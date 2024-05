Defienden al Inym pero quieren discutir con las bases un esquema que sea útil a los productores | El Territorio

En Buenos Aires este miércoles, un grupo de referentes en asamblea quedaron analizando los efectos del encuentro en Diputados. Las propuestas que traen

miércoles 15 de mayo de 2024 | 18:15hs.

Se pretende debatir sobre las reformas que se requieren hacer en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), tras la reunión en las comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Economía y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados de la Nación.

“Los productores han decidido generar una asamblea en Misiones que va a establecer las reformas que requiere el Instituto”, adelantó este miércoles desde Buenos Aires, Sergio Delapierre, productor yerbatero autoconvocado. “Al Instituto lo defendemos a rajatabla, pero que le sirva al productor, sino no tiene sentido”, planteó.

La idea por lo tanto es trabajar con las bases, “luego con las comisiones de diputados nacionales y trasladarle lo que queremos en Misiones y Corrientes”.

Delapierre con otros referentes del sector permaneció esta jornada en Buenos Aires, donde concretó asamblea para debatir los pasos a seguir tras la reunión en Diputados. Sobre la jornada del martes 14, sostuvo “fue un testimonio importantísimo en el seno de las dos comisiones (de Agricultura y de Economías Regionales) que han descubierto cuál es la realidad de nuestra región – Misiones y Corrientes-. Los diputados de todo el país han tomado nota de que el Instituto Nacional de la Yerba Mate adolece de ciertos vicios que nosotros vamos a intentar cambiar. Porque la decisión de los productores, luego de la reunión de ayer, fue modificar y adaptarlo a algo que le sirva realmente al productor”.

Pasos previos

Por ello planteo que es necesario “primero la posición del Gobierno nacional, que termine de decir si va a tener la ley aprobada o no, si van a poder decir una línea de acción que no la conocemos. Nadie saber la política del gobierno nacional de aquí en adelante. No sabemos si van a proponer un Instituto que regule precios o meramente burocrática, como una más de las tantas que hay. Necesitamos que los diputados lleven la posición a la mesa de negociación”.