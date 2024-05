Productores lamentan las pérdidas y continúan en alerta ante nuevas lluvias | El Territorio

Las plantaciones en exterior, principalmente hortícolas, sufren los daños por el exceso de agua. Temen que las raíces comiencen a pudrirse por la humedad

miércoles 08 de mayo de 2024 | 6:04hs.

Las lluvias y desbordes azotaron a toda la provincia días atrás. Foto: Marcelo Rodríguez

La enorme cantidad de precipitaciones que cayó sobre Misiones días atrás puso en alerta nuevamente a productores y feriantes. El exceso de agua es una de las preocupaciones más fuertes en el sector, porque pueden producir daños severos a las plantaciones, ahogando los cultivos, pudriendo las raíces, removiendo la tierra y hasta generando la aparición de plagas.

Sumado a ello, el informe meteorológico arrojó que las precipitaciones volverían a presentarse desde hoy en la tierra colorada, por lo que nuevamente deberán estar atentos para evitar que las plantas sigan siendo dañadas por las inclemencias climáticas.

En ese sentido, el productor tealero y yerbatero Jonathan Klimiuk expresó a El Territorio que “en el sector tealero no influye porque ya terminamos la cosecha y ahora la planta sigue brotando. Pero, en la yerba mate sí afecta. Por la humedad que hay, si la planta está brotando todavía, se empieza a acelerar la caída de hojas”.

“Ante esta situación, todos los productores están desesperados de cosechar y por eso, colapsa un poco lo que son las fábricas, están todas trabajando a full. Eso, sumado a la situación económica, con la baja de precios en la yerba canchada y la hoja verde, se viene compleja la situación”, acotó.

Por su parte, Wilmar Müller, presidente de Interferias, indicó que “con las lluvias estamos teniendo pérdidas de lo que se plantó afuera y no estaba protegido, principalmente lo que es verdura de hojas porque se golpeó con la lluvia”.

“Si bien los feriantes vienen trabajando en la protección de la producción con plásticos e invernaderos, esta situación económica que estamos viviendo también influye. Los insumos se tornaron muy caros, por lo que hay muchos productores que igualmente arriesgan a plantar a cielo abierto porque están pobres de recursos para comprar los materiales para proteger la producción”, resaltó. Müller habló de una pérdida que ronda el 30% del cultivo de hojas, cuya temporada arranca en estas semanas. “Por suerte estamos teniendo sol, así que todavía no está afectando a la plantación de mandiocas, salvo en los lugares bajos y lugares puntuales, donde comienza a verse que se empiezan a pudrir las raíces”, dijo. Y agregó: “No estaba en nuestras predicciones pero bueno, nos hemos visto perjudicados”.

Productores preocupados

La situación de constantes lluvias está afectando muy de cerca a los productores principalmente hortícolas. “Está complicado el tema con esta lluvia fuerte. Realmente hay mucha pérdida, entre los que son siembras, porque se hizo replante de verduras y la lluvia golpeó mucho las plantitas”, detalló Alfredo Kraus productor de la feria franca de Montecarlo. En ese marco, añadió que muchas plantas inclusive desaparecieron directamente, como el repollo, la lechuga, rúcula, cebolla, verdeo y perejil, entre otras. “La cebollita de verdeo se pone amarilla, con tanta humedad, con tanta lluvia. Estamos en una situación que ni siquiera los invernaderos nos ayudan. Con el tema de la humedad ambiente que hay, se empieza directamente a pudrir”, remarcó.

De la misma manera, en el paraje nueva Argentina de Wanda, distante unos 30 kilómetros del centro urbano, transitando en sentido oeste-este la ruta provincial 19; las intensas lluvias de los últimos tiempos está dejando sus secuelas. Respecto de esta situación, el productor agropecuario y cooperativo, Samuel Doichele señaló que “las últimas lluvias impactaron, fundamentalmente en el estado de los caminos, lo que dificulta la salida de la producción de la colonia, con todo lo que ello implica”. Doichele además es directivo de la Cooperativa de Trabajo Integral del Norte, con una masa societaria de casi dos centenares de agricultores de Wanda, y las localidades vecinas de Puerto Libertad, Puerto Esperanza, Andresito y San Antonio, desde donde afirma tener una perspectiva compleja de la situación.

Es que a pesar de que muchos productores se vienen preparando de forma anticipada para estas inclemencias -con el fin de que no afecten en gran medida a la producción – igualmente tuvieron que lamentar pérdidas e indican que de volver a darse un escenario similar, las consecuencias serán más lamentables.

Desde la zona de Jardín América y alrededores, Nelson Gertel, presidente de la feria franca de Jardín, dijo: “Hasta ahora estoy bien, no tuve inconveniente con la lluvia, por mi zona no afectó tanto”. El jardinense reside en Colonia Oasis, donde tiene plantaciones, aunque expuso que tanta lluvia tampoco es bueno.

Asimismo, desde Puerto Leoni, Alfredo Strieder, quien ofrece productos lácteos, comentó que la lluvia afectó a todo su rubro. La pastura mermó y tiene en total siete vacas para hacer su trabajo. A su vez, dispone de una huerta y hay plantaciones que se pudrieron. “Todo en exceso hace mal, lechugas y otras verduras recién sembradas perdí por las tormentas”, contó.

En tanto, Damián Abegg, en Ruiz de Montoya, dio un panorama similar. El productor sostuvo que la lluvia favoreció a la yerba, mandioca y no tuvo pérdidas en esta ocasión, sin embargo, expresó que no sería bueno una nueva lluvia de iguales características. “Ahora no hice plantación, está todo en cosecha y la lluvia vino bien, pero sería bueno ahora que no llueva en estos días para plantar nuevamente”, cerró.