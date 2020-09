Afirman que el régimen especial pondría fin a las asimetrías - El Territorio Misiones

Domingo 6 de septiembre de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

La asimetría de precios con Brasil y Paraguay -principalmente- es una problemática que desde hace años afrontan los empresarios misioneros, dada la alta carga impositiva que tiene la producción en suelo argentino y que resulta más barato comprar cruzando la frontera que en el propio país.El pedido formal por un territorio aduanero especial para Misiones generó grandes expectativas en los comerciantes posadeños, al considerar que se verían beneficiados con esta decisión cuya última palabra la tiene el Congreso de la Nación. Esa bonanza se plasmará tanto al consumidor como al propio empresario, aseguraron las fuentes consultadas por El Territorio. Por un lado, implicará la baja en los precios de las mercaderías o artículos que se compren en las tiendas locales. Por otro, en la rebaja en los aportes patronales que le permitirán al propietario contar con una reducción de los costos fijos.De esta manera, el sector comercial posadeño respalda ampliamente la propuesta que desde hace meses solicita Misiones y que días atrás encabezó formalmente el gobernador Oscar Herrera Ahuad.“Todo aquello que beneficie al comercio misionero, que hace años está frente a una lucha desleal con Brasil y Paraguay, permitirá que nos mantengamos vivos. Es sumamente necesario y con múltiples beneficios, no sólo para los empresarios, sino para la sociedad en general”, coincidieron referentes del rubro alimenticio, electrónico y de indumentaria de Posadas.De cada 100 pesos, 68 responden a impuestos, ejemplifican todos los empresarios. Uno de los puntos que establece el Territorio Aduanero Especial Misiones (Taem) es la rebaja impositiva que, según proyectan, provocará una baja en el precio final de un producto para el consumidor.Lucas Kerps, empresario supermercadista de Posadas, consideró que “gran parte de las mercaderías que se compran tienen un porcentaje mayoritario de impuestos y es algo que no depende de nosotros, los comerciantes, que también sufrimos esos elevados porcentajes”.Planteó que de aplicarse el pedido que encabeza Misiones, “los productos van a ser mucho más económicos. Se bajará el débito fiscal, por lo que los precios de las mercaderías deberán bajar en el mismo porcentaje proporcional, si baja el 21 por ciento, un paquete de fideos, arroz, yerba, leche o queso resultará un 21 por ciento más barato. Lo mismo si se baja un 10,5 por ciento, será un 10,5 por ciento más barato”.Agregó que el territorio especial permitirá lograr una baja en las cargas patronales. “Eso no sólo beneficiará al consumidor, sino al empresario, porque hará bajar un costo fijo muy alto y permitirá tener mejores márgenes de rentabilidad. Si se aplica, los ingresos que puedan haber en los comercios resultará mucho más liviano para el empresario afrontar”, manifestó.Por su parte, Oscar Hudema, propietario de Apolo Deportes, apuntó que “el pedido que hizo el gobernador generará un gran beneficio para los comerciantes, que desde hace años estamos muy postergados. Los precios no son caros porque nosotros queremos, sino porque tenemos que afrontar una serie de impuestos que terminan encareciendo todo. De por sí la Argentina es un país caro y si se llega a aplicar, el más beneficiado será el consumidor, que es el que termina pagando los platos rotos”.En tanto, Carlos D’Orazi, empresario del rubro de electrónica y electrodomésticos, mostró su posicionamiento al respecto: “El efecto inmediato será la baja de precios, que son elevados porque el 68 por ciento del producto está conformado por impuesto. Eso no ocurre en otra parte del mundo. Y en mi rubro, el de electrónica y electrodomésticos, quedó claramente demostrado, porque un mismo producto es mucho más económico en otros países que nosotros, y eso terminó complicando seriamente al comercio local, que hace años enfrenta una competencia completamente desleal”.Durante años, una postal se repitió en los pasos fronterizos, la de argentinos saliendo del país, hacia otras ciudades para hacer compras, dado que resultaban mucho más económicos. Las asimetrías de precios terminaron por castigar al rubro comercial misionero que apenas pudo subsistir ante ello.En este punto, Hudema fue tajante: “El comercio misionero siempre estuvo a punto de desaparecer por las asimetrías. No es algo de ahora, sino desde los años 70, cuando hubo una temporada donde los paraguayos venían y compraban todo acá. Ahora no es así y no podemos permitir que el comercio desaparezca, porque son miles de familias que se abocan a diversos rubros”.En el caso de ponerse en vigencia el régimen especial, “permitirá contar con ventajas que tienen otros países, que no tienen tantos impuestos y eso generará un mayor consumo local, que ahora lo estamos sintiendo por el cierre de las fronteras producto de la pandemia por coronavirus”.