en sectores capaces de generar empleo, con un crecimiento de las exportaciones en 1.100 millones de dólares anuales, el triple del valor actual.La coparticipación se tradujo en años de desamparo. Misiones con inteligencia política fracturó un pasado/presente discriminatorio de recursos coparticipables.Ahora, esta salida económica disruptiva le suma a la Nación en el negocio para bien de los misioneros. El verbo pasa a ser acción. La palabra empeñada demuestra que este es un gobierno de concreciones para reivindicar una larga lucha.Se trata de impulsar el desarrollo productivo, estratégico y tecnológico.Misiones tiene todas las condiciones de convertirse en un referente de la economía del conocimiento. Aquí no sólo se alberga el ecosistema natural por excelencia, ya que posee más de la mitad de la biodiversidad argentina. Ahora el reto es ir conformando un ecosistema de alto conocimiento y capacitación para promover la producción.La Escuela de Robótica, la Secundaria de Innovación, la Educación Disruptiva, el Polo Tic y otras plataformas tecnológicas, forman parte de un plan maestro que desembocará en Silicon Misiones, un polo tecnológico y de innovación que ya se comenzó a construir y cuya infraestructura se montará en el acceso Oeste, cercana a las inmediaciones del Parque del Conocimiento.Todo esto tiene sentido con la ventaja tributaria se pretende defender las localías de las actividades económicas, pero por sobre todo que se potencie hacia el futuro.Una de las definiciones que tiene la Real Academia Española para el término “estrategia” está atribuida a las matemáticas.Se trata de “un conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento”.Aquí la estrategia no se ciñe al presente. Sino que está puesta también en las nuevas generaciones para concretar una tierra sin mal minada de oportunidades, desarrollo y crecimiento basado en decisiones trascendentales.Un nuevo jugador entra en escena: TELCO, más conocida como Telecom Argentina. Es la firma más grande de telecomunicaciones en Latinoamérica que comienza la construcción de nuevas redes de fibra óptica para potenciar junto a Marandú el desarrollo de la conectividad.Un claro ejemplo que lo público no compite con lo privado, sino que aúnan esfuerzos y se potencian, en beneficio de la población.La firma de un memorando de entendimiento el jueves pasado consolida un paso importante para la llegada del 5G.La idea es complementar y vincular las redes de fibra óptica de unas 20 compañías para rápidamente llegar a todos los rincones. Crecer en calidad y servicio es el eje que motiva el entendimiento.Así como lo fue el reciente acuerdo con Samsung Argentina para la construcción de estaciones meteorológicas, esta actividad también se enmarca en el proyecto Silicon Misiones. Este centro de innovación hospedará industrias tecnológicas modernas y una comunidad urbana planificada con infraestructura de vanguardia y servicios empresariales internos. Un lugar para potenciar las startups, las vocaciones tecnológicas y el emprendedurismo.Queda mucho trabajo por delante. La inteligencia política es la clave y un territorio libre de impuestos es el ámbito que permitirá el desarrollo de las oportunidades para los misioneros.