Senadores y diputados dan amplio respaldo al pedido realizado a Nación - El Territorio Misiones

Domingo 6 de septiembre de 2020

Por Daniela Cortés Corresponsalía Buenos Aires

El pedido de declarar área especial aduanera a todo el territorio de Misiones que elevó el gobernador Oscar Herrera Ahuad al presidente de la Nación, Alberto Fernández, cosechó el respaldo de todos los diputados nacionales y senadores que representan a la provincia en el Congreso de la Nación.El senador misionero Maurice Closs explicó que “gran parte de la problemática productiva y social que tiene Misiones se explica a partir de la realidad de su ubicación geográfica, porque somos una provincia que quedó afuera del eje del país”.Según el senador, “cuando se habla del dragado de la hidrovía, el tramo que llega a Misiones no se puede hacer porque ese tramo del río es binacional y cualquier obra implica acuerdos con otro país. En el caso del gasoducto, vamos a ser la última provincia en acceder al gas natural, porque su traza es un continuo que se debe hacer de extremo a extremo y nosotros somos el último eslabón. Lo mismo sucedió con la línea de alta tensión eléctrica NOA-NEA que llegó hasta Resistencia y otra vez quedamos afuera”.En ese sentido, el actual vicepresidente primero del Senado de la Nación advirtió que “la batería de medidas elevadas recientemente por el gobernador de Misiones, busca romper esa lógica, a través de un tratamiento tributario diferencial para la provincia que le permita competir con Brasil y Paraguay en mejores condiciones, especialmente con Paraguay, que está entre los países del mundo con menor carga tributaria”.A juicio del senador Closs, el camino más corto para lograr que Misiones pueda acceder a un tratamiento impositivo diferencial, es de la mano de la reglamentación del artículo 10 de la ley 27.264 conocida como Ley Pyme.El mencionado artículo 10 “autoriza a que el gobierno nacional aplique en forma diferencial y temporal herramientas fiscales así como incentivos a las inversiones productivas y turísticas para hacer frente a las asimetrías y desequilibrios económicos con países limítrofes. Una realidad que aplica muy bien para Misiones”.El diputado nacional Diego Sartori dijo que “este es el mejor momento para el pedido de Misiones porque debido a la pandemia se mantuvieron cerradas las fronteras y se puede demostrar con estadísticas en la mano lo que se puede lograr cuando los misioneros compran en su provincia”.Según el diputado, “el reciente pedido del gobierno provincial para establecer algún mecanismo que ayude a disminuir la fuerte asimetría impositiva que separa a Misiones de sus vecinos de Brasil y Paraguay, no es novedoso, porque se trata de la actualización de un pedido histórico”, y en ese sentido recordó un planteo similar elevado en 1999 desde la Legislatura provincial.El diputado del Frente de Todos Héctor Bárbaro dijo que “la realidad es que las asimetrías nos perjudican fuerte a todos los misioneros. El intercambio de bienes y servicios es muy normal en la zona fronteriza y es una cuestión que muchas veces no se entiende desde Buenos Aires”. Recordó los proyectos de ley para la creación de un régimen especial de importación de maquinaria agrícola usada a tasa cero, exclusivo para zonas de frontera, “porque todo lo que pasa en nuestra frontera es una realidad especial que nada tiene que ver con lo que sucede en otras partes del país”. También propuso que se bajen las retenciones al tabaco.“Siempre planteamos que lo que aporta Misiones a la Nación en términos impositivos es casi nada, no mueve la aguja, no va a ser una gran pérdida para los números de Nación. Además, no hay en el país otra provincia con tanta frontera internacional. Esto nos hace especialmente vulnerables y dependientes del tipo de cambio” .El diputado nacional del PRO Alfredo Schiavoni dijo que el pedido formulado “es una iniciativa muy interesante que reconoce algunos antecedentes en nuestra provincia, como cuando durante la gobernación de Ramón Puerta, los aportes patronales tuvieron una reducción del 75% y también cuando por algunos períodos obtuvimos una reducción del impuesto a la transferencia de combustibles (ITC)”.Schiavoni destacó: “Desde el Pro nos comprometemos a realizar todas las gestiones a nuestro alcance para que se concrete este pedido del gobernador”.El diputado nacional Luis Pastori fue uno de los impulsores del contenido del artículo 10 de la Ley de Fomento a las Pymes, que aún no se reglamentó y que figura en la lista de pedidos elevada por el gobierno misionero a la Nación. “La ley se aprobó, pero el artículo 10, que está pensado para las provincias de frontera, nunca se reglamentó y por eso no pudieron hacerse efectivo esos beneficios que tan bien vendrían a Misiones”, explicó.El diputado radical dijo que “muchas veces, y esto va más allá del color político del gobierno de turno, los que gobiernan desde Buenos Aires no logran entender la realidad, no sólo de Misiones, sino también de todo un país extenso y diverso que requiere miradas específicas para cada zona”.El senador Humberto Schiavoni puso de manifiesto que “siempre que las autoridades nacionales miran a nuestra frontera, toman la cuestión del tipo de cambio con respecto al dólar para llegar a la conclusión de que se trata de épocas de bonanza o de sequía, como suele acontecer en todas las ciudades fronterizas. Y ese es el error, porque el problema no es el dólar sino la profunda asimetría impositiva y productiva que hay a ambos lados de la frontera. De nuestro lado, la energía es mucho más cara, las cargas patronales también y si a eso le sumamos la catarata de impuestos, tenemos el combo perfecto para ser siempre el lado más caro para todo”.Según Schiavoni, “a lo largo de los años se fueron buscando distintos parches para estas asimetrías, pero fueron sólo curitas para una herida que nunca paró de sangrar”. En ese contexto el senador expresó: “Bienvenido sea este pedido del gobernador para buscar una solución de fondo”.