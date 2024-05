Una juntada de otra galaxia | El Territorio

Desde Base Echo Misiones organizan una jornada de Star Wars que se replicará en diferentes puntos del país. La propuesta consiste en que los fanáticos asistan al evento como cosplay, con remeras o artículos de la saga “o lo que tengas”

viernes 17 de mayo de 2024 | 4:00hs.

El domingo 2 de junio, el Cuarto Tramo de la Costanera será epicentro de una juntada de otra galaxia. Fanáticos de Star Wars se reunirán a partir de las 15 en una jornada que se replicará en diferentes puntos del país.

Se trata de una movida nacional que en nuestra provincia se llevará a cabo de la mano de Base Echo Misiones y reunirá a fanáticos de la saga con cosplay, remeras “o lo que tengas” para participar de la juntada.

Aunque todavía no hay precisiones sobre el cronograma e itinerario del evento, desde Base Echo destacaron que se trata de un encuentro con variadas actividades.

Además, la apuesta también se presenta como una cruzada solidaria -como la mayoría de los eventos que organizan los fans de Star Wars en Misiones- ya que en la invitación destacan que estarán recolectando alimentos no perecederos.

Vale recordar que hace pocos días se celebró el Día Mundial de Star Wars. La épica franquicia, que comenzó con el estreno de La guerra de las galaxias (1977) y siguió con otras recordadas ocho películas —la última, el episodio IX, estrenada en 2019—, tiene su efeméride desde el 4 de mayo desde 2011, que surgió por un juego de palabras. Todo empezó cuando el Toronto Underground Cinema de esta ciudad canadiense organizó un festival decine alegórico a Star Wars que empezaba el 4 de mayo llamado May the 4th Be With You (traducido como “Que el 4 de mayo te acompañe”), en el que se proyectaban en orden cronológico las, hasta entonces, seis películas de la saga.