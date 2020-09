“Sería importante sumar apoyos y tratar de lograr algo” - El Territorio Misiones

Domingo 6 de septiembre de 2020

Por Victor Piris vpiris@elterritorio.com.ar

Las obras que Misiones nunca pudo concretar y el peligro de quedar muy por debajo de las inversiones que proyectan países vecinos es la fundamentación más resonante que recuerda Luis “Lucho” Barrios ante la consulta de El Territorio sobre propiciar una zona aduanera especial para Misiones. El empresario del rubro eléctrico (fundador de Electro Misiones) se destaca también por haber liderado la experiencia con el Ente Misiones Turismo (Emitur) durante el gobierno radical a mediados de los 80. Con su experiencia tanto en la gestión pública como en la privada, apuntó que, si bien es muy complejo lograr un tratamiento diferenciado, hoy la coyuntura inédita permitiría algunos logros.Entre las prioridades recordó que sería muy bueno lograr facilidades para el movimiento turístico que beneficie a Misiones. Y alertó del peligro de quedar muy atrás de las grandes obras privadas que se proyectan principalmente en Paraguay.“Es muy difícil lograr una zona aduanera especial porque hay muchos intereses en juego. Recuerdo en la época del proceso, se decía que podía haber un potencial conflicto con Paraguay o Brasil y por eso era imposible flexibilizar las fronteras. Como empresario y comerciante, reclamamos muchas veces con otros colegas por las asimetrías. Una vez hasta nos encadenamos en el puente porque las diferencias de costos eran de terror. Y había flexibilidad para pasar lo que sea”, recordó el empresario que recibió en su casa a El Territorio para analizar las posibilidades de cambiar el comercio en la región.“Todos los intereses que hay en juego, hacen muy difícil que se logre algo, salvo que con este gobierno Nacional y el Provincial puedan acordar alguna estrategia especial que puede tener mucho que ver con la pandemia que estamos pasando. En particular Posadas tiene fundamentos sólidos para pedir un tratamiento especial”, consideró.Remarcó que a Misiones “le favorecería mucho tener una zona aduanera especial, porque bajarían los niveles de presión impositiva y se incentivaría el flujo del comercio. También se incentivarían más obras. Ojalá el gobernador pueda conseguir algo, pero es muy difícil”.Apuntó en tanto que “las medidas que se tomen pueden complicar las relaciones internacionales. Por eso sería importante lograr el apoyo de localidades fronterizas de Paraguay y Brasil y de otras provincias. Porque ni bien Misiones logre algo, va a generar el reclamo automático de otras provincias que también querrán tener beneficios. La gestión está difícil, pero hay que intentarlo. Ver todo el daño económico que está causando la pandemia y actuar en base a ello”.Alertó en tanto que, si no se consigue algo, hay peligro de perder aceleradamente inversiones en los próximos años. “Si no se consigue algo ahora, se va a perjudicar al turismo. Porque muy pronto va a tener mejor capacidad receptiva Encarnación y al turista que venga de Buenos Aires, no le va interesar quedarse en Posadas. Van a pasar a Paraguay y recorrer hasta Ciudad del Este, desde ahí van a pasar a visitar Cataratas. Todo el recorrido, todo el gasto en ese trayecto, lo van a hacer en Paraguay o desde Brasil”, evaluó.Barrios recordó que cuando estuvo al frente de Emitur, lograron implementar una medida que flexibilizó controles para lograr un mayor movimiento en la zona de Cataratas. “Ya en ese entonces nosotros habíamos propuesto que Misiones sea zona Franca, trasladar al arco la Aduana y Migraciones. Y que toda la provincia sea zona Franca, que haya libertad de comercio. Uno de los problemas más serios y que se merece atención porque es grave es el tema del control a las drogas. Pero todo lo que sea comercial no tiene sentido que siga tan frenado”.Recordó también que durante su gestión turística “peleamos mucho para liberar las fronteras. Conseguimos que el puente de Brasil con Argentina tuviera mayor tránsito turístico. En esa época (Ricardo) Cacho Barrios tenía buena llegada al gobierno nacional y logró que pudiera hablar más rápidamente con la Aduana, Gendarmería y Migraciones. Así conseguimos en un día sacar los controles del puente y hacer un corredor hasta las Cataratas. Pusimos el control de ingreso al resto de la provincia en una casilla frente a Gendarmería. Esa casilla la hizo Emitur para que no se pudiera penetrar a la provincia. Todo el tránsito por las Cataratas se facilitó y eso no les agradó demasiado a los brasileños, pero ya lo habíamos hecho”, recordó.